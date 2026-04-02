השיר בדמייך חיי בביצועה של תמר אופיר, המבוסס על הפסוקים “ואעבור עלייך…” מתוך ספר יחזקאל (שנכנסו גם לנוסח ההגדה), הוא דוגמה יפה לשילוב בין טקסט מקראי טעון לבין פרשנות מוזיקלית עכשווית, רגשית ואינטימית. המילים מהוות ביטוי עוצמתי לקידוש החיים מתוך הכאב, האבל או הסכנה. המשמעות המרכזית היא הישרדות וצמיחה דווקא מתוך דם ומצבים קשים, כפי שנעשה בו שימוש רב בהקשר של השואה.

הפסוק: “ואראך מתבוססת בדמייך… בדמייך חיי” הוא מצד אחד: דימוי קשה של פציעה, דם, חוסר אונים, ומצד שני: הצהרה של חיים וגאולה. הפרדוקס: החיים נולדים מתוך השבר.

הלחן יושב על קו עדין מאוד, תנועה איטית, מחזורית , מינימליזם שמדגיש כל מילה, חזרתיות שיוצרת תחושת טקס/מנטרה. זה לא לחן “מתפתח” דרמטית, אלא נשאר בתוך מצב רגשי אחד- כאב שמכיל גם תקווה.

תמר אופיר טוענת אותו בהגשה רגשית שהיא מעין סאבטקסט לשיר. הביצוע לא דרמטי אלא פנימי היא לא רק שרה פסוקים – היא חווה אותם, יוצרת תחושה של פגיעות + חמלה.

בהקשר עכשווי, אפשר לשמוע את השיר כ תיאור של מצב פצוע (אישי או קולקטיבי), קול שמגיע “מלמעלה” או “מבפנים” ואומר: תחיי. זה הופך את השיר מטקסט דתי לחוויית הישרדות אנושית.

“בדמייך חיי” הוא פרשנות עדינה ולא קלישאתית לטקסט מקראי בביצוע מלא רגש של כאב, חמלה וגאולה שקטה, שאומר – גם מתוך המקום הכי פצוע יש אפשרות לחיים.

תמר אופיר בדמייך חיי

ואעבור עלייך

ואעבור עלייך

ואראך מתבוססת בדמייך

ואראך מתבוססת בדמייך

ואומר לך בדמייך

ואומר לך בדמייך

בדמייך חיי

בדמייך חיי

תמר אופיר פיסבוק