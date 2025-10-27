השיר "שלג בשרב" המוכר משירי מימון, עוסק באהבה עמוקה ובלתי מתפשרת, שמשרה תחושות של ביטחון, חיבור ואהדה בכל מצב. המילים משקפות נוכחות תמידית של אהובה, שמלווה את הדובר בכל רגע – בתפילה, בכאב, בשמחה, בחוסר שוויון, ובגדול גם במות. המסר המרכזי של השיר הוא שהאהבה היא מגן, מקור לכוח ולשקט נפשי, גם בזמנים של קושי, חזקה יותר מכל פגם וצלקת. השימוש בדימוי "שלג בשרב" מציין את הקסם המיוחד והעל־זמני של הקשר ביניהם, שמגן במצבים קשים. הפזמון, המתאר את ההכרה בחסרונות, משקף את הנרטיב שהאהבה מקיפה את כל הפגמים שבזוגיות, ושהקשר שמחזיק ביניהם נבנה על בסיס של הבנה וערך משותף. הביטוי "והחיבוק הזה כל כך שומר עלינו" מראה על תחושת מוגנות ויציבות שהאהבה משרה, במיוחד מול הקשיים.

בזמנו ב-2012 כתבתי על השיר – הטקסט אינו קוהרנטי סגנונית: מצד אחד מילים פיוטיות כמו "בשוכבי ובקומי" ודימוי כ"כמו שלג בשרב אתה נושר אל זרועותיי", מצד אחר – שפה פרוזאית מנחיתה כמו "אתה הרי יודע כבר את כל חסרונותיי". גם לוגית: אין מצב של להכיר את "כל החסרונות". מסוג ההפרזות שמחלישות אמינות. מצד שני הביצוע היפה של מימון העניק לשיר עוצמה רגשית, ועדין לא יכולתי להשתחרר מהתחושה שהיא משדרת תוגה מתוקה מדי.

והנה קיבלתי אישור כמה אינטרפרטציה נכונה מוסיפה לשיר עומק: העיבוד לפסנתר ולכלי מיתר והביצוע בגרסתו האישית של מלחין השיר, תומר הדדי מוסיף עומק רגשי ומדגיש את המסתורין, הפגיעות והשלווה שבשיר בטון אינטימי מיוחד. בגרסה כזו, הרגש זורם בפשטות ובכנות, מדגיש את החשיבות של הגעגועים והנאמנות בתמונה המלאה של הקשר. *** מאז יציאתו,השיר בביצוע שירי מימון הפך חלק מפסקול של טקסי חופה, שצליליו צעדו גם מלחין השיר תומר הדדי ובת זוגו, יעל. כעת, בחלוף עשור מאז הטקס, בחר להוציא גרסה משלו לשיר כמחווה לאהבת חייו.

תומר הדדי שלג בשרב קונספט ובימוי קליפ: Dustin LeBoeuf

בשוכבי ובקומי

בחלוני בחלומי

בכאבי בשמחתי

אני יודע שאת תמיד איתי

בתפילתי ובפחדיי

מול המראות באישוניי

בשלוותי במחשבתי

אני יודע – שאת איתי

ואת, את הרי יודעת כבר את כל חסרונותיי

ואת הקסם המוזר שמתרקם בינינו

כמו שלג בשרב את נושרת אל זרועותיי

והחיבוק הזה כל כך שומר עלינו

בבשמיי ביסוריי

במיטתי וחדריי

בעולמי הכי פרטי

אני יודע שאת תמיד איתי

בשתיקתי בתנועותיי

בשגיאותיי ובשיריי

ובחיי ובמותי

אני יודע – שאת איתי

ואת, את הרי יודעת כבר את כל חסרונותיי

ואת הקסם המוזר שמתרקם בינינו

כמו שלג בשרב את נושרת אל זרועותיי

והחיבוק הזה כל כך שומר עלינו

