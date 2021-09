שני השירים החדשים של ABBA מסמנים קאמבק קלאסי

לא האמנתם שזה יקרה. קרה גם קרה. זה ש- ABBA הכריזו על חווית קונצרט חדשה "מהפכנית" מדגישה עובדה פשוטה: התיאבון למוזיקה שלהם רק הולך ומתעצם. 'ABBA Voyage' יושק בחודש מאי הקרוב! זה יקרה בצורת מופע דיגיטאלי – 'ABBAtars' דיגיטלי בלונדון. כדאי שהמעריצים יתחילו לחסוך לכרטיסים.

יחד עם חשיפת הקונצרטים הדיגיטליים, ABBA הכריזה על אלבומה הראשון מזה 40 שנה, שנקרא גם 'מסע', ושיחררה 2 רצועות חדשות כדי לעורר את התיאבון. כיוון שהלהיטים הקלאסיים של הלהקה נשארים כל כך נטועים בנפש הקולקטיבית – שחרורה של מוזיקה חדשה מרגיש כמו סיכון לא קטן. למרבה המזל, חברי להקת כותבי השירים, ביורן אולבס ובני אנדרסון, לא ניסו להיצמד למגמות הפופ העכשוויות.

"אנחנו לא מתחרים עם דרייק וכל שאר החבר'ה האלה", אמר אנדרסון במסיבת העיתונאים שכונסה לציין את האיחוד. “אנחנו לא יכולים, כי איננו מבינים את המרכיבים בשירים שעובדים היום, כך שאי אפשר לחקות. זה לא רק דרייק, אני פשוט לא יודע מה אומני הפופ המודרניים עושים".

אז מה שאנחנו מקבלים הוא מוזיקה שנשמעת הכי נגיש הכי מחניף כמו ABBA. 'עדיין יש לי אמונה בך' (‘I Still Have Faith in You’) היא בלדה טיפוסית הבנטויה לחיבור לנקודה בה נפרדה החבורה מעולם המוסיקה. "כי אני יודעת שאני שומעת שיר מתוק-מריר, בזיכרונות שאנו חולקים", שרה אגנתה פלסקוג בכמיהה ובגעגוע. מזכיר יותר את המתוק של בדומה להזקן הזהב שלהם ‘Thank You for the Music’.

אבבא – ‘I Still Have Faith in You’

'אל תסגור אותי' (‘Don’t Shut Me Down’) מדבק יותר, בין השאר מכיוון שהוא נכנס להילוך מידטמפו משמעותי , וגם מפני שהמילים מתעדות מפגש מרגש בין שותפים לשעבר. "אני לא זו שהכרת, אני שילוב של אז עכשיו, ואני מבקשת ממך להיות עם ראש פתוח", שרות פלטסקוג ואני-פריד לינגסטאד בפזמון החוזר. כזוגות נשואים לשעבר – השיר החדש של ABBA מקבל עוצמה.

אבבא – Don’t Shut Me Down

