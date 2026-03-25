"ציון" של אליעזר בוצר הוא לא “שיר מרגש” במובן הפשוט של המילה. זה טקסט פיוטי-רוחני-לאומי כמעט נבואי. הוא נע בין אהבה לציון (כישות כמעט נשית) אשמה, חטא, ותשובה, חיפוש גאולה אישית וקולקטיבית, שיר שיש בו כאב, אבל גם עוצמה ואש פנימית.

הבחירה של ששון שאולוב לשיר את השיר בטון מתבכיין משנה את כל המשמעות: במקום מאבק רוחני, אשמה מורכבת וכמיהה גדולה מקבלים כאב אישי שטוח, דרמה רגשית ישירה מדי. השורה: "מה אוכל לעשות בשבילך" אצל בוצר נשמעת כמו תפילה או קריאה קיומית. אצל שאולוב היא נשמעת כמו תחינה רומנטית רגילה.

השיר של בוצר נכתב מתוך מקום של טקסטים יהודיים, עומק פילוסופי, חיבור למסורת. ההגשה של שאולוב, לעומת זאת, נוטה לכיוון פופ-מזרחי רגשי, הדגשה של כאב חיצוני, פחות מורכבות פנימית, וזה יוצר דיסוננס: שיר שנכתב בגובה “רוחני” מבוצע בגובה “רגשי-יומיומי”. הקאבר מתכווץ לרגש אחד דומיננטי – כאב, וכשכל השיר יושב על אותו רגש – הוא מאבד עומק.

הקול של שאולוב כן יודע להעביר רגש, הוא מקרב את השיר לקהל רחב יותר, אבל יותר הצפה רגשית מאשר כנות.

מה לו ולשיר הזה? מצד אחד – מותר לאמן לקחת טקסט ולהפוך אותו לשלו. פרשנות אישית היא חלק מאמנות, אבל מצד שני: יש טקסטים שדורשים משקל פנימי מסוים. לא רק קול, אלא גם תפיסת עולם, וכאן מרגיש שהחיבור לא לגמרי קורה.. זה לא בהכרח עניין של “יכולת” אלא של התאמה בין האמן לטקסט.

הקאבר הזה מדגים בעיה קלאסית: לוקחים טקסט עמוק והופכים אותו לנגיש אבל תוך איבוד המשמעות המקורית. זה לא “ביצוע רע”, אבל הוא פחות נושא את המשקל שהטקסט מבקש. לא שהשיר לא מתאים לו, אלא שהוא עדיין לא מצא איך להיות מתאים לשיר.

ששון שאולוב ציון תסריט ובימוי: עוזי ג'ורג'

מַעְלָה מַעְלָה בְּמַעֲלֵה הָעַקְרַבִּים

עָקוּץ, שָׁבוּר מִדַּם עַצְמִי

וּמִדַּם הַנְּדוּדִים

וְאֵיךְ זֶה שֶׁבָּאתִי אֵלַיִךְ

וַעֲדַיִן אֲנִי לֹא אִתָּךְ

וְכָל חֲלוֹמִי אוֹדוֹתַיִיךְ

כְּשֶׁהִגַּעְתִּי פִּתְאוֹם כֹּה דָּעַךְ

הִגַּעְתִּי עַד שְׂפַת חוֹמוֹתַיִךְ

וְלֹא גָּאַלְתִּי אֶת לִבֵּךְ

הַאִם אַתְּ עוֹד מַאֲמִינָה לִי

כְּשֶׁאֲנִי שָׁר לָךְ

שֶׁלֹּא אֶשְׁכָּחֵךְ

צִיּוֹן…

מָה אוּכַל לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילֵךְ

שֶׁתִּפְתְּחִי בְּפָנַי שְׁעָרַיִךְ

שֶׁאוּכַל לְרַקֵּד עַל גּוּפֵךְ

לִצְלִילֵי הַלְּוִיִּים בְּכֵלַיִךְ

מָה אוּכַל לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילֵךְ

שֶׁתַּחְזִירִי לִי אֶת אֵמוּנֵךְ

שֶׁיַּכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל הָעוֹלָם

אֶת הָאוֹר הַמֻּפְלָא שֶׁנֶּעֱלַם

מַעְלָה מַעְלָה בְּקִדּוּשׁ שִׁבְרֵי פְּרָטִים

בָּנִיתִי בית ואִרְגּוּן לְמַלֵּא בַּקִּיר חוֹרִים

וְכַמָּה שֶׁדִּבַּרְתִּי עָלַיִךְ מְגַמָּה לֹא הָיְתָה לִי בָּךְ

זִכָּרוֹן מִיְּמֵי כְּלוּלוֹתַיִךְ מִסֵּדֶר יוֹמִי כְּבָר נִשְׁכַּח

וְאַתְּ מוּל עֵינַי מְחֻלֶּלֶת

הֶחְרַשְׁתִּי אֶת צַעֲקָתֵךְ

נִשְׁאַבְתִּי לְגִישָׁה מְפֻתֶּלֶת

שֶׁהֶאֱפִילָה מֵעֵינַי אֶת דְּמוּתֵךְ

צִיּוֹן…

מָה אוּכַל לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילֵךְ

שֶׁתִּפְתְּחִי בְּפָנַי שְׁעָרַיִךְ

שֶׁאוּכַל לְרַקֵּד עַל גּוּפֵךְ

לִצְלִילֵי הַלְּוִיִּים בְּכֵלַיִךְ

מָה אוּכַל לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילֵךְ

שֶׁתַּחְזִירִי לִי אֶת אֵמוּנֵךְ

שֶׁיַּכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל הָעוֹלָם

אֶת הָאוֹר הַמֻּפְלָא שֶׁלָּךְ שֶׁנֶּעֱלַם

הִתְרַגַּלְתִּי לִבְכּוֹת

הִתְרַגַּלְתִּי לְחַכּוֹת

הִתְרַגַּלְתִּי לַעֲשׂוֹת עַד החוֹמוֹת

הַהִגָּיוֹן הָפַךְ לְשִׁגָּעוֹן

וְהֶעָווֹן הָפַךְ לְחָזוֹן

