שמעון בוסקילה שר מצב של בין געגוע חזק לבין ניסיון להתאפס. “רק התאפסתי לא התרגלתי” – חוסר יציבות רגשית, “שורף מגעגועים” – געגוע פיזי, כמעט כואב, “לטפס על הקירות” – חוסר שקט, עצבים, בדידות זה אדם שמתפקד ביום-יום (קם, שוטף פנים, קפה), אבל בפנים תקוע באותו מקום.

המטפורה של המעליות היא לב השיר: “כמו מעליות עולות גבוה”. הרגש מתואר כעליות וירידות חדות, תנודות רגשיות חזקות – תקווה, נפילה, שוב תקווה. זה לא תהליך יציב, אלא קפיצות.

מה כואב? “בלעדייך אני גוף בלי נשמה” – האהובה היא לא רק מושא געגוע, אלא מקור חיים. בלעדיה – קיום ריק, טכני. זה מתחבר לבוקר המכני של תחילת השיר: פעולות בלי משמעות אמיתית. הדובר תקוע רגשית בנקודה אחת – ההמתנה להבנה שלה. זו לא דרמה חד-פעמית, אלא לופ רגשי – בדיוק כמו מעלית שעולה ויורדת.

בוסקילה בחר לא להיות עצוב במוסיקה: השיר הוא אפטמפו קצבי עם ניחוח מזרחי, יש בו תנועה, נסיעה, בוקר מוקדם (“שש בבוקר”), כביש ראשי, רוח – תחושת מסע מתמשך. הקצב סוחף, אבל הרגש בפנים סוער ומעט חסר מנוחה. זה שיר שנוסעים איתו.

המוסיקה הקצבית חושפת אדם שמחכה בתוך רכבת הרים. וזה מה שהופך את השיר לנגיש דווקא על רקע הפער בין הקצב לבין הכאב. כשהקהל ירקוד בהופעה שלו – זה מה שיבלוט.

צילום ראשי: מרגלית חרסונסקי

שמעון בוסקילה מעליות

שש בבוקר ככה.

התעוררתי שוטף פנים,

מכין קפה סופר דקות

שורף מגעגועים רק התאפסתי לא התרגלתי לטפס על הקירות

וכמה שחיכיתי שתבואי

אני הרוח את האדמה

מתי, מתי חיכיתי שתביני בלעדייך אני גוף בלי נשמה

אני לא ידעתי מה להיות או לא להיות

כמו מעליות עולות גבוה

נתפוס תרגע ונשכב על החולות

תקוות גדולות בלי דאגות

אם את כמו השמש הסתנוורתי שאין מילים אני אכתוב לך מנגינות

כולם עוד מחפשים

אני מצאתי את מופיעה אצלי בכל החלומות

וכמה שחיכיתי שתבואי

אני הרוח את האדמה

מתי מתי מתי מתי מתי תביני שבלעדייך

אני גוף בלי נשמה

