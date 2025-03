שלישיית הבנות Remember Monday תייצג את בריטניה באירוויזיון

עוד כישלון של בריטניה באירוויזיון?

קדחת ההימורים על זכיה בתחרות מטפסת לשיא עם ההכרזה על שלישיית הבנות הבנות Remember Monday כמייצגתה של בריטניה באירוע המוזיקה הגדול בעולם. לכל שלוש חברות הלהקה יש רקע בתיאטרון מוזיקלי, והן יודעות איך לדפוק מופע. "ההופעה שלנו היא תיאטרלית", אומרה הולי-אן האל ל-BBC Newsbeat.

למרות הלחץ של שנים של תוצאות מאכזבות עבור בריטניה, השלישייה, שהושלמה על ידי לורן ביירן ושרלוט סטיל, עסוקה בחזרות, וכולן אומרות שהן "מרגישות טוב" לגבי הסיכויים שלהם בבאזל, שוויץ.

למעט המקום השני של סם ריידר ב-2022, בריטניה הייתה תקועה בחצי התחתון של לוח התוצאות במשך עשור – אפילו הכוכב אולי אלכסנדר לא הצליח להגיע יותר מהמקום ה-18.

הן מגדירות את עצמן "סיכון אמיתי". לא מעט בגלל שהן אפילו לא כתבו את השיר שאיתו יופיעו על במת האירוויזיון.

השיר שהן הולכות עליו, What The Hell Just Happened? חוצה כמה ז'אנרים כולל קאנטרי, פופ וכמובן מיוזיקל.

בבריטניה הדיעה היא ש – Remember Monday מביאות משהו קצת שונה עבור בריטניה.

לורן אומרת שא אהבת הלהקה לקאנטרי ניתן לייחס לתשוקה שלהם לספר סיפורים באמצעות מוזיקה, ושהן כבר מכות גלים בז'אנר.

בשנה שעברה הן הוכרו כטריו הטוב ביותר על ידי איגוד מוזיקת ​​הקאנטרי הבריטי, הופיעו בארה"ב וגם בבריטניה, וגם צברו מאות אלפי האזנות בספוטיפיי לאורך הדרך.

במקום הצבעה של הקהל, השיר נבחר על ידי צוות המורכב מחברות תקליטים בבריטניה, מוציאים לאור, כותבי שירים, אנשי BBC Music ו-BBC Introducing.

מאז ש-Remember Monday נחשפה כמייצגת בריטניה, התגובות ברשתות החברתיות חיוביות, אבל גם כך, אחרי כמה שנים קשות בתחרות יש גם ספקנות.

מקדם קריירה: יש להן יותר מחצי מיליון עוקבים ו- 11.3 מיליון לייקים על הסרטונים שלהם. "מבלי להישמע דרמטי מדי, זה באמת שינה את חיינו ", אומרת שרלוט.

