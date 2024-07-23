בוב דילן A Hard Rain's A-Gonna Fall

שיר המחאה הגדול ביותר של פזמונאי המחאה הגדול ביותר בתקופתו: אפוס בן שבע דקות שמזהיר מפני אפוקליפסה קרובה תוך קטלוג חזיונות מחרידים – ילדים מושכים אקדח, עץ נוטף דם. כך כתב מגזין הרולינג סטון על שירו של בוב דילן.

"כל שורה בו היא למעשה התחלה של שיר שלם", אמר בוב דילן באותה תקופה. "אבל כשכתבתי את זה, חשבתי שלא יהיה לי מספיק זמן בחיים כדי לכתוב את כל השירים האלה, אז השקעתי את כל מה שיכולתי בשיר הזה".

ב-22 בספטמבר 1962, דילן ביצע את "A Hard Rain's A-Gonna Fall".זה היה אחד משלושה שירי מחאה חברתית שהקליט דילן לאלבום The Freewheelin' האחרים הם "Blowin' In The Wind" ו-"Masters Of War".

השיר הושפע מהסגנון של הבלדה האנגלו-סקוטית המסורתית "לורד רנדל" המשתמשת בדפוס השאלות והתשובות, "איפה היית, לורד רנדל בני?/ ואיפה היית הבחור הצעיר והחתיך שלי?" הלורד הצעיר מדבר עם אמו, ומגלים שהוא הורעל על ידי אהובתו. דילן חיפש משהו אחר. מה שדילן לקח זה מקביל לשיר הילדים האנגלי Billy Boy בשאלה, "איפה היית כל היום בילי בוי בילי בוי?" זה היה שיר שהגיע למאה ה-20.

LORD RANDAL medieval ballads



מעבר לכך לא היה דמיון בין השירים של רנדל ודילן. הוא גם לא היה דומה לשום דבר אחר שדילן כתב באותו זמן או לאחר מכן. Hard Rain הוא שיר על האנשים הפשוטים, כל אחד ואחד מאיתנו, הנלחמים בעריצות השליט/ רודן.

השיר מבוסס על מבנה של שאלות ותשובות אשר מקובל בבלדות. בבית הראשון השאלה הנשאלת נוגעת למיקום שהיה בו הבן, בבית השני השאלה הנשאלת נוגעת למה שראה הבן, בבית השלישי השאלה הנשאלת נוגעת למי שפגש הבן ובבית הרביעי השאלה הנשאלת נוגעת למה ששמע הבן. השיר מאופיין גם בחזרות (אנפורה). שתי השורות הראשונות בכל בית מוקדשות לשאלה הנשאלת אל הבן, ושתי השורות האחרונות מוקדשות לנבואה שגשם כבד עומד ליפול.

המילים ב"Hard Rain" זכו לניתוחים פרשניים של מבקרים, מעריצים, אוהבי דילן ומתנגדיו. האיום של מלחמה גרעינית היה באוויר באותה תקופה, כפי שמבהירים שירים אחרים מהסשנים של Freewheelin' – כולל "Talkin' World War III Blues". טענו שההשראה לשיר באה לדילן בעקבות משבר הטילים בקובה, הסבר שהוכחש על ידו. השיר, אגב, נכתב לפני המשבר.

השיר מאופיין בדימויים סימבוליסטים בסגנון ארתור רימבו,האומרים סבל, זיהום ולוחמה. דילן אמר שכל המילים נלקחו מהשורות הראשונות של השירים ש"הוא חשב שלעולם לא יהיה לו זמן לכתוב.דילן ייחס את השראתו לתחושה שקיבל בעת קריאת עיתוני מיקרופילים בספרייה הציבורית של ניו יורק: "אחרי זמן מה אתה הופך מודע לשום דבר מלבד תרבות של רגשות, של ימים שחורים, של פילוג, רוע בעד רוע, הגורל המשותף של הבן אדם שמוסט ממסלולו. הכל שיר הלוויה אחד ארוך."

"גשם קשה"? דילן: "זה לא הגשם הנושר", אמר דילן. "אני רק מתכוון לאיזשהו סוף שפשוט חייב לקרות."לא, זה לא גשם אטומי, זה רק גשם מופשט קשה. כשאני אומר, "כדורי הרעל מציפים את המים", זה אומר כל השקרים שאומרים לאנשים במכשירי הרדיו שלהם ובעיתונים שלהם".

*** השיר תורגם פעמיים על ידי יהונתן גפן. גרסה אחת בוצעה על ידי הזמר דני ליטני במסגרת המופע "זה הכל בינתיים בינתיים זה הכל", והשנייה על ידי בנו, אביב גפן בשנת 2001 לכבוד יום הולדת ה-60 של בוב דילן. גרסה זו נכללה מאוחר יותר באלבומו של אביב "יומן מסע". התרגום בביצועו של ליטני כולל ארבעה בתים, לעומת הביצוע של גפן שכולל שלושה בתים (הביצוע של דילן כולל שישה בתים).

גרסה נוספת של השיר בוצעה על ידי דניאלה ספקטור באלבומה הרביעי 'בהתחלה'.

שירי המחאה הגדולים

בוב דילן A Hard Rain's A Gonna Fall

?Oh, where have you been, my blue-eyed son

?Oh, where have you been, my darling young one

I've stumbled on the side of twelve misty mountains

I've walked and I've crawled on six crooked highways

I've stepped in the middle of seven sad forests

I've been out in front of a dozen dead oceans

I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard

And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard

And it's a hard rain's a-gonna fall.

?Oh, what did you see, my blue-eyed son

?Oh, what did you see, my darling young one

I saw a newborn baby with wild wolves all around it

I saw a highway of diamonds with nobody on it

I saw a black branch with blood that kept drippin

I saw a room full of men with their hammers a-bleedin

I saw a white ladder all covered with water

I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken

I saw guns and sharp swords in the hands of young children

And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard

And it's a hard rain's a-gonna fall

?And what did you hear, my blue-eyed son

?And what did you hear, my darling young one

I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin

Heard the roar of a wave that could drown the whole world

Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin

Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin

Heard one person starve, I heard many people laughin

Heard the song of a poet who died in the gutter

Heard the sound of a clown who cried in the alley

And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard

And it's a hard rain's a-gonna fall.

?Oh, who did you meet, my blue-eyed son

?Who did you meet, my darling young one

I met a young child beside a dead pony

I met a white man who walked a black dog

I met a young woman whose body was burning

I met a young girl, she gave me a rainbow

I met one man who was wounded in love

I met another man who was wounded with hatred

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard

It's a hard rain's a-gonna fall.

?Oh, what'll you do now, my blue-eyed son

?Oh, what'll you do now, my darling young one

I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin

I'll walk to the depths of the deepest black forest

Where the people are many and their hands are all empty

Where the pellets of poison are flooding their waters

Where the home in the valley meets the damp dirty prison

Where the executioner's face is always well hidden

Where hunger is ugly, where souls are forgotten

Where black is the color, where none is the number

And I'll tell it and think it and speak it and breathe it

And reflect it from the mountain so all souls can see it

Then I'll stand on the ocean until I start sinkin

But I'll know my song well before I start singin

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard

It's a hard rain's a-gonna fall

גרסת יהונתן גפן

איפה היית ילדי תכול העין,/ איפה היית ילדי הקטן?

טיפסתי על ראש ההרים ועברתי/ הלכתי בכביש הראשי וזחלתי.

בתוך יערות עמוקים הסתתרתי./ יצאתי אל חוף האוקיאנוס שמת לי.

נכנסתי לקבר שתמיד מחכה לי.

עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט/ גשם כבד עומד ליפול.

ומה שם ראית ילדי תכול העין?/ כן מה שם ראית ילדי הקטן?

ראיתי שועל וזאב מחכה לו/ ראיתי שביל זהב שאין איש הולך בו.

ענף שחר שזורם עם המים/ איש עם פטיש שפוצע ידיים

ראיתי חלום שהולך על קביים/ איש בלי לשון מדבר ללא הרף

וילד ישן עם רובה ועם חרב.

עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט/ עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט

גשם כבד עומד ליפול.

ומה תעשה עכשיו ילדי תכול העין?/ כן מה תעשה עכשיו ילדי הקטן?

עכשיו אני יורד כי הגשם בשער/ עכשיו אני הולך עמוק אל תוך היער

איפה שיש אנשים בלי ידיים/ והחרא עולה שם ומציף את המים

ויונים מתות מכוסות עלי זית,/ ופנים של תליין מסתכלות מכל בית

שם הכל מכוער ולנפש אין ערך/ הצבע שחור והאפס הוא מלך

אני רוצה לספר ולנשום/ ולחשוב את זה ולהביא את זה הנה

שכולם יוכלו לראות את זה/ ולעמוד לבדי מול הים בו טבעתי,

ולהכיר את השיר שידעתי ושרתי.

עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט/ גשם כבד עומד ליפול.