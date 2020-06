הביטלס שרו All You Need Is Love כדי להעביר מסר לעולם. לא יכולת לפרשן את השיר אחרת פרט לכך שאהבה היא הכל.

There's nothing you can do that can't be done/ Nothing you can sing that can't be sung/ Nothing you can say, but you can learn/ how to play the game/ It's easy

הביטלס אפילו לא התכוונו לאנשים שמרגישים חארה. האהבה כשלעצמה היא המסר. גם שי להב (מ"מופע הארנבות של ד"ר קספר") כתב שיר הלל לאהבה, אבל האהבה לתפיסתו יוצאת ממצב של אין ברירה. יש לה תכלית. היא כמו תפילה – תרפא את הצלקות בימים האפורים והמבאסים. נמתין לה בבית עד שתגיע, כי גם היא יודעת שאתה תלוי רק בה, שאין לך משהו אחר פרט לבריחה.

לא שהתוכן הזה הופך את השיר למורכב/ מיוחד, אבל לעיתים פופ פשוט הוא כל העניין. שיר חבל ההצלה שמציע להב מתכתב עם מחוזות הפשוט, ספר מתכוני הפופ של השישים שבעים – במנגינה, בעיבוד כינורות-קצב, בהרמוניות השירה, בסולו השירה המחוספס "קשיש" משהו, גם בסולו הגיטרה שמתחבר לצליל המיתרים. המנון האהבה מודל 2020, שמחזיר לימי הביטלס ברוחו ובמוסיקליותו, וכן, גם למסר שהם הפיצו בשישים: All You Need Is Love.

*** שיר שלישי מתוך האלבום World Of Feeling

It's a beautiful sunrise

Early morning's smiling back

Sing your love now/ Save you love now

Sing your love now/ Your love is like a prayer

Who's gonna heal all the scars that you carry

All the scars that you bury

Love Love

Who's gonna stay home waiting sadly for you

When she knows all you can do is just

Run Run

Every night and every day

Feeling your life is turning blue and grey

Every night and every day

Keeping your head in the sand and wait

