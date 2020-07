שי בן צור חוזר ל – We Shall Overcome

הייתם מאמינים שנחזור לשיר מרומם נפש כמו We Shall Overcome, מה שעשתה לנו הקורונה. שי בן צור שר את השיר חרישית, צנוע בצלילי גיטרה נוסכי אווירה מנתקת-מחשמלת.

שי בן צור הוא מוסיקאי עולם הפועל כבר כעשרים שנה על הצטלבות דרכים אומנותית-קוסמופוליטית. שי בן צור הוא חי בהודו שנים רבות, יצר מוסיקה ברוח המסורות האינדיות, הסופיות (Sufi Qawwali), מקצבים ראג'אסטנים (Rajasthani rhythms), חיבר בין טקסטים בעברית עם המוסיקה האינדית.

אלבום הבכורה שלו שייצא ב-2003 נקרא "הייאם"(Heeyam) "אהבה שמימית", הוקלט בהודו, ישראל וארה"ב. הוא הושתת ברובו על סגנון הקוואלי (Qawwali) ומוזיקת ריקוד סופית שמקורה בהודו ופקיסטן, המשלבת בתוכה מגוון של סגנונות וטקסטים קדושים ליהודים, מוסלמים והינדים. בשנת 2004 הופיע שי ב- jahan e khusrau, הפסטיבל הבינלאומי היוקרתי למוסיקה סופית שנערך בניו דלהי. ב-2006 הופיע בפסטיבל ישראל. "שושן", האלבום השני שלו הציג שירים בעברית, אורדו, אחת מן הלשונות הפקיסטניות המשמשת את המוסלמים, ובהינדית (הלשון העיקרית בצפון הודו) בשילובים מיוחדים.

ב-2016 הגיע לידי "ג'ונון" – "מאניה" או "טרוף של אהבה", אלבום בינלאומי חוצה הגבולות, בו שותפים שי בן צור, הגיטריסט ג'וני גרינווד (רדיוהד) והרג'סטן אקספרס, קבוצה של מוסיקאים הודיים ממדבר רג'סטן. המוסיקה – רוח פרצים מדברית שמחברת בין קולות שרים, כלים הודיים עממיים מסורתיים, צליל נשיפה מערבי. התמהיל כלל שירים ספיריטואליים מסורתיים וחדשים של מוסיקה מקורית בשירה בעברית, הינדית ובשפת אורדו, המבוצעת על ידי זמרי קאוולי סופים ומוסיקאים צוענים מסורתיים.

עכשיו שי בן צור הוא שכן ביפו, לאחר שרוב התוכניות להופעות והפקות חו״ל בחודשי הקיץ נמחקו. "ימי ההסגר עברו עלינו בנחת והשקט שהיה באוויר כמעט נשכח. אפשרו לנו לפתע להתבונן על החיים מנקודת מבט שונה ולהזכר במספר דברים יסודיים ששכחנו לגבי עצמנו"… כמו למשל: המזמור המנחם, We Shall Overcome . המוכר מזמר העם פיט סיגר. שיר זה שנכתב לראשונה לפני קרוב למאה שנה על ידי הכומר המתודיסט צ׳רלס אלברט טינדלי, התנגן שוב המוחו של בן צור ושב להפיח מעט תקווה."

השיר המזוהה עם התנועה לזכויות האזרח של השחורים בארצות הברית, שהפך להמנון בעיתות משבר, עורר מחדש י את תחושת האחדות הניצתת כאשר אנשים מתכנסים לשיר יחדיו. "ניגנתי ושרתי לעצמי את אותה קלאסיקה שוב ושוב בסלון ביתי ובמקום שירת רבים מאחדת, מצאתי בה משהו אינטימי ושבור. במקום שיר המתעצם מתוך חגיגת ההמון, צללתי איתו אל תוך נחמה פרטית ושקטה". בואו נצלול יחד איתו.

