השיר "תפוח בדם" של תום קינן פועל על קצה עדין מאוד של שירת אבל – לא זעקה, אלא כמעט לחישה. הוא מצטרף באופן טבעי למרחב הרגשי של יום הזיכרון לחללי צה"ל, אך בוחר דרך מינימליסטית ומאופקת במקום דרמה גלויה.

הציר המרכזי של השיר – המשפט שחוזר – "נפסק ונמשך העולם". יש כאן כפילות: עבור הדוברת – הזמן נעצר. עבור העולם – הכול ממשיך כרגיל. זהו ביטוי מדויק לאבל: פער בלתי ניתן לגישור בין חוויה פנימית למציאות חיצונית.

תמונת היסוד של השיר: תפוח – סמל של חיים, טבע, פשטות, ילדות, דם – מוות, אלימות, אובדן. השילוב ביניהם יוצר דיסוננס חריף אבל שקט, לא מתואר אירוע אלא תוצאה

"מטע נאלם / נקטף" – הפרט (התפוח) הופך לקולקטיב (המטע). האובדן אינו נקודתי – הוא משתק מרחב שלם.

"המזח ישכח / את מה שהים כבר לקח" – הים הוא כוח בולע, מוחק, ממשיך הלאה, והמזח (האנושי, היציב כביכול) שוכח. זו אמירה קשה: לא רק האדם אובד – גם הזיכרון עצמו נשחק.

החלק החזק רגשית הוא במילים "מפחיד לכתוב לך מילים", "מפחיד שלא תשמע", "מפחיד שלא תדע" המתח העמוק נוצר בין צורך לתקשר מול הידיעה שזה בלתי אפשרי. זה אבל שלא מצליח להפוך לזיכרון יציב, דיאלוג שמחפש מענה.

תום קינן משתמשת במילים יומיומיות תפוח, מטע, פרחים, שמש, אבל כל מילה טעונה משמעות רגשית זה מאפיין של “קלאסיקה ישראלית” -פשטות לשונית + עומק סמלי.

המוסיקה: לחן איטי, הרמוניה מוכרת, לא חדשנית, שירה מאופקת מאוד, מוסיקה שנותנת למילים לנשום, שירה עדינה לא מתפרצת, לא נשברת, אלא מחזיקה את הכאב בקצה, יוצרת תחושת כאב שמוחזק בכוח, לא משתחרר. זהו איפוק נדיר – לא נופל לפאתוס, משדר חיבור עדין בין אישי לקולקטיבי.

זה שיר מרגש שלא מנסה לרגש בכוח אלא להישאר צנוע ביופיו,. ולהשאיר אותך בתוך החלל שהוא פותח.

תום קינן תפוח בדם

תפוח בדם

העצב נדם

נפסק ונמשך העולם

השמש תזרח

המזח ישכח

את מה שהים כבר לקח

הדי קולך, שרים אותך

מפחיד לכתוב

לך מילים מפחיד

שלא תשמע

שדה שממה

וחג שמתמלא דממה

מפחיד לכתוב לך מילים

מפחיד שלא תדע

תפוח בדם

מטע נאלם

נקטף ונמשך העולם

פרחים יפרחו

יתחתנו יפרדו

ואתה לא אתה

הדי קולך, שרים אותך

מפחיד לכתוב

לך מילים מפחיד

שלא תשמע

שדה, שממה

וחג שמתמלא דממה

מפחיד לכתוב לך מילים

מפחיד שלא תדע

תפוח בדם

העצב נדם

נפסק ונמשך העולם

