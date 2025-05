צ'ט בייקר שירי הג'אז הגדולים My Funny Valentine

“My Funny Valentine” הוא אחד השירים האמריקאיים האייקוניים ביותר, שנכתב ע”י: ריצ’רד רוג’רס (Richard Rodgers) – לחן, ולורנץ הארט (Lorenz Hart) מילים – במקור עבור המחזמר “Babes in Arms” מ-1937.

במחזמר, הדמות בילי קרוקר שרה את השיר לוולרי, אהובתו. שמה הפרטי “ולרי” (Valerie) מתאים גם לשם “Valentine”, כך שהשיר משחק על כפל המשמעות – גם שם וגם רמז ליום האהבה (Valentine’s Day).

My Funny Valentine הוא בלדה רומנטית יוצאת דופן. : במקום להרעיף על אהובתו שבחים קלאסיים (“כמה את יפה ומושלמת”), הדובר מתאר את מושא אהבתו באופן חצי-הומוריסטי, שמבליט דווקא את חוסר השלמות והייחודיות שלה – ומביע אהבה עמוקה דווקא בזכות הפגמים שלה.

מאפיינים מוזיקליים סולם: לעיתים במי מינור או במי במול מינור (תלוי בביצוע) לרוב בקצב של בלדה (Ballad Tempo), עיבוד של אווירה: מלנכולית, רגישה, לעיתים כמעט מהורהרת.

למה השיר כל כך מיוחד? שילוב של תמימות והומור – גישה מאוד לא שגרתית לשירי אהבה, הרמוניה ומלודיה מאפשרות למרים לפרש אותו באופן מאוד אישי.

בין הזמרם הבולטים שביצעו את השיר – צ'ט בייקר – הביצוע הכי מזוהה עם השיר, שרה ווהן, פרנק סינטרה, מייקל בובלה, צ'אקה קאן, סטינג, טוני בנט/ כל זמרנתן לשיר פרשנות קצת שונה – חלקם יותר רומנטיים, אחרים מלנכוליים יותר.

שירי הג'אז הגדולים My Funny Valentine – צ'ט בייקר

My Valentine

Sweet comic Valentine

You make me smile with my heart

Your looks are laughable

Unphotographable

Yet you're my favourite work of art

Is your figure less than Greek?

Is your mouth a little weak

When you open it to speak?

Are you smart?

But don't change a hair for me

Not if you care for me

Stay little Valentine stay

Each day is Valentine's day

