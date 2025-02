השיר של הראפר האמריקאי קנדריק לאמאר, שיצא לאור ב-4 במאי 2024, כחלק מסדרת שירים המכוונים כלפי הראפר הקנדי דרייק. ממשיך את העימות הפומבי בין השניים, שהחל עוד ב-2013 והסלים במרץ 2024. ב-“Not Like Us”, לאמאר מאשים את דרייק בפדופיליה, ניכוס תרבותי, ושיתוף פעולה עם אמנים מאטלנטה, ג’ורג’יה. הוא מתייחס לאלבומו של דרייק מ-2021, “Certified Lover Boy”, וקורא לו “Certified Pedophile”.

השיר הופק על ידי מאסטרד, עם תרומות נוספות מסאונווייב ושון מומברגר, ומשלב סגנונות היפ הופ של החוף המערבי עם השפעות הייפי. הוא כולל קו בס בולט, מיתרים מסונתזים ואפקטים קוליים כמו נקישות אצבעות. מבחינה לירית, לאמאר ממשיך את ההאשמות שהעלה בשירו הקודם, “Meet the Grahams”, ומעמיק בטענותיו כלפי דרייק.

השיר זכה לשבחים רבים על ההפקה, הביצועים הווקאליים והמילים החדות של לאמאר. כמו גם האנרגיה הפרועה והממריצה שלו

הווידאו קליפ לשיר, שבויים על ידי דייב פרי ולאמאר, מציג את לאמאר בסצנות שונות, כולל הופעה חיה עם קהל נלהב. הקליפ כולל הופעת אורח של שחקן ה-NBA דמאר דרוזן.

השיר עורר תגובות נרחבות, כולל תביעה שהגיש דרייק נגד חברת יוניברסל מיוזיק גרופ בטענה להוצאת דיבה והטרדה, בעקבות הפצת השיר והטענות המועלות בו.

“Not Like Us” נחשב לאחד מהשירי הדיס ("דיס" מפגין חוסר כבוד כלפי אדם, העךבה וזלזול בערכו) המשמעותיים בהיסטוריה של ההיפ הופ, והיה לנושא לדיונים נרחבים על גזע, ניכוס תרבותי, והמתח בין אמני היפ הופ שונים.

שיר השנה בגראמי Not Like Us של קנדריק לאמאר