שני תם שחרזדה

"שחרזדה" של שני תם הוא שיר שמצליח לשלב בין בלדת רוק לבין גרוב כמעט פופי, ובין כאב רגשי לבין סרקזם חד. למרות שהעיבוד מבוסס על גיטרות חשמליות וקולות רקע שמעניקים לו עוצמה, מרכז הכובד נמצא בטקסט – ובעיקר באופן שבו הדוברת מדברת ישירות אל הגבר שאכזב אותה.

כבר מהפתיחה ברור שהשיר אינו עוסק בפרידה סופית, אלא בקשר מתעתע, כזה שמתקיים בין נוכחות להיעדר: "שוב לא לידי ולא יודעת איך אתה נראה." – שורה שמתארת ניכור מסוג חדש. לא מדובר רק במרחק פיזי, אלא בתחושה שהאדם שהיה פעם קרוב הפך כמעט לזר. ההמשך – "וכשפתאום תגיע לא תהיה לנו ברירה" – מרמז שהמשיכה עדיין קיימת, למרות כל האכזבות.

הייחוד של "שחרזדה" הוא שהדוברת אינה רק פגועה. היא גם מפוכחת. היא יודעת שהגבר שמולה מומחה למילים: "המילה שלך היא אור בוהק בחשיכה.", אבל מיד אחר כך מגיעה החשיפה: "אתה מגלגל מילים פתאום ואז אתה הולך" – שורה שמפרקת את הדימוי הרומנטי. האיש אינו חסר רגשות, אלא משתמש במילים כמנגנון קסם. הוא יודע לומר בדיוק את מה שהיא רוצה לשמוע, אבל אינו נשאר כדי לתת למילים משמעות.

כאן נכנס הסרקזם. הפנייה "מותק!!" אינה נשמעת מתוקה באמת. היא טעונה באירוניה. זו קריאה שמערבבת חיבה, לעג ועייפות. היא כבר מכירה את הדפוס: מחמאות, הבטחות, היעלמות.

"אתה רוצה אותי תביא לי שחרזדה, תספר לי סיפורים שידליקו לי ת'לילה." – שחרזדה היא מספרת הסיפורים האגדית, אבל בפזמון "הסיפורים" אינם בהכרח אמת. הדוברת בעצם אומרת: אם כבר אתה חי ממילים, לפחות תספר סיפור טוב. זו אינה בקשה לאהבה אמיתית, אלא ביקורת צינית על גבר שמפתה באמצעות דיבורים. השם "שחרזדה" הופך לסמל של קסם מילולי – קסם שהיא כבר יודעת לזהות, אך עדיין מתקשה להשתחרר ממנו.

השיר נע בין שני קולות. מצד אחד: "מהזיכרונות שלי אתה כמעט נמחק, ומיד אחר כך: "בסוף רוצה תמיד לחזור להיות איתך אחד." הסתירה הזו היא לב הדרמה. היא יודעת שהקשר אינו טוב עבורה, אבל הרגש אינו מציית להיגיון. זהו תיאור אמין של קשרים רעילים למחצה – כאלה שבהם האכזבה אינה מבטלת את הגעגוע.

העיבוד נשען על בלדת רוק איטית, אך יש בו גם גרוב ברור. התופים והבס דוחפים את השיר קדימה, והגיטרות החשמליות מוסיפות שכבה רגשית מבלי להשתלט על הקול. קולות הרקע מרחיבים את הפזמון ונותנים לו תחושת המנון קטן. זה אינו רוק מתפרץ אלא רוק מלודי, שמשרת את הטקסט. הגרוב מונע מהשיר לשקוע ברחמים עצמיים; גם כשהמילים עצובות, הקצב ממשיך לנוע.

"שחרזדה" הוא שיר על כוחן של מילים – ועל הסכנה שבהן. שני תם מתארת גבר שיודע לכבוש באמצעות דיבור, אך אינו מסוגל להישאר. היא כבר מבינה את המשחק, ובכל זאת נמשכת אליו שוב ושוב. זהו המתח שמחזיק את השיר כולו. השילוב בין בלדת רוק איטית, גרוב, גיטרות חשמליות וקולות רקע יוצר מעטפת עשירה, אך הסיבה האמיתית שהשיר עובד היא התחושה שהסרקזם אינו מסתיר את הכאב – אלא דווקא חושף אותו. הדוברת כבר אינה מאמינה לכל הסיפורים, אבל היא עדיין הייתה רוצה, ולו לרגע אחד, שהם יהיו אמיתיים.

שני תם שחרזדה

שוב לא לידי ולא יודעת איך אתה נראה

וכשפתאום תגיע לא תהיה לנו ברירה

הכל אז יראה בבת אחת יותר ברור

כי בתוכי בוערת אש גדולה וזה חמור

המילה שלך היא אור בוהק בחשיכה

אתה אומר כשאת צוחקת את נורא יפה

אבל את רחוקה אז יש לי אחרות

וכשתבואי לעיר נצא ביחד לבלות

מותק !!

מילה שלך עושה לי לחייך

אתה מגלגל מילים פתאום ואז אתה הולך

נשארתי כאן רחוק ושוב אני לבד

ואת הלב אני רוצה בחתיכה אחת

אתה רוצה אותי תביא לי שחרזדה

תספר לי סיפורים שידליקו לי ת'לילה

תהפוך'תי תרגש'תי, ונברח מהמציאות

מצידי מחר בבוקר שיגיע ונמות.

ולפעמים צריך קצת אומץ כדי להיות כנה

לדעת מי אתה ומה שלך כבר לא יהיה

והסיפור הזה עמוק מדי אותי שואב

ואם הוא אמיתי אז זה בטוח גם כואב

ואין לי דרך לקצר את המרחק

מהזיכרונות שלי אתה כמעט נמחק

בסוף רוצה תמיד לחזור להיות איתך אחד

כי אלוהים כל כך נמאס לי כבר להיות לבד

מותק !!

מילה שלך עושה לי לחייך

אתה מגלגל מילים פתאום ואז אתה הולך

נשארתי כאן רחוק ושוב אני לבד

ואת הלב אני רוצה בחתיכה אחת

אתה רוצה אותי תביא לי שחרזדה

תספר לי סיפורים שידליקו לי ת'לילה

תהפוך'תי תרגש'תי, ונברח מהמציאות

מצידי מחר בבוקר שיגיע ונמות.

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