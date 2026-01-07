שיר לוי שר בלדה שמתחילה מהאדמה, עוברת דרך שבר, ומרימה את הראש אל איזו נקודת אור.המסע בשיר אינו ליניארי. אין “עברתי את זה”. להפך: "שוב נכשל ושוב נופל/ אז אני קם ומתפלל” זהו מסע של מצבים חוזרים: נפילה, תפילה, אחיזה באמונה, ואז שוב נפילה. הכוח כאן אינו בניצחון, אלא בהסכמה להמשיך.

עזר כנגדו – המוסיקה. "והגיטרה מכוונת לי את הלב שמתפרק”, "השירים נותנים אוויר הם שומרים עלי מוגן” – האמנות מוצגת לא כפתרון – אלא כמערכת הנשמה. הוא לא נרפא דרך השירים; הוא שורד בזכותם.

הפזמון:"וזה מסע שלא נגמר… ושוב הלב הזה בורח לרחוב ללא מוצא” אומר עייפות, תקיעות, חיפוש תקווה. הדימוי של “רחוב ללא מוצא” עובד היטב – פשוט, מובן, חזק.

שיר לוי שר כנות רגשית ברורה, בדיבור ישיר, לא מתחכם, דימויים מוזיקליים שעובדים (גיטרה, שירים, ניגון). יש תחושה של יומן פתוח, לא של הצגה.

מצד שני: הרבה מהשורות נשענות על ביטויים שחוקים כמו "שוב נכשל ושוב נופל”, "אוחז חזק באמונה”, "קבצן של אהבה”, "הלב הזה בורח” הבעיה אינה באמינות הרגש, אלא בהיעדר זווית אישית ייחודית. גם האמונה: "למרות הכל תודה לאל” – נאמרת כהצהרה כללית, לא כחוויה קונקרטית. חסר רגע קטן, ספציפי, שהיה הופך את האמונה לסיפור ולא לסיסמה.

הבית האחרון -"שוב חוזר אל הניגון ושר לכם עכשיו” אינו פתרון, אלא עמידה על הרגליים, לא גאולה – אלא נוכחות., וזה דווקא כן עובד. השיר לא מבטיח אור גדול, רק המשך הליכה.

לוי נשען על קול מסולסל טעון רגשית. הכאב לא מתפרץ מיד. הוא נבנה. בתחילת השיר הקול מאופק יחסית, כמעט מדבר־שר, ומשדר עייפות קיומית. בהמשך, ככל שהמילים נערמות, הקול מתרחב ומגיע עד לשיאים רגשיים שמרגישים כווידוי פומבי. זו בנייה הדרגתית של עוצמה. העיבוד עובד על עיקרון ברור: מעט בהתחלה – הרבה בסוף, משקף את התנועה הנפשית: מנפילה פנימית – להצהרה דרמטית של המשך.

"רחוב ללא מוצא” הוא שיר מסע כן, נוגה שמצליח להעביר כאב שמטפס לשיא רגשי דרך בלדה בנויה היטב וביצוע נשמה שהוא כולו שיר לוי.

שיר לוי רחוב ללא מוצא

סע שלא נגמר

זה מרגיש לי מטורף

זה מרגיש לי קצת הזוי

אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי

שוב נכשל ושוב נופל

אז אני קם ומתפלל

אוחז חזק באמונה למרות הכל תודה לאל

ואת היית לי פסיכולוג

תמיד היית לי המשמעות

הפתרונות לכאבים שלי ליום שבא למות

ושוב כותב ואז מוחק

אני צועק ושוב שותק

והגיטרה מכוונת לי את הלב שמתפרק

איך תמיד אחרי הכל את מנגנת לי עןלם

אני מכור לעוד סיבוב כשאת זורמת לי

אני יודע

וזה מסע שלא נגמר, אני סוחב את העבר

וכל הדרך מתפרק מהשירים שאני שר

אני קבצן של אהבה חיפשתי רגע של תקווה

ושוב הלב הזה בורח לרחוב ללא מוצא

המזל עומד בפתח הניסים קורים בזמן

השירים נותנים אוויר הם שומרים עלי מוגן

הם תמיד יהיו לי בית הם תמיד יהיו לי גב

שוב חוזר אל הניגון ושר לכם עכשיו



