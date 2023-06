1977 השנה בה המלך מת

סטודיו 54 נפתח בניו יורק והופך למועדון הריקודים המפורסם ביותר במדינה. מכירות קלטות משתוות למכירות אלבומי ויניל בפעם הראשונה. אלביס נמצא מת בביתו בממפיס טנסי בגיל 42. הזמר מארק בולאן מ-T.Rex מת בתאונת דרכים בבריטניה. סולן לינרד סקינרד, רוני ואן זנדט ושני חברי להקתו נספים בהתרסקות מטוס.הסרטים Car Wash ו- Saturday Night Fever מביאים את הדיסקו למסך הגדול. דיוויד בואי מבצע דואט עם בינג קרוסבי בספיישל חג המולד בטלוויזיה האמריקאית. זהו?

בעיה לסכם שנה כה עשירה מוזיקלית בכמה עשרות שורות. מנהרת הזמן נעצור בכמה תחנות.

* דיוויד בואי מוציא את האלבום Low. לאחר מעבר לברלין, ה בואי עובר למוזיקת אווירה אלקטרונית עם אלבומו האחד-עשר הסינגל "Sound & Vision" מגיע למקום השלישי בבריטניה, 69 בארה"ב. באוקטובר אותה שנה יראה אור אלבומו Heroes בקונספציית הפקת סאונד דומה.

* להקת מנפרד מאן הוותיקה משנות השישים חוזרת עם להקה חדשה Manfred Mann's Earth Band ומגיעה למקום הראשון בארה"ב, למקום השישי בבריטניה עם הסינגל "Blinded By The Light" שנכתב על ידי ברוס ספרינגסטין, הסינגל הוא מאלבומה השביעי של מאן The Roaring Silence שהגיע למקום ה-10 בארה"ב ובבריטניה.

* זמר הפולק הבריטי הוותיק, אל סטיוארט, מוציא אלבום מס' 5 בארה"ב עם Year Of The Cat. השיר מגיע למקום ה-8 בארה"ב, מה שהעניק לסטיוארט את הסינגל הראשון שלו בעשרת הגדולים. האלבום הוקלט באולפני Abbey Road בלונדון עם המפיק אלן פרסונס.

* אלבום הסולו הראשון של סולן סטוג'ס לשעבר, איגי פופ, יצא לאור. זוהי יציאה מהסאונד מבוסס הגיטרה של היצירה הקודמת של פופ לכיוון צליל אחר. האלבום, The Idiot, הופק על ידי דיוויד בואי שגם שיתף פעולה בכתיבת שירים. האלבום הגיע למקום ה-72 בארה"ב ולמקום ה-30 בבריטניה.

* להקת הפאנק הלונדונית, The Clash, מוציאה את אלבום הבכורה שלה הנושא בפשטות את שמה (The Clash), והגיע למקום ה-12 בבריטניה. השילוב של האלבום של פאנק, רגאיי ופוליטיקה זוכה לביקורות מעולות, אך האלבום לא יצא בארה"ב ונחשב "לא ידידותי לרדיו". אבל ימשיך למכור יותר מ-100,000 עותקים כייבוא אמריקאי.

* הישג ללהקת הפופ השוודית ABBA: לראשונה מגיעה הסינגל הראשון בארה"ב עם "Dancing Queen". זהו הסינגל הרביעי של הלהקה בבריטניה, שנלקח מתוך אלבומם הרביעי Arrival.

* זמרת הגוספל לשעבר,תלמה יוסטון, מגיעה למקום הראשון בארה"ב ולמקום ה-13 בבריטניה עם שיר הדיסקו "Don't Leave Me This Way". השיר של לאון האף וקני גמבל, יצא במקור על ידי הרולד מלווין ו-The Blue Notes בשנת 1975.

* להקת פליטווד מק (Fleetwood Mac) מגיעה לראשונה בארה"ב למקום הראשון עם השיר "Dreams" . השיר נכתב ומושר על ידי הסולנית סטיבי ניקס, ונמכר ביותר ממיליון עותקים. הוא נלקח מתוך האלבום מספר 1 של הלהקה בארה"ב ובבריטניה Rumours, שמתוכו יצאו ארבעה סינגלים מובילים בארה"ב

* להקת הרוק הבריטית/אמריקאית Foreigner מוציאה את אלבום הבכורה הנקרא כשמה, ומתייצבת במקום הרביעי בארה"ב. האלבום כולל שני סינגלים שמגיעים לעשרת הגדולים "Feels Like The First Time" – מקום 4 ו – "Cold As Ice" – חמקום 6 במצעד האמריקאי. האלבום הגיע ל-5X Platinum בארה"ב

* אמן טמלה/מוטאון הוותיק, מרווין גיי, מוציא סינגל בסגנון דיסקו "Got To Give It Up (Pt. 1)" המביא אותו למקום הראשון בארה"ב. השיר, שנכתב על ידי גיי, הגיע גם לראש מצעד ה-R&B האמריקאי במשך חמישה שבועות ולמקום השביעי בבריטניה.

* אנדי גיב, האח הצעיר של רובין, מוריס ובארי גיב מהבי-ג'יז אנדי גיב מגיע למקום הראשון בארה"ב עם "I Just Want To Be Your Everything". השיר נכתב על ידי אחיו הגדול של אנדי, בארי גיב, והוקלט במיאמי. זהו הראשון מבין 3 סינגלים שלו שכבשו את הפסגה.

* להיט ראשון לקני רוג'רס, הסולן לשעבר של The First Edition. "לוסיל" הסינגל הוא מתוך אלבום הסולו של רוג'רס, הגיע למקומות הראשונים בארה"ב ובבריטניה וגם לראש מצעד אלבומי הקאנטרי בארה"ב.

* הזמרת האמריקאית דונה סאמר ממשיכה לעבוד עם המפיקים ג'ורג'יו מורודר ופיט בלוט, והתוצאה סינגל מספר 1 בבריטניה "I Feel Love" מקום 6 בארה"ב. השיר מצוטט לעתים קרובות כשיר EDM הראשון (Electronic Dance Music) מאחר שמדובב ברצועה משתמשת במוזיקת רקע מסונתזת לחלוטין.

* ב-16 באוגוסט, מלך הרוק אלביס פרסלי נמצא מת בביתו בגיל 42. יומיים לאחר מכן 80,000 אנשים הצטופפו ברחובות כדי לצפות ראות במסע הלוויה שלו לבית הקברות פורסט הילס. ביתו בממפיס, גרייסלנד, נותר אטרקציה תיירותית מרכזית עד היום.

* לאחר הפסקה של שנתיים בהקלטת אלבומי סולו, Yes – להקת הרוק המתקדם הבריטית מתקבצת מחדש לאלבום Going For The One. הקלידן ריק ווייקמן מצטרף מחדש, והאלבום הוא האלבום השני שלהם בבריטניה שמגיע למקום הראשום במצעד המכירות (8 בארה"ב) והאלבום השישי שלהם בטופ טן בבריטניה והחמישי בארה"ב.

* שלישיית הגוספל, הסול וה-Fאנק של שיקגו, The Emotions, מגיעה למקום הראשון בארה"ב עם הסינגל "Best Of My Love" (מקום רביעי בבריטניה.) השיר, שנכתב והופק על ידי מוריס וייט מייסד Earth, Wind & Fire, מוריס ווייט, זוכה בגראמי עבור השירה הטובה ביותר בקטגוריית R&B.

* להקת רוק הג'אז Steely Dan מלוס אנג'לס מוציאה את אלבומה השישי Aja, שמגיע למקום השלישי בארה"ב ולמקום החמישי בבריטניה. מהאלבום יוצאים שני סינגלים מובילים בארה"ב "Peg" ו-"Deacon Blue". הוא הופך אלבום הגדול בקריירה שלהם, ונמכר ביותר מחמישה מיליון עותקים.

* מייסד T.Rex וחלוץ הגלאם רוק הבריטי, מארק בולאן, נהרג בתאונת דרכים ב-16 בספטמבר. כזמר/כותב שירים וגיטריסט בולאן צבר אחד עשר סינגלים מובילים בבריטניה, כולל שלושה שהגיעו למקום הראשון, והקליט שלושה עשר אלבומי אולפן מ-1968 עד 1977.

* חלוצי הרוק הדרומי של פלורידה, Lynyrd Skynyrd, מעורבים בהתרסקות מטוס בג'ילסבורג, מיסיסיפי, שישה מתוך עשרים השישה שהיו על הסיפון נספים ביניהם. הסולן הראשי רוני ואן זנדט, הגיטריסט סטיב ג'יינס וזמרת הגיבוי קאסי גיינס.

* "Nobody Does It Better"' שיר הנושא מסרט ג'יימס בונד The Spy Who Loved Me' הופך לשיר השני המצליח של קרלי סיימון – מקום שני בארה"ב, שביעי בבריטניה. את השיר הלחין מרווין המליש למילים של קרול באייר סייגר.

* להקת הפאנק רוק הבריטית The Sex Pistols מוציאה את אלבום הבכורה שלה Never Mind The Bollocks. האלבום מגיע למקום הראשון בבריטניה, ל… 106 בארה"ב וכולל סינגלים שיצאו בעבר כמו "God Save The Queen" שנאסר לשידור ע"י על ידי ה-BBC.

* קריסטל גייל, ילידת פיינטסוויל, קנטקי, זמרת קאנטרי ותיקה, זוכה להצלחת הפופ הראשונה שלה עם הסינגל "Don't It Make My Brown Eyes Blue" מקום שני בארה"ב, חמישי בבריטניה. הוא נכלל באלבומה החמישי We Must Believe In Magic. גייל היא אחותה של זמרת הקאנטרי לורטה לין.

* הזמר/כותב השיר והגיטריסט הבריטי אלביס קוסטלו מופיע בסאטרדיי נייט לייב בטלוויזיה האמריקאית ומשמיע את השיר "Radio, Radio" שהמפיקים ביקשו ממנו לא לבצע. הפעלול עוזר להעלות את המכירות של אלבום הבכורה שלו My Aim Is True למקום ה-32 בארה"ב, ול – 14 בבריטניה.

* הסרט דל התקציב Saturday Night Fever, בכיכובו של ג'ון טרבולטה כרקדן דיסקו ממעמד הפועלים, יוצא לאקרנים וגורף הצלחה קופתית המונעת על ידי פסקול הסרט עם ה-Bee Gees, האלבום יהפוך לפסקול הנמכר ביותר אי פעם.

* מחווה לחצי האי קינטייר בסקוטלנד הופכת ללהיט מס' 1 עבור פול מקרטני ולהקת כנפיים. "Mull Of Kintyre" הוקלט בחווה של מקרטני, והוא כולל נגינה של נגני חמת חלילים מקומיים. השיר הפך לאחד הסינגלים הנמכרים ביותר אי פעם בבריטניה.

האזינו ללהיטים הגדולים של 1977