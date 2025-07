תמיר גרינברג Cant Get Over You

תמיר גרינברג הוא אחד מהקולות הבולטים שצמחו בישראל בשנים האחרונות, במיוחד בז’אנרים של סול (soul) ו-R&B. הוא מתאפיין בקול מחוספס אך רך, עם גוון עשיר וחודר שמזכיר זמרים אמריקאים מהדור הישן של הסול והבלוז. הוא יודע להשתמש בגוון הקול שלו כדי להעביר רגש בצורה מאוד ישירה ואותנטית. כמו זמרי סול קלאסיים, גרינברג מקפיד על פרייזינג מדויק – כלומר, איך הוא מחלק את המשפטים המוזיקליים, נכנס עם טיימינג סווינגי קל או מאחר בכוונה, כדי להכניס “נשמה” לשירה. זה מייחד אותו מאוד בז’אנר ה-R&B.

הבלדה הזו היא שיר סול-בלוזי אשר עוסק בצער של פרידה רומנטית ובמאבק הפנימי לשחרור ממנה. זה שיר על אהבה אבודה – אך גם על כוח הרצון, השלמה, תקווה לשיקום רגשי.

I will fly through the mountains / I'll cross the Aegean Sea / I'll dive into the ocean…"

השיר נפתח בהצהרות דרמטיות גרנדיוזיות – הדובר מוכן לבצע מעשים הרואיים, כמעט מיתולוגיים: לעוף, לשחות, לחצות ימים ויבשות. המוטיבים הללו יוצרים תחושת הקרבה טוטאלית למען האהבה, או לפחות למען הזיכרון שלה.

"but I can’t get over you" – השורה הזו שוברת את הפאתוס של כל מעשה הגבורה –הוא לא מצליח להתגבר על האהבה, למרות כל מה שהוא מסוגל לעשות. זה יוצר ניגוד עוצמתי ומרגש.

"I'll fight spirits in the desert / and I'll crush the Minotaur…" כאן נכנסת השפה המיתית-פואטית בעוצמה. ה"Minotaur" – יצור מהמיתולוגיה היוונית – מסמל את הפחד, הכאב והמבוך הרגשי. כמו תזכורת שמה שהוא באמת נאבק בו אינו חיצוני, אלא פנימי.

"I know it’s true / Into each life / oh that loving and forgiving take a heavy price" – ההכרה במציאות: אהבה וסליחה גובות מחיר רגשי כבד. אבל בשיר יש תקווה:- "I hope it’s true / Fate will decide / Will I find my answers, all in time?" זהו ניסיון להעביר את האחריות ליד הגורל, בתקווה שלזמן תהיה תשובה – אולי אפילו ריפוי.

"So now I know what I needed / and I've got to let it go" – המתייסר מבין שהוא צריך לשחרר – לא כי קל לו, אלא כי הוא חייב. הוא לא רוצה להישאר מאחור בזמן שהאהובה moving on". ואז בא הפזמון החוזר כמו מנטרה: "I must get over you" המשפט חוזר שוב ושוב, אולי לא רק כקביעה אלא כמאבק פנימי – כמעט כאילו מנסה לשכנע את עצמו. זה שיר של אדם שמבין מה נכון, אבל עדיין נקרע מבפנים.

מוזיקלית – בלדת סול עם השפעות של גוספל ובלוז, קצב איטי שמדגיש את הכאב. גרינברג משתמש בקולו הגס והעמוק כדי להטעין את המילים ברגש גולמי. גרינברג בונה את השיר כמו מסע גיבור מיתי – שבסופו, אולי, לא מציל את העולם – אבל מציל את עצמו. הקליפ מסתנכן נפלא עם השיר.

תמיר גרינברג Cant Get Over You במאי: יאיר סיגרון צילום: יובל אלוני עריכה: יאיר סיגרון, יובל אלוני

I will fly through the mountains

I'll cross the Aegean Sea

I'll dive into the ocean, so easily

I'll find light in the darkness

and turn night into day

I can see tomorrow like it’s yesterday

but I can’t get over you

I'll fight spirits in the desert

and I'll crush the Minotaur

I'll do anything you want, if you so desire

but I can’t get over you

I know it’s true

Into each life

oh that loving and forgiving take a heavy price

I hope it’s true

Fate will decide

?Will I find my answers

All in time

So now I know what I needed

and I've got to let it go

I don't wanna stay behind while you’re moving on

so I must get over you

I must get over you

I must get over you

I must get over you

תמיר גרינברג פייסבוק