שרית חדד 25 השירים הגדולים

שרית חדד היא אחת הדמויות המכוננות במוזיקה הים-תיכונית הישראלית. מעמדה אינו נובע רק ממספר הלהיטים או ממכירות האלבומים, אלא מהעובדה שהיא הייתה בין האמנים שהפכו את המוזיקה המזרחית מז'אנר שנתפס במשך שנים כשולי למרכז המיינסטרים הישראלי. במובנים רבים, הקריירה שלה היא סיפור ההתבגרות של הזמר הים-תיכוני עצמו – ממוזיקת חתונות וחאפלות ועד למעמד של מוזיקה ישראלית לגיטימית בכל במה.

הנכס הגדול ביותר של שרית חדד הוא קולה. יש לה מנעד רחב, עוצמה טבעית ושליטה טכנית גבוהה מאוד. היא יכולה לעבור בקלות בין שירה מזרחית מסולסלת, בלדת פופ, שירים עבריים קלאסיים., פיוטים., פופ בינלאומי.

אחד המאפיינים הבולטים הוא היכולת שלה לשיר בעוצמה רבה מבלי לאבד ניקיון או יציבות. גם כשהיא מגיעה לצלילים גבוהים, הקול כמעט אינו נשבר. בנוסף, היא יודעת להשתמש בסלסול כאמצעי הבעה ולא רק כקישוט וירטואוזי.

הקריירה שלה מתחלקת כמעט לשני עולמות. – שרית חדד של הלהיטים העממיים שירים כמו: "כמו סינדרלה", "יאללה הביתה מוטי", "בחום של תל אביב", "אתה תותח". אלה נועדו בראש ובראשונה לבדר. הם בנויים על פזמונים קליטים, מקצבים ים-תיכוניים ופופיים, ושפה פשוטה. זו אינה שירה גבוהה אלא מוזיקה שמחה, נגישה ומידבקת. חלקם משתייכים לז'אנר "שירי חאפלה", חלק מתרבות מוזיקלית שלמה. שירים כאלה נמדדים ביכולת שלהם להרים קהל, ליצור חיבור מיידי ולהפוך לחלק מחיי היומיום.

וישנה שרית חדד של בלדות "חופשיה", "כשהלב בוכה", "עליך ועליי" כאן זו כמעט זמרת אחרת. הקול נעשה מאופק יותר, ההבעה עמוקה יותר, והרגש אינו נשען על עוצמה אלא על פרשנות. "חופשיה" הוא אחד השירים שמציגים את שרית כזמרת פופ מודרנית. השיר עוסק בשחרור אישי ובעצמאות, והביצוע מאוזן בין כוח לבין פגיעוּת. הוא מדגים כיצד חדד הצליחה להשתלב גם בפופ הישראלי הרחב, מבלי לוותר על הזהות הקולית שלה.

אחד התחומים שבהם חדד אינה תמיד מקבלת את ההערכה הראויה הוא ביצועי הכיסוי שלה. כמו "יום חולין", שיר המזוהה עם אילנית. חדד היא אינה מנסה "למזרח" את השיר בכוח ואינה מוסיפה סלסולים מיותרים. במקום זאת היא מגישה אותו בכבוד ובאיפוק, תוך שמירה על רוח המקור. או "מכל האהבות" של עידן רייכל שהיא שרה ברכות, כמעט מתוך שיחה, ומצליחה להפוך שיר מוכר למשהו אינטימי יותר. דווקא היכולת שלה לוותר על הפגנת יכולת קולית הופכת את הביצוע למשכנע.

החוזקות שלה: קול נדיר – מהחזקים, היציבים והגמישים שנשמעו בישראל, ורסטיליות – מעט מאוד זמרות מסוגלות לשיר באותה אמינות מוזיקה מזרחית, פופ, בלדות ושירים עבריים קלאסיים., כריזמה בימתית – היא יודעת ליצור קשר ישיר עם הקהל, בין אם באולם קונצרטים ובין אם בהופעת ענק. לזכותה גם שהיא סייעה להפוך את המוזיקה הים-תיכונית מחלק מהשוליים התרבותיים למרכיב מרכזי בפסקול הישראלי.

החולשות: דווקא משום שהיא זמרת כה מוכשרת, לעיתים נדמה שחלק מן הבחירות הרפרטואריות שלה לא ניצלו את מלוא יכולותיה. במהלך הקריירה היא הקליטה לא מעט שירים שנשענו על נוסחאות מסחריות, טקסטים פשוטים ולעיתים שטחיים. הם הצליחו מסחרית, אך אינם מייצגים את הפוטנציאל האמנותי שלה. אפשר לטעון שאילו הייתה בוחרת באופן עקבי יותר בחומרים מורכבים, היא הייתה זוכה למעמד דומה לזה של הפרשניות הגדולות של הזמר העברי. אפשר גם לראות בגישה שלה בחירה מודעת: חדד מעולם לא ניסתה להיות זמרת "של מבקרים" . היא פנתה לקהל רחב מאוד, ושילבה בין שירים עממיים לבין יצירות איכותיות.

לא כל שיר ברפרטואר שלה ייזכר כקלאסיקה, אך הקול שלה – וההשפעה שלו על הדרך שבה נשמעת המוזיקה הישראלית מאז שנות התשעים – מבטיחים את מקומה כאחת הזמרות החשובות בדורה.

שרית חדד 25 השירים הגדולים – חופשיה

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