שרי זק לוי שרה בלדה משמשלבת בין פשטות רגשית לכובד קיומי. תחושת הסוף המתקרב מובילה את השיר. זה יכול להיות סיום מערכת יחסים או אולי תחושת שקיעה כללית של אהבה וחיים.

הדוברת חשה את הקץ עוד לפני שהוא מתרחש, וחיה עם ההכרה הבלתי נמנעת בכך. השורה "אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא" חוזרת כמנטרה, ביטוי של אינטואיציה נשית או רגשית חזקה, ההבנה שהאהבה מתכלה, עוד לפני שהמציאות מאשרת זאת, מצב שגורם לה להרגיש נכנעת – “כאילו אין מה לעשות”. הביטוי “אני אחראית על הזמן” הוא כמעט אירוני – היא לא באמת שולטת בו, אלא נושאת על עצמה את כובדו. היא חיה בתחושת סופיות מתמדת. הוא – דואג למחר, חי במודע, שואף קדימה.היא – מודעת לעומק הזמן, לחוסר השליטה בו.

"אני מקבלת מראש את האבדון הזה" – השורה מבטאת פיוס עם הסוף.אין כאן דרמה גדולה או האשמה, אלא קבלה מפוכחת, מעין השלמה מלנכולית עם העובדה שהאהבה תיגמר, כמו כל דבר.

שרי זק לוי שרה על המעבר מחיים צבעוניים ודינמיים לעולם דהוי, חסר חיות. "הצבעים באים רק בחלום האורות מתכהים היום". הנפילה המתוארת איננה פיזית, אלא רגשית – התפוררות של החיות הפנימית, של האהבה.

השורה "האהבה עמידה בחום / הנפילה מגיעה פתאום" מחברת בין כוח לעדינות: אהבה מחזיקה מעמד בתנאים קשים, אך דווקא הנפילה – השבר – מתרחשת בפתאומיות.

הביצוע של שרי זק לוי מהורהר, כמעט לוחש, ויוצר תחושת ריחוף מעל רגש עמוק. הקול שלה לא מתפרץ אלא נושא את הכאב בשקט – וזה מה שמעניק לשיר את עוצמתו. השירה נשמעת כמו שיחה פנימית עם עצמה, לא וידוי דרמטי.

הלחן,מלודי ונוגה, עם איכות כמעט חלומית. הוא נע על התפר שבין שיר רוק איטי לבלדה קלאסית. העיבוד שמחבר כלי מיתר אקוסטיים עם כלים חשמליים יוצר מתח רגשי שמשרת את הטקסט: את האי-שקט של העולם הפנימי.

"מרגישה את הסוף" הוא שיר על מודעות מוקדמת לאובדן, על נשיות רגישה אך חזקה, ועל השלמה עם מעגליות הזמן והאהבה. המוסיקה משקפת את הדואליות של הטקסט – בין עולם פנימי רך לשבר רגשי בלתי נמנע.

שרי זק לוי מרגישה את הסוף

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

אני אחראית על הזמן

ממש כשאתה כאן, מחייך ודואג למחר

אני מחשבת בראש את אחרית הימים

כאילו אין מה לעשות

מעבירה ערוץ

אולי משהו יסיח את דעתי

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

אני אחראית על הזמן

ממש כשאתה כאן, מחייך ודואג למחר

אני מקבלת מראש את האבדון הזה

כאילו אין מה לעשות

מנסה לחשוב שוב על אהבה

תיכף זה בא, תיכף זה בא

הצבעים באים רק בחלום

האורות מתכהים היום

האהבה עמידה בחום

הנפילה מגיעה פתאום

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

אני מרגישה את הסוף הרבה לפני שהוא בא

הרבה לפני שהוא בא

