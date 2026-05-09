ששון שאולוב הוא ממובילי הגל החדש של הפופ־המזרחי הרומנטי בישראל: מדובר בשירים שמבוססים פחות על תחכום מוזיקלי ויותר על רגש ישיר, פגיעות גברית והגשה “שבורה” כמעט במכוון.

"נווה הדרים" הוא שיר אהבה טוטאלי, מוגזם, מתמסר ולפעמים אפילו מתבכיין, אבל בדיוק שם נמצא הכוח שלו.

הפתיחה בצליל בוזוקי עושה מיד שני דברים: מכניסה אווירה ים־תיכונית מלנכולית. מכינה את הקרקע לדרמה רגשית. הטקסט מלא בהצהרות אהבה מוגזמות “מה שווה לחיות אם לא למות עלייך”, “מהדמעות שלך אני בניתי בית”. אלה משפטים של רגש גדול, לא כתיבה מתוחכמת אלא כזו כתיבה שמטרתה לפגוע ישר בלב.

“נווה הדרים”, “רחוב הפרחים” הם אזכורים מקומיים שמייצרים שכונתיות יומיומית. הדייטים הפשוטים – הליכה ברגל, יד ביד ברחוב יוצרים רומנטיקה נגישה ולא נוצצת.

הפזמון: נוסחת ההתמכרות – “אני מעריץ שלך ילדה / אני שרוף עלייך” מתחבר ל“תמיד לידך אני גבר חלש” – המפתח לכל השיר האומר התבטלות בפני האהובה.

ששון שאולוב שר בטון נשבר, תלותי, כמעט מתחנן.את הגבר המתקרבן, הדמות הפגיעה באופן אובססיבי – טיפוסי לשירי הז'אנר. הוא נשען על נוסחה מוכרת מאוד. מכוון לאלה שהדרמה הבכיינית הזו מדברת אליהם.

העיבוד וההפקה לא מחפשים חדשנות אלא יעילות רגשית. ששון שאולוב מצליח לשדר דמות של גבר מאוהב עד אובדן שליטה, ובפופ המזרחי של היום, זו אחת הדמויות הכי חזקות שיש. הוא הולך על דרמטיות מוגזמת, נשען על נוסחה מוכרת מאוד. מה ש"מציל" את השיר – מנגינה קליטה, צליל המגלם אווירה ים־תיכונית, הגשה רגשית אותנטית, ופזמון ממכר הפקה נגישה ויעילה

ששון שאולוב נווה הדרים

קבענו בשמונה נווה הדרים

הבאתי לך זר של פרחים יבשים

רצינו לעוף כמו ציפורים לקחת פסק זמן

ראיתי צלול כי אני מטושטש

תמיד לידך אני גבר חלש

להיות איתך רגע זה רגע נדיר

אני נדרתי לך

תגידי מה שווה לחיות

אם לא למות עלייך

מהדמעות שלך אני בניתי בית

אני לא שומר שבת

מתי שאת לא פה

מעריץ שלך ילדה

אני שׂרוף עלייך

עד הירח בשבילך

אסע על אופניים

רוצה להיות איתך קרוב קרוב

קבענו בעשׂר רחוב הפרחים

הסתובבנו ברגל כמו תיירים

משקפיים כהות שלא יראו אישונים

ללכת יד ביד

אמרת לי באוזן התחיל המשׂחק

מרוב אהבה לא הייתי חזק

כשהיית רעבה אז קראת לי ממתק

וזה גמר אותי

תגידי מה שווה לחיות

אם לא למות עלייך

מהדמעות שלך אני בניתי בית

אני לא שומר שבת

מתי שאת לא פה

אני מעריץ שלך ילדה

אני שׂרוף עלייך

עד הירח בשבילך

אסע על אופניים

רוצה להיות איתך קרוב קרוב

