שלום גד וערן צור תחזור לנגן בס

זה שיר חזק, מטא-מוזיקלי, וכואב, ובעיקר כזה שמדבר מתוך הסצנה הישראלית אל עצמה. ״תחזור לנגן בס״ הוא הרבה יותר מהוראה טכנית: זה שיר על זהות, אובדן דרך, ועל הצלה דרך מוזיקה.

זה שיר דרמטי־וידויי של שלום גד, שבו ערן צור מתפקד גם כקול, גם כסמל, וגם כמעין מצפן.. הבס כאן הוא לא כלי – הוא מקום נפשי. נקודת מוצא. שורש. הוא גם נשמע בפורמט נפלא של בלדת רוק, שהיא יותר אמירה דרמטית נוקבת מאשר שירה.

הבית הראשון מציב עולם מבולבל ואלים: “צעקתי לאלוהים – איפה אני?”– זעקה קיומית, לא דתית, “הלכתי לאיבוד באמצע הקרב” — מאבק שלא ברור מי האויב בו. “חיפשתי עבודה וטבעתי” – היומיומי והקיומי מתערבבים.והשורה הכי חדה: “אבל מה אם אתה כבר לא בטוח / שמשהו בכלל התחיל” – זה לא משבר נקודתי. זו קריסה של נרטיב חיים.

החלום: מיתולוגיה של רוק ישראלי. החלום עם “רוקסן והלוגוס” (מודוני רוק) יוצר שכבה מטא־תרבותית המורכבת ממקומות, רעיונות ואנשים שהגדירו תקופה. ואז: “ובחלום במה גבוהה ועליה ערן צור”. ערן צור מופיע כאן לא כבן אדם אלא כארכיטיפ – מוזיקאי אמיתי, נאמן לכלי שלו, כזה שלא ברח מהבס גם כשהעולם השתנה. הפזמון “תחזור לנגן בס” הוא מנטרה של הצלה החזרה עליו של צור היא ספק פקודה, ספק עצה לחיים, ואולי אין צורך בהסבר, כי הבס מסמל: תפקיד שלא מבקש אור זרקורים.

הבית השני מתמקד בביקורת על העולם המודרני. “הכל מקומפרס מדי” – עולם בלי דינמיקה, בלי נשימה, “אין חזק ואין חלש” – טשטוש ערכים, “יש רק מיד בדיסטורשן” — סאונד אחיד, רועש, חסר עומק. זו ביקורת על:תעשיית המוזיקה, הרשתות ואולי החיים עצמם. הבס, שוב, הוא האלטרנטיבה: עומק במקום רעש.

“שוב נרדמתי או הזיתי או שאיבדתי את הארנק” המשפט הזה גאוני בפשטות שלו משדר טשטוש בין נפשי, פיזי וסמלי.. הארנק = זהות, ערך, קיום, ואז שוב – אותו חלום, אותה במה, אותה פקודה.

הקטע האחרון הוא כמעט מניפסט: “זרוק מהחלון את כל התכניות…את כל ההסברים, את כל החוזים, את כל החוקים”. זה רגע של ניקוי מוחלט. והפתרון? – לא תיאוריה, לא אידאולוגיה אלא פעולה אחת פשוטה – תחזור לנגן בס.

למה דווקא ערן צור? כי ערן צור הוא סמל לנאמנות לדרך, לאמן שלא התפתה לקיצורי דרך ולמישהו שהבס אצלו הוא זהות, לא תפקיד משני.. הוא המורה בחלום, אבל גם ההוכחה שזה אפשרי.

״תחזור לנגן בס״ הוא שיר עוצמתי על משבר זהות אישי, כתב אשמה נגד עולם רועש וחסר עומק ומכתב אהבה למוזיקה כעוגן. זה שיר שאומר: כשאתה הולך לאיבוד – אל תחפש תשובות גדולות. תחזור לבסיס, ואצל שלום גד הבס הוא גם מוזיקה, גם אמת, וגם הצלה. תקשיבו לו: הוא מתכוון לכל מילה.

שלום גד וערן צור תחזור לנגן בס

שוב הקיץ הגיע לעיר

צעקתי לאלוהים – איפה אני?

הלכתי לאיבוד באמצע הקרב

חיפשתי עבודה וטבעתי

אומרים שאם הלכת לאיבוד,

תחזור לאיפה שהכל התחיל

אבל מה אם אתה כבר לא בטוח

שמשהו בכלל התחיל

ובאותו הלילה, חלמתי על רוקסן ועל הלוגוס

הם היו שם כולם, היפים, היפות ואנחנו

ובחלום במה גבוהה ועליה ערן צור

שר בשביל, רק בשבילי:

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

ידעתי ידעתי ידעתי ידעתי

ידעתי שזה משהו אחר

אמרתי לרופא, הכל מקומפרס מדי

אין חזק ואין חלש, ומשהו מחרחר

אין גבוהים, אין נמוכים

יש רק מיד בדיסטורשן

כולם ממלמלים רעש לבן

ויש לי קרעצים בבטן

ושוב נרדמתי או הזיתי או שאיבדתי את הארנק

וחלמתי על חושך גדול או שאולי זה היה אור ענק

ובחלום במה גבוהה ועליה ערן צור

שר בשביל, רק בשבילי:

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

אם כל העולם יורה וצועק

בשפה שהפסקת להבין

זרוק מהחלון את כל התכניות

את כל המפות, את כל המילים,

את כל ההסברים, את כל החוזים,

את כל החוקים

ותחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

תחזור לנגן בס

