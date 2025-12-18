שרית חדד לא בבית

השיר „לא בבית” של שרית חדד יושב בלב־ליבה של מסורת ים-תיכונית מוכרת מאוד: שיר פרידה נשי שמבוסס על אכזבת אהבה, האשמה, והתכנסות פנימית. זהו נושא נדוש, אבל הנדושות כאן אינה מקרית; היא חלק מהז’אנר, כמעט תנאי קיום שלו. השאלה אינה מה מסופר, אלא איך זה מסופר, ואיזה רגש בכל זאת מצליח לחדור דרך המוכר. חדד יודעת לשחק אותה בסגנון שהקנה לה הצלחה לאורך הקריירה שלה.

הדוברת אינה חווה את הגבר ישירות, אלא דרך שמועות: "שמעתי שאתה מסתובב / מספר סיפורים”. זהו מבט מרוחק שממקם אותה בעמדת מי שכבר יצאה מהקשר אך עדיין קשורה אליו דרך הדיבור עליו. זה מנגנון קלאסי של שירי פרידה: היא כבר לא שם, אבל עדיין מקשיבה, עדיין מגיבה. ההאשמה קיימת, אך היא עטופה בנוסטלגיה: "שעשית לי טוב / שהיית לי חופש”. גם כאן – אין פירוק מורכב של היחסים, אלא זיכרון סכמטי של “היה טוב ואז נשבר”.

הבית השני מעמיק את הדימוי הגברי המוכר: הוא חזק ביום, נשבר בלילה, מחובר לשיר ישן. זהו קלישאה רגשית מובהקת, כמעט טלוויזיונית, אבל היא משרתת את הפונקציה הדרמטית: הגבר אינו באמת חופשי, והוא משלם מחיר רגשי גם אם לא מולה. זה מאפשר לדוברת להרגיש מוצדקת, גם בלי עימות ישיר.

הפזמון הוא לב השיר, גם בו מתגלמת ההתקרבנות: "אם אתה חוזר אז אני לא בבית” היא הצהרה של כוח לכאורה, אך כזו שנולדת מתוך פגיעה. היא לא אומרת “אני לא רוצה אותך”, אלא “אני מגוננת על עצמי”.

הדימויים פשוטים עד שקיפות: חומות, שקרים, הבטחות שטבעו במים. זהו אוצר מילים שחוזר שוב ושוב בז’אנר כדי לאפשר הזדהות מיידית. אין כאן מורכבות רגשית, אלא אמת רגשית ישירה: נמאס לי להאמין לך

המשפט "יותר לא מפחדת להיות לבד”. הוא שורת שחרור קלאסית, אבל גם כאן היא נאמרת יותר כהצהרה מאשר כהוכחה. השיר כולו עדיין נסוב סביבו: מה הוא עושה, איך הוא מתפרק, למה הוא חוזר לקרוא הודעות. העצמאות הרגשית מוכרזת, אך עדיין לא ממומשת לגמרי. זהו דפוס מוכר בשירי “העצמה” ים-תיכוניים: העצמה שמתרחשת בתוך כאב, לא אחריו.

בבית השלישי, האלכוהול, הלילות הלבנים והדיסק הישן סוגרים את המעגל. אלה אלמנטים של שחיקה, של תקיעות בזמן, ומולם הדוברת מבקשת למצב את עצמה כמי שהמשיכה הלאה גם אם השיר עצמו מוכיח שהיא עדיין שם רגשית.

"לא בבית” נשען במודע על תבניות מוכרות של התקרבנות רומנטית, פגיעות נשית והכרזת כוח מאוחרת. מבחינה ביצועית, שרית חדד עדיין מוכרת את ה“שרה-מתבכיינת” על הגבר המאכזב, מדויקת לז’אנר: – בסלסול שמדגיש שבר, קול שנע בין האשמה לעצב, בלי להתפרק לגמרי. זה לא וידוי עמוק אלא דרמה ממוחזרת – כזו שנועדה לגעת בקהל רחב, לא לאתגר אותו.

שרית חדד לא בבית

שמעתי שאתה מסתובב

מספר סיפורים

על שנים אבודות

על אותם הימים

שעשית לי טוב

שהיית לי חופש

שמעתי שאתה לא עצוב

לא מתרגש מפרידות

צוחק בימים

ובוכה בלילות

עם השיר הישן

ששמענו בחדר

אם אתה חוזר אז אני לא בבית

מהשקרים שלך בניתי לי חומות

אנ'לא מאמינה יותר לאף אחד

כמה הבטחות שלך טבעו במים

אנ'לא ראיתי בעיניים החומות

יותר לא מפחדת להיות לבד

שמעתי שהתחלת לשתות

לאבד את הראש

הלילות לבנים והיין אדום

התחלת לראות סרטים שאהבתי

חזרת גם לקרוא הודעות

שכתבתי מזמן

שנשבר לי הלב

כמו הדיסק הישן

שהיינו שומעים

כל הלילה

אם אתה חוזר אז אני לא בבית

מהשקרים שלך בניתי לי חומות

אנ'לא מאמינה יותר לאף אחד

כמה הבטחות שלך טבעו במים

אנ'לא ראיתי בעיניים החומות

יותר לא מפחדת להיות לבד

יותר לא מפחדת

שרית חדד פייסבוק