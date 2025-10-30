הקליפ תופס אותך לפני השיר. המראות טעוני הרגש של חזרת החטופים. אין מנגינה שתכיל את הסיטואציות האלו. החטופים/ המלחמה אינם מוזכרים בשיר. הקשר בין המילים והמראות מקרי בהחלט, אך השימוש בקליפ המתעד את שיבתם מכוון מטרה – לייצר שילוב טעון.

הטקסט של הולצמן מתאר קריסה אישית והתחדשות, ולא סיטואציה לאומית. זה שיר על אדם שמרגיש מרוקן, שאיבד את היכולת להרגיש, אך מנסה לשוב לעצמו.

“התופים מכים, המוזיקה טובה / אבל אני לא שומע מנגינה”

“הזמרות שרות, רוקדות עם הזמר / אבל אני לא מרגיש דבר”

זהו תיאור של ניתוק רגשי – מוזיקה פועמת, חיים סביבו מתרחשים, אך הוא עצמו אטום. תחושת ריקנות שמאפיינת אדם אחרי משבר, אולי דיכאון, אולי טראומה. הפזמון מביא את קרן האור:

“הכול יהיה בסדר / אחרי שתאסוף את עצמך מהרצפה / תהיה חזק תראה / בנאדם יוצא לדרך חדשה”

כאן מופיע המסר הגואל – קום מהרצפה, חזור לעצמך, צא לדרך חדשה. זהו שיר ריפוי, שיר של תקומה אישית, בלי סיסמאות, בלי פאתוס. הסיום – “התופים מכים, המוזיקה טובה / ואני שוב שומע מנגינה” אומר חזרת התחושה לחיים. השיקום התרחש. המנגינה, שהיא סמל לרגש ולחיות, חוזרת.

הולצמן, חברלהקת "אבטיפוס", נשאר נאמן לסגנון שלו, שר התעוררות רגשית, שבה המוזיקה עצמה מגלמת את תהליך ההחלמה.זוהי בלדה רוק מלודית מונעת בקצב איטי, בהרמונית קולות משדרגת, מעבר צליל אלקטרוני שמתחבר יפה לסולו חשמלית, מתח רגשי הולך ונבנה.

כאמור השיר משמש לפסקול קליפ על שיבת החטופים הביתה, קיים פער בין התוכן המקורי להקשר החדש, למרות שמשפטים אחדים עשויים ליצור הקשר כמו "תאסוף את עצמך מהרצפה” או: "תהיה חזק, הכול יהיה בסדר” וגם “בנאדם יוצא לדרך חדשה”.

בקליפ הולצמן יצא מנקודת הנחה שהישרדות רגשית אישית,יכולה לשמש גם להישרדות פיזית וקולקטיבית כאשר כשהמציאות השתנתה. הטקסט, שבמקור מדבר על שיקום נפשי, הופך לשיר תקומה ישראלי.

“דרך חדשה” של שרון הולצמן הוא שיר רוק אישי, שקט אך עוצמתי, על אדם שקם מתוך אפלה וחוזר לשמוע את המנגינה של חייו. ההצמדה לקליפ על שיבת החטופים אינה קוהרנטית, אבל אפשר לקחת ממנה מסר

עללקום מהרצפה, לאסוף את עצמך, ולצאת לדרך חדשה גם אחרי מה שנראה כמו סוף העולם.

שרון הולצמן דרך חדשה

התופים מכים המוזיקה טובה

אבל אני לא שומע מנגינה

הזמרות שרות רוקדות עם הזמר

אבל אני לא מרגיש דבר

הכל יהיה בסדר

אחרי שתאסוף את עצמך מהרצפה

תהיה חזק תראה הכל יהיה בסדר

בנאדם יוצא לדרך חדשה

הייתי פעם מלך

היום הכתר על ראשי חלוד

הייתי בגבוה

אבל הלכתי לאיבוד

הכל יהיה בסדר

אחרי שתאסוף את עצמך מהרצפה.

תהיה חזק תראה, הכל יהיה בסדר

בנאדם יוצא לדרך חדשה

התופים מכים, המוזיקה טובה

ואני שוב שומע מנגינה

