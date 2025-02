10cc חוגגת את יום השנה ה-50 של I’m Not In Love

10cc הוציאו את הלהיט הענק י שלהם "I'm Not In Love" בשנת 1975 כחלק מאלבומם The Original Soundtrack, מה שאומר ששיר האהבה האגדי חוגג השנה 50 שנה. הלהקה האנגלית חוגגת את יום השנה הזה במספר דרכים.

"I'm Not In Love" יצא בפורמט 7 אינץ' אביום ולנטיין, עם "Good News" של הפסקול המקורי בצד ה-B. יום לפני, בפברואר. מקימי 10cc, גרהם גולדמן וקווין גודלי, יוציאו יחד את השיר החדש הראשון שלהם מזה כמעט 20 שנה. הצמד יופיע באותו יום ב"חדר הפסנתר" של BBC Radio 2 כדי לבצע את "I'm Not In Love" ו-"Don't Want To Go To Heaven".יש להקות שאני מתקשה להאמין שהן עדיין קיימות. השם 10cc– נשמע פרה-היסטורית רוק. 53 שנים אחרי הקמתו של ההרכב יליד מנצ'סטר, הוא הגיח מהאוב, ואפילו התייצב לשתי הופעותב-2011 בתל-אביב ובבנימינה

1972. הרכב בריטי של נגני אולפן הקורא לעצמו Hotlegs מציעים עצמם לחברת התקליטים של האמרגן ג'ונתן קינג. הם מחפשים חוזה ואופק חדש. קינג מציע את השם 10cc – כשמה של כמות הזרע הממוצעת הנפלטת ע"י גבר בעת השפיכה. הפריצה הראשונה המשמעותית הייתה עם Donna, שחיברו שני היוצרים גרהם גולדמן ואריק סטיוארט. להיטים אחרים: Rubber Bullets מ-1973. שנת 1975 הניבה את הגדול להיטיהם I'm Not in Love (ראו וידאו), ובהמשך The Things We Do For Love משנת 1978.

סגנון: בין סופט רוק, פופ רוק, נגיעות ארט-רוק. השפעות: ביטלס, ביץ' בויז.

אלבומים מומלצים: CC10 משנת 1972, ראשון אלבומיהם. וגם Sheet Music, the Original Soundtrasack, How Dare You, Deceptive Bends, Live And Let Die.

הרכב ראשון: הזמר –גיטריסט הבס גרהם גולדמן, Graham Gouldman, אריק סטיוארט Eric Stewart – שירה, גיטרה וגם לול קרים – שני האחרונים נגני אולפן מיומנים.

השיר I’m Not In Love שילב ליווי של מקהלה גדולה ללא מילים, שבמציאות היו קולות הקבוצה. הוא נבנה בקפידה מכ-256 דיבובים ווקאליים כדי להשלים את ההרמוניות השופעות שמאחורי הקול של אריק סטיוארט.

הרעיון לשיר הגיע מדברים שאריק סטיוארט אמר לאשתו שגם אם הוא ימשיך להגיד "I Love You" שוב ושוב, זה לא אומר כלום, למרות שהוא כן אוהב אותה.

"פגשתי את הבחורה המהממת הזו שנקראת גלוריה בבניין העירייה של הליפקס. הייתי בן 18. היא הייתה בת 16. שלוש שנים אחר כך התחתנו. כמה שנים אחרי זה, גלוריה אמרה לי: 'אתה כבר לא אומר 'אני אוהב אותך' כבעבר'". אמרתי לה שאם אגיד את זה כל הזמן, זה יישמע קלוש, אבל התחלתי לתהות איך אני יכול להגיד את זה בלי להשתמש במילים האלה.

ואז כתבתי את המילים תוך כמה ימים. השורה, 'אם תשמור את התמונה שלך על הקיר, היא מסתירה כתם מגעיל' הייתה על הסדק בקיר חדר השינה שלי בבית הוריי במנצ'סטר. שמתי עליו תמונה של גלוריההשורה המרכזית בשיר היתה: “I’m not in love, so don’t forget it/ It’s just a silly phase I’m going through.”.

כשהבאתי את השיר ללהקה הם אמרו: 'אני לא מאוהב'? מה זה המשפט לעזאזל? אתה לא יכול להגיד את זה!' אבל גרהם גולדמן, נגן הבס ואמן האקורדים שלנו, הסכים לעבוד איתי על זה. "

10cc חוגגת את יום השנה ה-50 של I’m Not In Love

