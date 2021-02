מהשירים האהובים של תזמורת אור החשמל מהאלבום Eldorado, הנחשב בעיני רבים לאלבום הטוב ביותר מפרי יצירתו של ג'ף ליין, חלקים ממנו שולבו בסרט "הקוסם מארץ עוץ". השיר הוא הראשון של ELO שהגיע שהיגיע לטופ 40 בארה"ב, פרט לעוד שלושה שעשו זאת מאוחר יותר. האלבום "אלדורדו" הגיע לזהב בארה"ב – בין 16 הנמכרים ביותר בשנת 1974.

האלבום היה אלבום קונספט / אופרת רוק אחרי “The Dreamer”, הדמות הראשית של האלבום; דמות של וולטר מיטי הבורחת משעמום בחיים האמיתיים על ידי מסע דרך ארץ חלומות של יצירתו. "לא יכול להוציא את זה מהראש שלי" הוא חגיגת החופש החדש הזה. האם ראיתם אי פעם בת ים עירומה במים החשוכים של לילה מאוחרת? השיר הזה עוסק במפגש חלומי או רומנטי …ממבט ראשון הוא התאהב בה. הפנטזיה הלילית הזו היא רק חלום בהקיץ. "החלום" האולטימטיבי להיות עם בת הים הקטנה שלו במים בלילה המרגיע … אבל אבוי בשעות היום הוא פקיד בנק…

I saw the ocean's daughter יכול להתפרש כרמיזה לאפרודיטה, אלת האהבה, היופי וההנאה היוונית שיצאה מהים, גם כרמיזה מטפורית ליחסים בין הירח לאוקיאנוסים (הירח השולט על הגאות והשפל), מה שהופך את "בת האוקיאנוסים" לאשת הירח. זה יסביר גם את השורות "חצות על המים" ו"מחפשת את אור הכסף שלה".

ב – And I can't get it out of my head הוא מתאר סצנה בלתי נשכחת. השאלה היא האם הוא יותר בעניין של הנערה שראה (חלם עליה), ועדיין נבחר להשתמש ב"זה" (It), שמדגיש את הסצנה הסוריאליסטית כולה, ולא את האדם.



Electric Light Orchestra ובקיצור ELO (שם הלהקה הוא משחק מילים: לכאורה משמעותו היא "תזמורות האור החשמלי", אך ניתן לפרשו גם כ"תזמורת קלה חשמלית"- התייחסות לסאונד של הלהקה, המשלב כלים חשמליים עם תזמורת קלה) היא להקה בריטית שהוקמה על ידי ג'ף ליין יחד עם רוי ווד ובב בוון (מלהקת "The Move") ב-1971 בברמינגהם. היא פעלה עד שנת 1986 בהרכב משתנה והוציאה 13 אלבומים.

הלהקה התאפיינה בשימוש רב בכלי מיתר למתן נופך "קלאסי" לשיריה. בשנת 1979 פנו חברי הלהקה לסגנון הדיסקו באלבום "Discovery", בו נמצאו להיטים כגון "Don't Bring Me Down" (שהוא השיר הראשון אותו הקליטו ללא כלי מיתר כלשהם), "Last Train to London", "Shine a Little Love" ו-"Confusion".

בשנת 1981 באלבום "Time" פנתה הלהקה לצלילים אלקטרוניים, בשילוב עם הגוון הישן של ELO – כלי מיתר קלאסיים. אלבום זה מזכיר בצליליו פסקול לסרט מדע בדיוני. בשנת 2001 חברו להם ג'ף לין וקלידן הלהקה ריצ'רד טנדי ויחד עם עוד מספר נגנים הם הוציאו אלבום חדש בשם Zoom. הם התעתדו לצאת לסיבוב הופעות תחילה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה, אך סיבוב ההופעות בוטל עקב מיעוט הזמנות, זאת למרות שהאלבום עצמו זכה לביקורות חיוביות. ההופעה עצמה תועדה בפני קומץ נבחר ממעריצי הלהקה באולם PBS בלוס אנג'לס ויצא על די.וו.די.

Midnight, on the water /I saw the ocean's daughter / Walking on a wave's chicane / Staring as she called my name

And I can't get it out of my head / No, I can't get it out of my head / Now my old world is gone for dead / 'Cause I can't get it out of my head

Breakdown on the shoreline / Can't move, it's an ebbtide / Morning, don't get here tonight / Searching for her silver light

