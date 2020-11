בוסה נובה בדרך כלל לוקחת אותי בשבי בקלות יתרה. יש לי מדף לאלבומי בוסה. זה כמו לפתוח ארון תרופות ולבחור משכך כאב נפש. עוזבים הכל ונכנסים למוד טוב. גם תמר אייזנמן, תדמית של רוקרית, חשה כי לימים האלה מתאים לה בוסה. הטקסט אומר משהו כמו: לא נורא. גם אם אתה מרגיש על הפנים, יש מצב לצאת מזה. tomorrow is a new day, ותזכור שאינך לבד. פסיכולוגיה לכל.

לא יודע למי האופטימיות הקלילה הזו תעזור, אבל הבוסה המעט מאופקת-נוגה הזו נשמעת כמשתתפת אמינה בצער המבואסים, מחבקת קלות, מלטפת קמעה, מחזירה לסטנדרטים הגדולים של הבוסה מבית יוצרים כאנטוניו קרלוס ז'ובים וז'ואאו ז'ילברטו בעיבוד סולידי יפה לגיטרה ופסנתר. תמר אייזנמן בחרה לעצמה מעין אזור נוחות להיות בו נכון לעכשיו, והיא מצליחה לייצר מנת בוסה דליקטזית בנוסח הישן והטוב בלי יומרה להמציא משהו חדש. הפשטות היא שהופכת את השיר לכייפי.

תמר אייזנמן: "בלילה חורפי ניו יורקי כשהכל מרגיש קרוב לסוף מצאתי פתח קטן, סדק, להתבונן דרכו מחדש על חצי הכוס המלאה. במקביל עבדתי על שיר בעברית, אבל הבוסה נובה סחפה אותי למחוזות מוכרים דווקא בסין. הרחוק נהיה קרוב, קרוב כל כך עד שהפך לחלק ממני."

*** מתוך האלבום החדש Rain & Dirt הוקלט בשנגחאי, ניו יורק ותל אביב 2018- 2020

*** גיטרות: תמר אייזנמן, פסנתר: צ'אנו דומינגז, תוף סורדו: רע מוכיח, קונטרבס: מיקי ורשאי

תמר אייזנמן Remember Tomorrow – הקליפ

When you feel lonely

Keep the door open

Someone will walk in

with a bottle of Gin

Still feeling lonely

Drink some coffee

Keep above water

tomorrow is a new day

Don’t let go make your own

You’re not alone

Remember

Tomorrow