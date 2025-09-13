שנת 1999 במוזיקת הפופ, כפי שמשתקפת ממצעד הפזמונים השנתי של גלי צה"ל, מייצגת שנה של מעבר – תקופה שמסכמת את שנות ה־90 אך גם פותחת דלתות לעידן חדש של פופ דיגיטלי, אייקונים חדשים, והיברידיות סגנונית. המצעדים של אותה שנה שיקפו שילוב בין פופ נוצץ, רוק אלטרנטיבי, ותחילתו של עידן ההפקה האלקטרונית־ממוחשבת במיינסטרים. מאפיינים מרכזיים:

1. פריצת כוכבים חדשים – במיוחד נשים צעירות

השנה סימנה את עלייתה של בריטני ספירס ככוכבת־על, עם “…Baby One More Time” במקום הראשון ו־“Crazy” גם כן בטופ המצעד. יחד איתה פרצו גם: ג’ניפר לופז – “If You Had My Love” (להיט בכורה), כריסטינה אגילרה (אמנם לא במצעד הזה, אבל ברקע), מלאני סי מתוך הספייס גירלז (בדואט עם בריאן אדמס).

הנשים בפרונט, עם נוכחות חזקה, נראית ומסחרית – אך עם גוונים רגשיים ונרטיביים חדשים.

בריטני ספירס “…Baby One More Time”

2. היברידיות סגנונית – ערבוב של רוק, אלקטרוני ופופ שירים רבים לא התחייבו לז’אנר אחד מובהק:

Cher – Believe שילב פופ דיגיטלי עם אפקט אוטו־טיון מהפכני.

Eiffel 65 – Blue הביא סאונד יורו־דאנס ממוחשב לחלוטין.

Garbage – When I Grow Up / You Look So Fine מציעים רוק תעשייתי עם גוון אלקטרוני ומלנכולי.

The Cardigans – Erase/Rewind ו־ Cranberries מדגימים רוק רך מלודי, כמעט מינימליסטי.

זהו דור של שירים שמנגישים רוק ואלקטרוניקה לקהל פופ רחב, עם פנייה אמנותית ואווירה מופנמת

Cher – Believe

.

3. בינלאומיות של פופ – לא רק אמריקה

במצעד ניכרת נוכחות חזקה של אמנים אירופיים:

The Cardigans – שוודיה

Eiffel 65 – איטליה

Supergrass – בריטניה

Garbage – סקוטלנד/אמריקה

Blondie ו־Eurythmics – בריטניה, ב"קאמבק" עוצמתי

הפופ של 1999 היה גלובלי, עם תמהיל צפון־אמריקאי ואירופי, וחשיפה גבוהה בתחנות כמו גל"צ.

Garbage – When I Grow Up (Big Daddy Version)



4. קאמבקים של ותיקים בעטיפה חדשה

Cher (שני להיטים בטופ 10) – חוזרת עם סאונד עתידני־דאנסי בגיל 53 (!)

Blondie – Maria – קאמבק מפתיע ללהקה מיתולוגית של הסבנטיז

Eurythmics – I Saved the World Today – חזרה מלנכולית ומעודנת

מדונה – שני להיטים (Beautiful Stranger, The Power of Goodbye) שמחברים אותה לדור החדש עם הפקה עדכנית ושיק אלקטרוני

הדור הוותיק מסתגל לעידן החדש – גם באסתטיקה וגם בצליל.

5. חיבור בין פופ לרגש

שירים רבים עוסקים ברגש, שברון לב, כמיהה, אבל גם שחרור:

“I Saved The World Today” – איטי, אפלולי, אופטימי־פסימי

“The Power of Goodbye” – מדונה נפרדת בצורה רכה

“Scar Tissue” – להיט מריר־מתוק על ריפוי ופגיעה

“When You're Gone” – געגוע וכמיהה בקול כפול

“Kiss Me” – סיפור אהבה עדין ונוסטלגי

הפופ של 1999 פחות צועק ויותר מרגיש. הרגש המרכזי הוא מלנכוליה רכה – כזו שלא שוקעת, אלא מהרהרת.

סמלי התקופה

Britney Spears – Baby One More Time לידתה של נסיכת הפופ החדשה; מיניות מרומזת, להיט סוחף, קליפ אייקוני

Garbage – When I Grow Up רוק אלטרנטיבי מתוחכם, תמהיל של עוצמה וכאב

Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue פוסט-רוק גיטרות נקיות, שיר על חוסן ופגיעות

Blondie – Maria – קאמבק סוחף של פאנק־פופ רומנטי

The Offspring – Pretty Fly (For a White Guy) – צסאטירה על תרבות אמריקאית – שילוב של הומור ופאנק־פופ קליט

שנת 1999 בפופ הייתה שנת מעבר בין עשורים: מצד אחד, היא סיכמה את עידן הרוק האלטרנטיבי והפופ הקלאסי של שנות ה־90. מצד שני, היא סימנה את תחילתו של עידן הפופ הדיגיטלי, האלקטרוני, הוויזואלי והממוחשב שיגיע בשנות ה־2000. זו שנה שבה המוזיקה נהייתה מגוונת יותר, גלובלית יותר, ופחות ניתנת לסיווג – בדיוק כמו העולם שנכנס לאלף החדש.