13 שירי מחאה נגד המלחמה

ז’אנר שירי המחאה נגד מלחמה הוא אחד מהזרמים החשובים במוזיקה הפוליטית של המאה ה-20 וה-21, ובמיוחד בעולם הרוק. זהו תת-ז’אנר חשוב שפעל לא רק כאמצעי לביטוי אישי של אומנים, אלא גם ככלי חברתי להשפעה פוליטית, במיוחד בזמנים של מלחמות שנויים במחלוקת – כמו מלחמת וייטנאם, עיראק, ועוד.

מאפיינים מרכזיים של שירי מחאה נגד מלחמה בז'אנר הרוק: ביקורת חריפה על מוסדות שלטון, צבא ופוליטיקה – השירים תוקפים לרוב את ההצדקות הרשמיות למלחמות ואת המניעים האמיתיים שמאחוריהן (כמו כסף, שליטה, אידיאולוגיה). השירים נכתבים בשפה ישירה, בוטה ולעיתים צינית , לעיתים גם בהומור שחור או סרקזם.

מצד אחד הם משדרים, קריאה קולקטיבית לשינוי חברתי. מצד שני, מדגישים הסבל האישי של החייל, האזרח או האמן.

המוזיקה היא ביטוי למרד – גיטרות דיסטורשן, תופים רועמים, לחנים דרמטיים או מנגינות מלנכוליות – כולם מבטאים את המתח, הזעם והכאב. האומנים לא רק “שולחים מסר” אלא יוצרים אמירה אמנותית שלמה.

חלק משירי המלחמה מקוננים על היבטים של מלחמות, בעוד שאחרים מתנשאים על מלחמה. רובם מקדמים שלום בצורה כלשהי, בעוד שאחרים שרים נגד סכסוכים מזוינים ספציפיים. אחרים מתארים את ההרס הפיזי והנפשי שגורמת המלחמה לחיילים, לאזרחים חפים מפשע ולאנושות כולה. רבים משירים אלה נחשבים לשירי מחאה, וחלקם אומצו על ידי אנשים עייפים ממלחמה, תנועות שלום שונות ופעילי שלום.

שנות ה-60 וה-70 היו תקופת השיא של שירי מחאה נגד מלחמה, במיוחד סביב וייטנאם. שנות ה-90 וה-2000 – חזרה מחודשת של שירי מחאה, בעיקר סביב מלחמות המפרץ, עיראק, אפגניסטן. בשנים האחרונות – שירי מחאה בעקבות משברים עולמיים, פלישות, טרור ומחאות פוליטיות.

למה שירי מחאה חשובים?הם מתעדים את קול הדור – במיוחד של הצעירים שלא מוכנים לקבל את המציאות כפי שהיא. הם מהווים אקט של אומץ, במיוחד כשהם מנוגדים לקונצנזוס, גם מעצבים תודעה ציבורית – פעמים רבות משוררים ומוזיקאים מצליחים לעורר שיח שבו הפוליטיקאים נכשלו.

ישראל? במדינה שבה מלחמות הן חלק בלתי נפרד מהזהות הלאומית, גם מקור לכאב, ביקורת וספקות מוסריים. אמנים ישראלים מעטים הרגישו חובה להגיב, לזעוק, או לפחות לשאול שאלות על המחיר של המלחמות – לא רק מבחינה פיזית, אלא גם רגשית, מוסרית וחברתית.

"שיר לשלום" של יעקב רוטבליט / יאיר רוזנבלום (1969) שנושא את השורה "תנו לשמש לעלות / לבוקר להאיר / הזמר את שיר השלום…" נכתב אחרי מלחמת ששת הימים, נתפס בתחילה כשיר חתרני, במיוחד בקרב הצבא.. השיר הפך לסמל – בוצע בעצרת השלום שבה נרצח רבין, עם דף מילים מוכתם בדם בכיסו.

"ילדי חורף 73" (שמואל הספרי – אורי וידיסלבסקי) שיר שממשיך לחלחל, לצמרר, להיות מציאותי. הוא, כנראה, ימשיך לדבר אל הילדים שנולדו היום וגם לילדים שייוולדו מחר. הוא מכיל את הטראומה של חיינו כאן, מבטא את הכאב הגדול בעקבות מלחמת יום הכיפורים הנוראה ב-1973, כאשר אותם תינוקות, שגדלו בצלה של המלחמה, ממשיכים בדרכי הוריהם, וגם הם שולחים את ילדיהם ללחימה והגנה על המדינה. למרות שהבטיחו להם שלום ועלה של זית, הם מצאו עצמם נלחמים במלחמות הבאות, ועדיין הם מבקשים לחדש את ההבטחה ההיא.

זה אינו שיר מחאה נוקב. יש בו רכות ונוחם, מעין בקשת רחמים, לא ביקורת קשה – "ולכן לא נלחץ, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים". מצד שני הוא מעלה תהיות חיים קשות, גם אצל מי שאיבדו לא מכבר את יקיריהם, גם אצל מי שילדיהם נולדו באלה הימים.

"ירושלים של ברזל" – מאיר אריאל (1967) הוא גרסה מחאתית ל"ירושלים של זהב" – "ירושלים של ברזל / ושל עופרת ושל שחור / הלא לחומותייך קראנו דרור". השיר נכתב נכתב אחרי מלחמת ששת הימים כביקורת על השמחה הלאומית והעיוורון למחיר האנושי. הוא מזכיר את “הדם”, “החיילים השבויים”, ואת “העצב שבקול הפעמונים”.

שירים אנטי מלחמתיים בישראל חשובים לאיזון מול השיח הגיבורי סביב צבא ומלחמות לא רק כמחאה נגד כשירים המקדשים את החיים ולא את המוות , גם כדי לשאול שאלות, לא רק להיאחז בסיסמאות הרואיות.

לא כל מלחמה נתפסת כ"רעה" או "מיותרת". בישראל, מלחמות נתפסות לרוב לא כבחירה אלא כהכרח – "אין ברירה". המצב מול חמאס, חיזבאללה, איראן – עורר פחד קיומי אמיתי. אז שירים שואלים לפעמים שאלות (למשל: "ילדי חורף 73") – אבל לא תמיד מציעים פתרון ברור. שירי מחאה דורשים אמירה חזקה – אבל גם רגישות, ולא תמיד יש איך לשלב בין השניים. וגם: אמנים מפחדים לאבד קהל, במיוחד ברגעים של מתיחות או מלחמה. זו גם סיבה,ששירים נגד מלחמה לא נמצאים בקונצנזוס, אלא בתת-תרבות, בשוליים, או בפלטפורמות נישתיות.

13 שירי מחאה נגד המלחמה

1. Masters of War — Bob Dylan (1963)

גינוי חריף של אלו שמייצרים בונים נשק ומנהלים מלחמה בעוד אנשים רגילים סובלים.

2. Fortunate Son — Creedence Clearwater Revival (1969)

המנון מחאה נגד מלחמת וייטנאם, המבקר את האופן שבו רבים בעלי פריבלגיות נמנעים לצאת נגד המלחמה

3. War Pigs — Black Sabbath (1970)

דימויים כבדיםם מרים על מנהיגים פוליטיים וצבאיים מחרחרי מלחמה המבצעים הרס.

4. Give Peace a Chance — John Lennon & Plastic Ono Band (1969)

שיר פשוט ויעיל – הפך להמנון לתנועות שלום

5. The War Is Over — Phil Ochs (1968)

שיר מחאה משנות ה-60 שמתח ביקורת חריפה על מלחמת וייטנאם ועל מדיניות הצבא האמריקאית.

6. I Ain’t Marching Any More — Phil Ochs (1964)

על סירוב להשתתף במלחמה, אפילו כשהמלחמות משתוללות מסביב.

7. Holiday — Green Day (2005)

דוגמה מודרנית יותר, שיר זה מכוון למלחמה ולצביעות פוליטית.

8. Enola Gay — Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) (1980)

השיר עוסק בהפצצת הירושימה ("אנולה גיי" היה המטוס שהטיל את פצצת האטום הראשונה), משקף את כוח ההרס.

9. Le Déserteur — Boris Vian (1954)

שיר בצורת מכתב לנשיא צרפת, אדם מסרב לקחת נשק, ומתאר את הסיבות להתנגדות למלחמה

10. Zombie — The Cranberries (1994)

קינה על אובדן ואלימות, שנכתבה בתגובה להפצצות (באירלנד) ולמחיר האנושי של הסכסוך.

11. Imagine" – John Lennon (1971)

שיר קלאסי שקורא לדמיין עולם בלי גבולות, דתות, רכוש – ובעיקר בלי מלחמות. למרות הסגנון הרך, זהו שיר מחאה רדיקלי.

12. Sunday Bloody Sunday" – U2 (1983)"

השיר מתייחס לטבח ב"יום ראשון העקוב מדם" בצפון אירלנד. הוא מדגיש את האבסורד והכאב שבמעגל האלימות הפוליטית

13. War" – Edwin Starr (1970)"

מסר ברור וחד: “War, huh, yeah / What is it good for? Absolutely nothing!” השיר הפך להמנון אנטי-מלחמתי.