שרית חדד אלה

על פניו מדובר בשיר פופ ים-תיכוני קצבי, קליט ומופק היטב, אך מתחת לפני השטח הוא מותיר תחושה של חוסר מיקוד. הוא מתאר דמות נשית מסתורית בשם אלה, אך אינו מצליח להפוך אותה לדמות ממשית או לעורר סקרנות אמיתית לגביה. התוצאה היא שיר שנשען בעיקר על ההפקה ועל הביצוע של שרית חדד, יותר מאשר על הטקסט.

השיר מנסה לצייר דמות של אישה כריזמטית ומושכת – "כל העיניים עליה.", אלא שכמעט כל הפרטים שניתנים עליה הם חיצוניים: מכנסי עור, קעקוע של שלושה פרפרים, שיער מתפזר, ריקודים, כוסית ביד.לא לומדים כמעט דבר על עולמה הפנימי. האם היא בורחת ממשהו? האם היא מאושרת? האם היא בודדה? הטקסט רומז: "שותה עוד כוסית בשביל לא לחשוב.", אבל אינו מפתח את הרעיון. לכן הדמות נשארת יותר אוסף של סממנים מאשר אישיות של ממש.

יש בו שורות שמנסות ליצור אווירה כמו "השמש נפלה לים., אבל מיד אחריהן מגיעים משפטים שנראים כמעט אקראיים "שומעים מזרחית ברחובות.". זו שורה שאולי מושכת את תשומת הלב, אך קשה להבין את תפקידה הדרמטי. היא אינה מקדמת את העלילה, אינה מאפיינת את הדמות ואינה מוסיפה רובד רגשי. היא נשמעת יותר כמו ניסיון לעגן את הסיפור במרחב ישראלי-עכשווי, אך היא נותרת מנותקת מהמשך הטקסט. גם המשפט:"ההיסטוריה חוזרת." אינו מקבל המשך רעיוני, ולכן נשאר סיסמתי. באופן כללי, השיר בנוי כרצף של תיאורים שאינם מתחברים לסיפור שלם.

מבחינה מוזיקלית השיר יעיל הרבה יותר מהטקסט. הבתים נשענים על מלודיה פשוטה יחסית, כשנקודת השיא: "כשהיא רוקדת בעולם משלה…" – המלודיה מתרחבת, הקול של שרית נפתח, והשיר עולה ל"נתיב המרכזי" שלו. זהו החלק הזכיר ביותר בשיר, והוא מעניק תחושת התפרצות אחרי איפוק יחסי כאילו הדמות משתחררת מכל המבטים שסביבה.

שרית חדד עושה בדיוק את מה שהיא יודעת לעשות כבר שנים: סלסולים מדויקים, שליטה דינמית., הגשה בטוחהף מעבר טבעי בין פופ למוזיקה ים-תיכונית. גם כשהטקסט אינו מספק עומק, היא מצליחה להעניק לו נוכחות בזכות הצבע הקולי הייחודי שלה. עם זאת, התחושה היא שהיא "גדולה" על השיר. לאורך הקריירה שלה שרית ביצעה שירים שבהם היה מפגש עמוק בין קול, טקסט ולחן. כאן נדמה שהיא משקיעה את כל יכולותיה בטקסט שאינו מציב בפניה אתגר רגשי או דרמטי. ההפקה מלוטשת, אך גם צפויה. היא אינה מפתיעה ואינה מנסה לחרוג מהנוסחה המוכרת של פופ ים-תיכוני מסחרי.

מה לשרית חדד ולשיר הזה? היא מתפקדת בעיקר כמספרת סיפור על דמות אחרת. אין כאן תחושת הזדהות עמוקה או אמירה אישית, ולכן קשה לראות כיצד השיר מתחבר לזהותה האמנותית מעבר לכך שהיא מבצעת אותו במקצועיות. ייתכן שהבחירה נבעה מהרצון להקליט שיר פופ קליל וקצבי לרדיו, ולאו דווקא יצירה שמרחיבה את גבולות הרפרטואר שלה. במובן הזה, "אלה" נשמע יותר כמו שיר שהיה יכול להתאים למגוון זמרות פופ, ופחות כיצירה שמנצלת את הייחוד של שרית חדד.

"אלה" הוא שיר פופ ים-תיכוני קצבי, קליט ומופק היטב, אך כזה שהמוזיקה שלו חזקה מן הטקסט שלו. שרית חדד מעניקה לו ביצוע מקצועי, מלא ביטחון וסלסולים המזוהים איתה, ואולם הדמות שבמרכז השיר נשארת מעורפלת ושטחית, והכתיבה אינה מצליחה להפוך אותה לאדם שהמאזין באמת מתעניין בו.

שרית חדד אלה

השמש נפלה לים

עלתה על מונית שתיקח אותה מכאן

שומעים מזרחית ברחובות

ההיסטוריה חוזרת

לובשת מכנסיים שחורים מעור

והיא נדלקת כמו כוכב שמכבים ת'אור

כל העיניים עליה והיא בשלה מתעלמת

כשהיא רוקדת בעולם משלה

ולא יודעת כמה אנשים בכו בגללה

עוד מישהו בא ואומר לה

אלה אלה הפכת לי ת'לב

המבטים שלה חצי מוזרים

יש לה קעקוע של שלושה פרפרים

לא מתרגשת שאין לה אין לה אין לה

במי להתאהב

הרעש עושה לה טוב

שותה עוד כוסית בשביל לא לחשוב

כשכל האורות זוהרים אז היא זוהרת גם

כשאלה מפזרת את השיער

הזמן נעצר ועוד לב נשבר

כל העיניים עליה עושה כאילו לא מסתכלת

כשהיא רוקדת בעולם משלה…

שרית חדד פייסבוק