"חמצן“ פועל במרחב שבין בלדה אישית לבין הצהרה דורית, ובכך מצליח להיות גם אינטימי מאוד וגם רחב-היקף. שירי מימון אינה מתייחסת לאירוע ספציפי, אלא מצב מתמשך: "את לא מבינה למה אין לך אוויר“, "הראש כבד וקצת קשה לנשום“. אלה תיאורים פיזיים של חרדה, מחנק, כובד, בלבול – בלי להשתמש במילה „חרדה“ עצמה. הבחירה הזו חכמה, כי היא מאפשרת הזדהות גם למי שלא מגדיר את עצמו כך, אבל מכיר את התחושה.

המשפט החוזר "כי אין מספיק חמצן“ הוא מטאפורה שאינה אומרת מחסור באוויר אמיתי, אלא מחסור בשקט, ביטחון, יציבות ומשמעות.

השיר שנפתח בהרמוניה יפה ובצליל פסנתר שמכינים בצורה אפקטיבית את הנרטיב.

השיר בנוי כמו שיחה בין שני קולות – הקול המבוהל שמביע בלבול, פחד, תחושת סוף, הקול המרגיע שאומר "ואם תשכחי אני פה להזכיר לך ש…“ זהו מנגנון פסיכולוגי מוכר: אדם שמנסה להיות העוגן של עצמו – או קול חיצוני (חבר, אמא, דמות אוהבת) שמדבר אל הנפש.

"זה רק כאב של דור שלם שעובר המון“ – משפט שמוציא את החוויה מהמישור האישי למישור החברתי. זהו לא סיפור של "משהו לא בסדר בי“, אלא משהו לא פשוט בתקופה הזאת. בכך השיר מנרמל את הקושי, בלי לבטל אותו.

הפזמון מבטא את הקול התומך: "עוד לא נולד הבן אדם/ שיגיד לך מה נכון/ שיוריד לך את הביטחון“. זו הצהרה של אוטונומיה: אף אחד לא מוסמך להגדיר אותך או לשבור אותך. כאן המעבר המוזיקלי הוא רגע השיא הרגשי של השיר. הבית – נוגה, מאופק, כמעט לוחש. הפזמון – נפתח, מתרומם, דרמטי. המעבר הזה מדמה את מה שהטקסט מתאר. מעבר מחנק – נשימה. בקטע דרמטי עובד היטב: המאזין מרגיש את השינוי בגוף, לא רק מבין אותו שכלית.

חולשות טקסט: הכללות כמו "כאב של דור שלם“. אין כמעט דימוי מפתיע או מקורי במיוחד אבל אפשר להבין את הפשטות הזו כמשרתת את המטרה, לכן מוסיקלית השיר נגיש, מחבק וברור.

לשירי מימון יכולת לשלב שבריריות ועוצמה ווקאלית. היא מתחילה כמעט בפגיעות, ובהדרגה בונה כוח. היא לא נשמעת כמו מישהי שמטיפה מלמעלה, אלא כמו מישהי שגם היא הייתה שם – "אני יודעת כי גם לי זה לפעמים עוזר“

זו שורה קטנה אבל קריטית – היא הופכת את השיר משיעור מוסר לשיתוף. היא מצליחה לשדר עומק תחושה לא רק מבחינה אישית אלא של דור שמרגיש לעיתים שהוא טובע בלי לדעת למה.

שירי מימון חמצן

זה לא שווה אם את שוכחת מה את שווה

אפשר לראות לך בעיניים מה שעברת

את לא מבינה למה אין לך אוויר

ההיגיון עכשיו בריב עם הרגשות

הראש כבד וקצת קשה לנשום

גם אם תשכחי אני פה להזכיר לך ש…

עוד לא נולד הבן אדם

שיגיד לך מה נכון

שיוריד לך את הביטחון

שיגיד לך לא

ואם הלב שלך ידפוק מהר

הכי חשוב לזכור שזה עובר

זה רק כאב של דור שלם שעובר המון

כי אין מספיק חמצן

מסכים שחורים ירדו ואת קצת תפחדי

ותחשבי שזה הסוף אבל בסוף תדעי

שזו רק סופה שסוערת בגוף

אז תעצמי את העיניים ותראי יותר

אני יודעת כי גם לי זה לפעמים עוזר

ואם תשכחי אני פה להזכיר לך ש…

עוד לא נולד הבן אדם

שיגיד לך מה נכון

שיוריד לך את הביטחון

שיגיד לך לא

ואם הלב שלך ידפוק מהר

הכי חשוב לזכור שזה עובר

זה רק כאב של דור שלם שעובר המון

כי אין מספיק חמצן

שירי מימון פייסבוק