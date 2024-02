Elbow הוציאו קליפ חדש ל-'Lovers' Leap'. בבימוי הנרי אוליבר וג'סטין דו פרה, הסרטון בויים בהשראת המילים של הסולן גאי גארווי, שמשתמש ברצועה כדי לחקור את הקסם שלנו מהתאהבות. בסרטון כולו בשחור-לבן, הוא רואים אישה בחליפה לבנה וגבר בחליפה שחורה, כשכל אחד מהם מתרוצץ בטירוף בלילה ברחובות לונדון לפני שהם מתאחדים ומדלגים אל חלל השכחה. בהודעה לעיתונות, הסולן גארווי אומר ש"קפיצת האוהבים" נועד " להסיח את הדעת מהדברים הרעים שקורים בעולם".

האלבום החדש של ותיקי האינדי מנצ'סטר מציין את השחרור הראשון שלהם של אלבום באורך מלא מאז 'Flying Dream 1', שיצא ב-2021.

Elbow הם ללא ספק אחת הלהקות האלטרנטיביות הטובות ביותר שיצאו מבריטניה. גיא גארווי וחבורתו העשירו את הפופ הבריטי בשירים יפים להפליא בביצועים יוצאי הדופן שלו ובשירים אישיים, לעיתים ביזאריים בדרך כלל על חברות, נעורים, אהבה, תשוקה, שתייה, כישלון ואשמה. יש שמזהים במוסיקה של הלהקה השפעות מעורבות של ג'נסיס, טוק טוק, הנילוס הכחול ורדיוהד.

תקליט הבכורה של Elbow הוא מהאיכותיים ביותר בדיסקוגרפיה של הלהקה, הגם שהם יצרו יצירות מופת אחרות מאז. קולו של גארוויי הוא ייחודי , כנ"ל המוסיקה. יש שתייגו אותה כבעלת צליל דמוי רדיוהד, אבל למרות כמה דמיון קל, לElbow יש צליל משלהם.

Elbow The Best

שיר חדש Lovers Leap ללהקת Elbow

Now I lay me down to sleep

Take me up to lovers' leap

Throw my body off the side

There to meet my waiting bride

Shake

Shake

Spray our names

Where we land

In your arms forevermore

Take my hand

