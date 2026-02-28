שיר של יהודה עמיחי במיני־אלבום חדש של יו-2 Days of Ash

U2 חזרה עם הצהרה מוזיקלית חזקה. הלהקה הוציאה EP חדש, Days Of Ash. הכולל שישה קטעים, שנוצרו בהשראת אירועים פוליטיים עכשוויים. שיר אחד הוא הקראה של "שלום בר" “Wildpeace” של המשורר יהודה עמיחי שפורסם לראשונה ב-1978, בביצוע האמנית הניגרית אדאולה פאיהון מהרכב Les Amazones d’Afrique,

השיר "שלום בר" של עמיחי צוטט על ידי האפיפיור ליאו ה-14, בדרשת חג המולד בוותיקן, בפני מיליוני מאמינים ברחבי העולם. היה זה המקור היחיד בדרשה שאיננו לקוח מכתבי הקודש הנוצריים.

זהו אינו הקשר הראשון של יו-2 עם שירי עמיחי. באפריל 2012, בונו, סולן הלהקה האירית, ביקר בעבר בישראל, ולפני שעזב השאיר מכתב בספר האורחים במלון המלך דוד בירושלים, ולצידו איור. מתחת לחתימתו כתב בונו "קורא עמיחי".

רובו של המיני אלבום עוסק באנשים אמיתיים שחייהם נגדעו, ובהם עודה אלהד'אלין, מורה בדואי, תושב כפר אום אל-ח'יר בנפת חברון, שנהרג ביולי 2025 בידי אחד המתנחלים שהגיעו לכפר. אלהד'אלין היה פעיל נגד אלימות מתנחלים וסייע ביצירת הסרט הישראלי-פלסטיני "אין ארץ אחרת", שזכה ב-2024 בפרס האוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר;

שיר אחר עוסק באזרחית ארצות הברית רנה ניקול גוד, שנורתה למוות בגיל 37 במיניאפוליס, מינסוטה, על ידי סוכן של סוכנות אכיפת מכס והגירה; ושיר נוסף עוסק בנערה האיראנית סרינה אסמעילזאדה שאוקטובר 2022 הוכתה למוות בידי כוחות הביטחון באיראן בהפגנת מחאה על הרג הצעירה מהסא אמיני.

בסוף השיר "The Tears Of Things" במיני האלבום הופיע הכיתוב: "בתפילה משותפת שלנו לפתרון שתי מדינות, שבו ישראלים ופלסטינים יוכלו לחיות זה לצד זה בדו-קיום צודק ושליו. כולנו יכולים להסכים שיותר מדי חיים אבדו בלחימה על מה שבעבר כונה 'ארץ הקודש'".

אד שירן והזמר האוקראיני שהפך ללוחם, טאראס טופוליה Taras Topoli, שעמו הופיעה U2 במקלט הפצצות בקייב בשנת 2022 — משתתפים בשיר “Yours Eternally”. לשיר יתלווה סרט מיני־דוקומנטרי בבימויו של הצלם והיוצר האוקראיני Ilya Mikhaylus, שייצא ב-24 בפברואר, יום השנה הרביעי לפלישת רוסיה לאוקראינה. הסרט מציג את חיי היומיום של חיילים הלוחמים בקווי החזית של המלחמה.

“זו הייתה התרגשות גדולה להיות שוב ארבעתנו יחד באולפן במהלך השנה האחרונה. השירים ב-Days of Ash שונים מאוד במצב הרוח ובנושאים שלהם מאלה שנכניס לאלבום שנוציא בהמשך השנה,” אמר בונו בהצהרה.

“קטעי ה-EP האלה לא יכלו לחכות; השירים האלה היו חסרי סבלנות לצאת אל העולם. אלו שירי התרסה וייאוש, שירי קינה. שירי חגיגה יבואו בהמשך, אנחנו עובדים עליהם עכשיו…אנחנו עומדים עכשיו מול כל הזוועות שמנורמלות מדי יום על המסכים הקטנים שלנו, אין שום דבר נורמלי בזמנים המשוגעים והמטריפים הללו, ואנחנו צריכים לעמוד מולם לפני שנוכל לשוב ולהאמין בעתיד.”

לצד יציאת Days of Ash, החייתה U2 גם את מגזין Propaganda שלה במהדורה מודפסת ודיגיטלית מוגבלת. הגיליון, שכותרתו U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here, כולל 52 עמודים ובהם מילות השירים, הערות מחברי הלהקה, ראיון שאלות ותשובות עם בונו, ועם הבמאי איליה מיכאילוס. .

המגזין Propaganda הושק לראשונה בשנת 1986 ונשלח לתיבות הדואר של מעריצי U2 ברחבי העולם.

האלבום החדש של U2, שטרם נחשף שמו, יגיע בעקבות Songs of Surrender מ-2023 וצפוי לצאת בסוף שנת 2026.

באוקטובר האחרון קיבלה הלהקה את פרס Woody Guthrie Prize, המוענק ליוצרים המגלמים את האמונה, כי מוזיקה יכולה להיות כוח לצדק חברתי ולשינוי.

*** U2 שיתפה סרט קצר ועוצמתי חדש המלווה את הקליפ לשיר"Yours Eternally” השיר, שבו משתפים פעולה בונו והגיטריסט The Edge יחד עם אד שירן והמוזיקאי האוקראיני שהפך ללוחם טאראס טופוליה, המופיע במיני-אלבום הפוליטי של הלהקה „Days Of Ash” נכתב במבנה של מכתב מלוחם הנמצא בשירות פעיל, והוא מלווה בסרט דוקומנטרי קצר בבימויו של הצלם והבמאי האוקראיני איליה מיכאילוס הסרט, המלווה בפסקול של השיר החדש, מתעד את חיי היומיום של אלינה וחבריה הלוחמים בקו החזית של המלחמה, ומציין ארבע שנים מאז פלישת רוסיה לאוקראינה. הסרט מהווה חלק מפרויקט דוקומנטרי רחב היקף שעתיד לצאת במלואו בסוף השנה.

U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia (Documentary Short Film)

**** השיר Wildpeace של יהודה עמיחי שנכלל ב-EP



“שלום בר” מאת יהודה עמיחי עוסק במפגש בין האישי והלאומי, בין אינטימיות יומיומית לבין מציאות ישראלית רוויית מתח ומלחמה. עמיחי מרבה להשתמש בלשון פשוטה לכאורה, אך טעונה במשמעויות רגשיות והיסטוריות. בשיר ניכרת האירוניה המאפיינת אותו – המילה “שלום” מקבלת רובד כפול: גם כברכה אנושית וגם כמשאלה רחוקה. הדובר נע בין זיכרון, כאב ופיוס חלקי, תוך שימוש בדימויים קונקרטיים מהחיים עצמם, שמטעינים את השיר בתחושת מציאות חיה. כמו ביצירות רבות של עמיחי, הגבול בין אהבה פרטית למרחב ציבורי מיטשטש, והלשון הפשוטה מסתירה עומק פילוסופי.

Not the peace of a cease-fire, not even the vision of the wolf and the lamb, but rather as in the heart when the excitement is over and you can talk only about a great weariness. I know that I know how to kill, that makes me an adult. And my son plays with a toy gun that knows how to open and close its eyes and say Mama. A peace without the big noise of beating swords into ploughshares, without words, without the thud of the heavy rubber stamp: let it be light, floating, like lazy white foam. A little rest for the wounds— who speaks of healing? (And the howl of the orphans is passed from one generation to the next, as in a relay race: the baton never falls.) Let it come like wildflowers, suddenly, because the field must have it: wildpeace.

השיר מבקש שלום לא הירואי ולא משיחי, לא שלום של הצהרות גדולות או סמלים תנ"כיים —

אלא שלום יומיומי, כמעט עייף, כזה שמופיע פתאום “כמו פרחי בר”.

מה מיוחד בבחירה הזו? עמיחי היה משורר שמיזג אינטימיות אישית עם פוליטיקה.

U2, במיוחד בונו, נמשכו לטקסטים שמדברים על שלום לא כפתרון דרמטי אלא כתהליך אנושי.

השיר מתאים לרוח הלהקה: רוחניות לא דתית, הומניזם מפוכח.

זה אינו שיר שהולחן על ידם, אלא טקסט ספרותי שנכלל כמהדורה אמנותית נלווית.

