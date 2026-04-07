שלומי שבת אני שר אלייך ההופעה 2009

לא בא לי לכתוב ביקורת רגילה. מי שמוציא כמה מאות שקלים (כרטיס זוגי, אוכל ושתיה, חנייה) בימי מיתון אלה על שלומי שבת – סימן הוא ששלומי שבת יחזיר לו את התמורה. לא מעניינת אותו ביקורת, כי מי שמוציא כמה מאות שקלים על שלומי שבת בחמישי בערב בהאנגר 11 מגיע כדי להגיד לעצמו ולבת זוגתו: הערב אנחנו מה-זה נפנק את עצמנו.
זה אומר מבחינתו של שלומי שבת: תן להם בכפיים. תן להם בלב. תן כל מה שחשקה נפשם. שלומי שבת הוא איש שבא לתת. שום מבקר לא ייקח ממנו את הנתינה הזו. איך אתה יכול להתווכח עם 14 נגנים על הבמה, זמרי ליווי ורקדנים. זה שאני לא הכי אוהב רקדנים שמפזזים בקלילות על-יד זמר סטאטי, זו מן הסתם בעיה פרטית. אתם זוכרים רקדנים מפזזים על-יד שלמה ארצי? – לא. אבל אצל יהורם גאון ראיתי רקדנים. מה קרה? הפסטיגל הגיע להופעות של זמרי המיינסטרים? מה זה נותן? איך הריקוד מתחבר לשלומי שבת? שהבמה לא תהיה ריקה?
והנה, אני תופס את עצמי חוזר לביקורת, והרי הבטחתי שהפעם לא תהיה ביקורת רגילה. ההרגל המשונה הזה. למה? למה? הקהל שילם בשביל גוד טיים. למה לא לתת להם. שיהיו גם רקדנים. ושלומי הוא מלך מלכי הזמרים בלעשות גוד טיים.
ככה בשלהי המופע, כשמחסומי הסדרנים נפרצו ועל הכיסא שלי עלתה גברת נרגשת ומשולהבת לריקוד אגן-ירכיים, שאל שלומי אם לא בא להם "שקט" אחד. כלומר איזה רגע רגוע בחאפלה. "לא!!!" צרחה האגן והירכיים. מה שקט? איזה שקט. שילמו בשביל השמח.
ובאמת, מי שלא ראה שמחה אצל שלומי שבת – לא ראה שמחה. "אמצע הדרך" בכל סגנון מהיווני, המזרחי ועד הדרום אמריקני. וכמובן כל הרפרטואר המקורי. שעתיים ומשהו של כל הלהיטים. והפעם הוא בדד על הבמה. מהדקה הראשונה ועד האחרונה. לא אורחים, לא חברים, לא פבלו. בדד. ז'קט, מסיר אותו. לא מעונב. התרגשות.
הצליח לו? אני לא סגור על זה. כלומר – ערב בידור סטייל חו"ל מושקע טיפ טופ, אבל באיזשהו מקום בכל ההמולה שלומי שבת האישי (יש דבר כזה), זמר בעל לב ונשמה שמרימים שולחנות בכל אירוע, קצת הלך לי לאיבוד. ואני אומר את הדברים, דווקא משום ששלומי בעיני הוא זמר נפלא שיכול להביא אותה יותר "קלאסי-שלומי" ופחות מועדון לילה המוני-שלומי.
תגידו: שוב פעם הביקורת הזו? מה אתה מדבר? דרישת הקהל קובעת. ושלומי בתוך עמו הוא יושב. צודקים. מאה אחוז צודקים. גם אני ישבתי בתוך עמי. האמת, לא תמיד הרגשתי שייך. האם זוהי ביקורת על הקהל? נלך על זה. מה יש? הוא מוגן מביקורת?
ניהול והפקה מוסיקלית: שלומי שבת, אמיתי וייספלד. פסנתר ומחשב: אמיתי וייספלד. קלידים: ערן כרמי. גיטרות: דוד אלגזי שמעון יחיא. תופים: ליאור לוי. כלי הקשה ודרבוקה: רוני דדון. כינור ובוזוקי: דוד אבו. בס: דני בושקביץ. חטיבת כלי מיתר: ניצן קאנטי, מאיה רומן, נועם חיימוביץ'-ויינשל, נועה איילי. זמרות ליווי: יעל ארז, אורית שלום.
שלומי שבת אני שר אלייך ההופעה 2009
13 Responses
מדהים!!!! נהניתי מכל רגע בהופעה שלו, משמח , מצחיק ומהנה…
כל הכבוד שבימים כאלה עוד יש זמרים שמצליחים להוציא אנשים מהבתים ולהנעים להם את הזמן לכמה שעות , זה לא כל כך פשוט בכלל .
אני לא נמנת עם מעריצי שלומי אבל חושבת שלא צריך לרדת עליו כמו התגובות כאן , אם אהבתם זה מצויין ואם לא , לא חייבים להגיב .
יחיו הקנאים ויסבלו חחחחחחחחח שלומי אתה מלך.
איזה שירים איזה הופעה, כייף.
שלומי הזמר הכי טוב בארץ.
יאללה מה כואב לכם? למה לא מפרגנים לזמר כל כך מושלם למה! ? הייתי בהרבה הופעות אבל הופעה כזאת עוד לא ראיתי בארץ אז למה לשקר וללכלך, ישראלים מגעילים, היידה שלומי להתראות בקיסריה.
🙁 בדיחה עצובה היה הקירקס הזה , הגענו עם מצב רוח לרקוד ולהנות , עשו לנו פסטיגל .
שלומי שר נמוך נראה לחוץ ולא רגוע הדבר השפיע לרע עליו , אני הייתי בחתונה שהוא הופיע בה והיה יותר משוחרר ושמח ועשה טוב לאנשים , מה זה החרטא הזה ?
המלך הוא עירום , כנראה שהוא זמר של דואטים ועוד זמרים טובים ליד , מוציאים משלומי את השלומי האמיתי שיודע ומצליח לרגש ולהלהיב , הייתי בקיסריה עם פבלו רוזנברג והייתי בהנגר ,כששמעתי את מלדיטה לונה בביצוע של שלומי לבד וזה היה ממש בהתחלה כבר התאכזבתי , זה פשוט לא זה חבל , פשוט חבל .
הופעה מדהימה מושקעת זמר מדהים נגנים מעולים וזמרות ליווי מקסימות.מלאות חן ובעלות קול מדהיםםםם
בשיר היידה כמעט התעלפתי מאושר, אני תורכיה ושלומי נתן ביצוע מושלם והקהל היה באויר, כל הכבוד שלומי היידה היידה היידה קסריה.
שלומי שבת מלך! בחיים שלי לא ראיתי מופע כל כך מושקע וכל כך הרבה סגנונות מוזיקה, פשוט כייף.
חחח… הצחקת אותי איזה אייל גולן ואיזה נעליים שלומי שבת הוא עילוי ולמה לשקר שהיית בהופעה? אני הייתי וראיתי אלפיים איש מאושרים עד השמיים כולל אני, היה מופע מחשמל ברמות ובטח שיהיה קסריה ואתה תלך לגולן ואני התרגש עם שלומי שבת.
דיי הוא נמאס ופסה ביותר
אני לא נהנתי בהופעה הזאת
היה משהו מאולץ ולא מתאים
ואתה כל כך צודק בקשר לרקדנים
פשוט אכזבה לדעתי.
קיסריה? לא ניראה לי שזה יגיע לשם
אני הולך לאייל גולן בקיסריה יותר עדיף.