שרים ביטלס: הלהקה המכוסה ביותר בפופ

בסוף המאה הקודמת קבע ה- BBC כי "אתמול" (“Yesterday”) שהלחין פול מקרטני הוא השיר הכי מכוסה בכל הזמנים עם – 2,200 גרסאות מאז שיצא באלבום- Help ב- 1965. עד היום נספרו כבר 3000 גרסאות מוקלטות. גם לאלביס פרסלי יש גרסה לשיר הזה שהקליט בסוף השישים. מרווין גיי הקליט גרסה מצמררת לשיר ב-1970.

השירים של הביטלס הם המכוסים ביותר במוסיקה. נמצא להקות מטאל שעשו "Love Me Do", ראפרים שעשו פרי סטייל על "Come Together". יש מאות אם לא אלפים קאברים של הביטלס בכל ז'אנר שאפשר להעלות על הדעת: R&B, קאנטרי, רוק ניסיוני, פוסט-פאנק, פאנק (פ' רפויה) הקאברים של הביטלס הן עדות לאיכות כתיבת השירים של הלהקה, חושפים את העומק של יצירותיהם.

גיליתי לא פעם, שאני נמשך לשמוע גרסאות לשירי הביטלס יותר מכל קאברים אחרים. האינטרפרטציות לעיתים מיוחדות-מרגשות מאשר המקור,. שמעתםאת השחקן ג'ון פשי שר Fool On The Hill? פרנק סינטרה את Something, ריי צ'ארלס – Eleanor Rigby? איך איימי ווייהנהאוס לקחה את All My Loving למגרש שלה. מה שעשה זמר הסול, אוטיס רדינג ל – Day Tripper, האינטרפרטציה של אסתר פיליפס ל – And I Love Her, שהביטלס עצמם שיבחו. תקשיבו (כאן ממש) איך להקת קווין וזמר הרוק פול רוג'רס עשו את Imagine בקונצרט בהייד פארק בלונדון 2005?

מה הופך את השירים של הביטלס למסקרנים – מכוסים כל כך? מה גרם לכל כך הרבה אמנים, מפרנק סינטרה, אלביס פרסלי ועד אירוסמית', נינה סימון ולינקין פארק לכסות אותם? מדוע מוזיקאים מפורסמים, כמו גם חובבנים, נוטים לבצע את השירים האלה? תשובה אחת נעוצה במגוון בסגנונות והסאונד שהמציאו הביטלס יהיה זה רוק, פופ, קלאסי או קאנטרי. הביטלס אפילו המציאו הרבה ז'אנרים בעצמם. הנה 4 סיבות שכ ששירי ארבעת המופלאים הפכו כל כך מכוסים.

1. העושר בהרמוניה ובאקורדים

בתווים הראשונים של "אתמול", קיים אקורד שסוטה מגבולות ההתקדמות הטיפוסית של האקורדים הפופולריים. לאור העובדה שמדובר בשנת 1965, ההרמוניות של פול מקרטני (בן 23 אז) בשיר ייחודיות לחלוטין.

שירים כ'שדות תותים ונצח' (‘Strawberry Fields’ ) של ג'ון לנון או ‘I Am the Walrus’ שולחים אותך למסע הרמוני בלתי נשכח. 'Penny Lane', שנכתב על ידי פול, משנה את הסולם במוסיקלי 7 פעמים. צורת ההלחנה כל כך חלקה שאתה אפילו לא שם לב לשינויים.

את אקורד הפתיחה המפורסם של 'A Hard Day's Night' התקשו לנתח גם מומחים בתורת המוזיקה. עם זאת, האקורד הנפלא הזה מושך אותך למוזיקה מיד. מהלכים הרמוניים בשירים של הביטלס משתווים רק להרמוניות של ג'אז. עם זאת, עדיין מרבית השירים (בהבדל מג'אז) הגיעו למקומות הראשונים במצעדים, והפכו כמעט מהאזנה ראשונה להיטי רדיו גדולים. גם הקאברים המוצלחים שירי הביטלס התקבלו באהדה רבה.

2. גיוון בתזמור

הביטלס עשו ניסויים עשירים מאוד בתזמורים לשיריהם, חשיבה מחוץ לקופסה, כלים בלתי קונבנציונאליים, החל ממפוחית בס ב ‘For the Benefit Of Mr Kite’ ועד לסיטאר ב' ‘Tomorrow Never Knows’ וב“Yellow Submarine”, גם שימושים בצליל כלי נשיפה באחדים מן השירים. היצירתיות שלהם בשימוש בסאונד הייתה פשוט בלתי נדלית. דוגמא בולטת – בלחן של השיר הכי מכוסה עלי אדמות “Yesterday”. הביטלס בחרו לתמוך במנגינה עם רביעיית מיתרים בניגוד לסטנדרט של בס, תופים וגיטרה. הצליל של השיר הזכיר יותר מוזיקה קלאסית. התברר שמאזינים רבים קיבלו ואהבו את ההרמוניוות הזרות לפופ, אך מוכרות במסגרת הקלאסית.

3. הלחנים והעיבודים בשירים של הביטלס

אתה יכול בדרך כלל לזהות שיר של הביטלס, למרות שרוב שירי הביטלס נשמעים שונים. השוו, למשל, את “Yesterday”, בלדת הפסנתר הקודרת עם השיר “Help” . עולמות מוסיקליים שונים. דווא תובנת השונות עומדת במוקד המשיכה לשירים של הביטלס והיותם מותאמים לקאברים. הלחנים החזקים והמהלכים ההרמוניים הם שיצרו תשוקה ליצור כיסויים רבים לשירים. האפשרויות הן אינסופיות אך כולן מתחילות בבסיס מלודי והרמוני חזק הייחודי לביטלס.

4. הביטלס כתבו שירים אוניברסאליים

"היי ג'וד", "לט איט בי" ו"אול יו ניד איז לאב" הם שירים שהפכו נחלת הכלל בזכות המסרים שלהם, העומק הרגשי והחוכמה שהיוו בסיס הזדהות אוניברסאלי שתרם לרצון להקליט גרסאות רבות לשיריהם. רוב 213 השירים של הביטלס ניחנו בסגולות האלה.

Stevie Wonder – We Can Work It Out Tribute to The Beatles, 2014

5 הקאברים המובחרים באקס פקטור בריטניה

A Day In The Life, live, by The Kennedys 2007