תמיר גרינברג חי בעולם של שברון אהבה אולד סקול. המילים, מוסיקת ה-soul, מחזירים עמוק לאחור. השיר בוצע לראשונה על במת 'הכוכב הבא' לפני 3 שנים בהשמעת בכורה. הסיפור: התעורר בלילה, לא יכול היה להרגיש אותה בעצמותיו. זה מרגיש כאילו החיים עומדים להפסיק, ..היא צריכה להיות איתו כי הכל מתפרק לו, ואין סיכוי שמשהו ישנה את ליבו השבור. סקציית שירי האהבה הנדושים, וכל מה שנשאר זה לתת ללב לשיר אותם. גרינברג מיומן בטווח הזה שבין חדרי הלב למיתרי הקול.

הוא לוקח אותו למחוזות ההשפעה שלו. על הפתיחה שומעים את הפלצט המוכר של קרטיס מייפילד, מנגינה ברוח שנות השבעים, קליטה להפליא, מלודיה והרמוניה שמתחבקים, שירה בין נשמה מחוספסת לגוספל, עיבוד בנוסחים המוכרים מסטיבי וונדר ועד הטמפטיישנס.

זה מרגיש כאילו הוא מנסה להמציא את הז'אנר מחדש. בשבעים חברת "מוטאון" היתה הופכת אותו למגה סטאר. היום נדמה לי, המוסיקה הזו בחו"ל היא סחורה פג תוקף, גם אם היא עשויה בסטנדרטים גבוהים. ייתכן שאני טועה, ותמיר הוא שיצחק אחרון בדרך לפסגה העולמית. אגב, מבחינת איכויות נטו – מגיע לו להיות שם.

תמיר גרינברג U should be here

Woke up late at night, I couldn’t feel you in my bones

Staring at the ceiling, morning came and you were gone

So I got, confused/ What do I, do

You should be here/ Everything in me just falls apart

Nothings gonna change my broken heart

now it feels like life is gonna stop

I know that she’s gone away from us

Feels like I have lost a feeling that I used to know

Now it feels like it’s been hiding

Underneath my life/ Underneath my lies

