תמר גלעדי קרני פוסטל שאול בסר רוצי מריה

השיר “רוצי מריה” כשמבוצע על ידי תמר גלעדי בליווי קרני פוסטל ושאול בסר הוא יצירה שממוקמת על התפר שבין שיר אמנותי (art song) לבין בלדה פופולרית מינורית-קלאסית. זהו ביצוע שמבוסס על לחן של קרלוס אנטוניו ז’ובים (Tom Jobim), כאשר הטקסט בעברית של צרויה להב מעניק לו עומק פיוטי-קיומי, כמעט אלגי.

השיר נטוע בתחושת עצב עדינה, אך לא דרמטית או מתפרצת אלא מהסוג המאופק, המתמשך. זה עצב “נושם”, כזה שנמצא בתוך התנועה עצמה, באי-יכולת להיאחז.

הבחירה בשם “מריה” מייצרת דמות כמעט מיתית – לא בהכרח אישה קונקרטית, אלא סמל של נשיות נודדת, פגיעה, מחפשת חופש. כבר מהשורה הראשונה (“רוצי, מריה”) יש קריאה שמכילה גם דחיפה וגם פרידה.

מריה אינה רק נמען של השיר אלא גם שפ סמלי: אישה “ערומה יפה להדמיע” – פגיעות חשופה, “אישה בכישוף נדודים וגאות” – כוח טבעי, כמעט מיסטי, דמות שנעה בין אנושיות לבין ארכיטיפ של חופש. במובן הזה, השיר לא מדבר על סיפור אלא על מצב קיומי: להיות בתנועה מתמדת בין משיכה להישארות לבין דחף לבריחה.

המילים של צרויה להב בונות מרחב לשוני עשיר מאוד, שמערב דימויים טבעיים (“סופה ברקיע”, “דיונות”, “פרחי בר”, “צֵל החולם של זרועות הנהר”) עם אמירות כמעט פילוסופיות על זמן וקיום. יש כאן מתח בין פיתוי לשהות (“שחקי שם”, “תישני תמה ומחובקת”), לבין הכרח בתנועה (“רוצי”, “לא יחכה לך”, “קצר האביב”) זה יוצר תחושת חיים כמשהו לא יציב רגעי, חולף, כמעט אכזרי ביופיו. הדימוי של “קצר האביב כמו חיים של פרפר” הוא ליבה רעיונית של השיר: יופי שאינו מחזיק מעמד, ולכן גם אינו ניתן לאחיזה.

המקור של ז’ובים נטוע בבוסה נובה מוזיקה שמכילה קלילות, קצב רך, וחושניות של תנועה יומיומית. אבל הביצוע של תמר גלעדי עם קרני פוסטל ושאול בסר “מפשיט” את ההקשר הזה והופך אותו לבלדה קאמרית איטית, מינורית, כמעט תפילתית.

הביצוע של גלעדי מאופיין באיפוק רגשי אין כאן דרמה מוגזמת, אלא שליטה שמאפשרת למילים לחלחל בתוגתן. דווקא בגלל זה נוצרת תחושת עצב חזקה יותר: לא בכי, אלא התבוננות שקטה בפרידה. יש משהו כמעט קלאסי באופן שבו היא מחזיקה את הטקסט – כמו קריאה פיוטית ולא רק שירה.

הצ’לו של קרני פוסטל אינו לא רק ליווי, אלא “קול שני” רגשי. הוא מדגיש את הכובד, את הקרקע, את הגוף, מנוגד לתחושת התנועה של הטקסט. פסנתר מוסיף מסגרת הרמונית נקייה שמאפשרת למילים להישמע כמעט חשופות לחלוטין.

כאשר השיר מבוצע בהקשר של זיכרון לצרויה להב, הוא מקבל רובד נוסף: לא רק טקסט שנכתב, אלא טקסט שנשאר אחריה. זה מחזק את התחושה שהשיר עצמו עוסק בפרידה מתמשכת לא רק בין דמויות בתוך הטקסט, אלא גם בין יוצרת לבין עולם שהיא כבר לא חלק ממנו.

“רוצי מריה” הוא שיר שמצליח לחבר בין שלושה רבדים: פיוט עברי עשיר ומטאפורי, לחן ברזילאי רך שהופך לקאמרי-אירופי בביצוע, ביצוע מינימליסטי שמדגיש רגש דרך איפוק. התוצאה היא יצירה שמרגישה פחות כמו “שיר” במובן הפופולרי ויותר כמו יצירה ספרותית-מוזיקלית על תנועה, פרידה וזמן. זהו שיר שבו אין פתרון רגשי – רק המשך תנועה.

תמר גלעדי קרני פוסטל שאול בסר רוצי מריה

רוצי, מריה//הרגע הגיע//לא אל תילכדי כאן באור הפגיע

בשיר המבקש//שתהיי ממשית בו

ומעבר לזה אין לו מה להציע

לכי אל מה שיבוא ויפתיע//לא נפרדנו, נגיד שנסעת לטיול

רוח מניע//סוּפה ברקיע

ובא לך לרקוד על הדיונות ממול

ואת ערומה//יפה להדמיע//אישה בכישוף נדודים וגאות

זוהר ירח//קורא לך, מבטיח//משפיל ומגביה, מרגיע פשוט

אל תתעצבי//תשירי, נמלטֶת//להרים נטושים ושדות פרחי בר

שחקי שם//תִשני תמה ומחובקת//בּצֵל החולם של זרועות הנהר

קצר האביב//כמו חיים של פרפר//הוא לא יחכה לך, נדלק ונגמר

אין פעמון//מצלצל ומודיע//כשקם הנחשול,מתכוון להטביע

רוצי, מריה//מה יש לי לתת לך//השיר הזה פה

ניגר אל סופו

