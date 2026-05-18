20 הלהיטים הגדולים של פול סיימון

11. Fifty Ways to Leave Your Lover (1975)
10. You Call Me Al (1986)
השיר יצא בשנת 1986 והפך לשיר המזוהה ביותר עם האלבום האגדי Graceland – אחד האלבומים החשובים והמשפיעים של שנות ה־80. זהו שיר פופ קצבי, צבעוני ומלא חיים, אבל מתחת לאווירה השמחה מסתתר משבר זהות עמוק של אדם בגיל העמידה.
הדובר בשיר חווה סוג של בלבול קיומי: “?A man walks down the street/ He says why am I soft in the middle now” כלומר: אדם מסתכל על חייו ושואל מה קרה לו – למה הוא כבר לא מרגיש חזק, בטוח או צעיר.
השיר עוסק בחרדת גיל, אובדן זהות, בדידות, תחושת חוסר משמעות, ניסיון למצוא מחדש שמחה וחיות, אבל פול סיימון מציג את הכול בצורה קלילה, הומוריסטית ואבסורדית כמעט. פול סיימון הקליט חלקים גדולים מהאלבום בדרום אפריקה עם מוזיקאים מקומיים בתקופת האפרטהייד. התוצאה הייתה משהו חדש לגמרי למיינסטרים האמריקאי של שנות ה־80. מה שהפך את השיר למיוחד היה השילוב המוזיקלי של מקצבים אפריקאיים, בס דומיננטי, כלי נשיפה
הקליפ של הפך לקלאסיקה של MTV בזכות השחקן צ'בי צ'ייס, ש“שר” את רוב המילים,פול סיימון נראה קטן ושקט לידו. הכול מלא הומור עצמי ואבסורד. הקליפ תרם מאוד להפיכת השיר ללהיט ענק.
9. Homeward Bound (1966)
השיר יצא בשנת 1966 ונחשב לאחד השירים המרגשים והמזוהים ביותר של הצמד סיימון וגרפונקל. (נכלל באלבום: באלבום Parsley, Sage, Rosemary and Thyme)
שיר על געגועים – אבל לא רק לבית פיזי, אלא גם ליציבות, אהבה ושייכות. הדובר הוא מוזיקאי נודד שנמצא בדרכים, כנראה במהלך סיבוב הופעות, ומרגיש בודד ומנותק:
“Every day’s an endless stream/ Of cigarettes and magazines” – החיים בדרכים מוצגים כשגרתיים, מעייפים וריקים רגשית.
הפזמון: “Homeward bound/ I wish I was” (“בדרך הביתה הלוואי שהייתי”) אינו הכרזה אלא כמיהה. הוא עדיין לא בבית – רק חולם להגיע אליו. הבית בשיר הוא לא רק מקום גיאוגרפי אלא ביטחון, אהבה, שקט נפשי, מקום שבו האדם לא צריך “להופיע”. זו אחת הסיבות שהשיר נשאר אוניברסלי – גם אנשים שמעולם לא היו מוזיקאים מתחברים לתחושת הרצון לחזור למקום שבו מרגישים שייכים.פול סיימון כתב את השיר כשהיה באנגליה בתחילת הקריירה שלו. לפי הסיפור המפורסם, הוא כתב חלק ממנו בתחנת רכבת בעיר ווידנס (Widnes) בזמן שחיכה לרכבת. תחושת המעבר והבדידות של תחנות, נסיעות וחיים זמניים נמצאת בכל השיר.
מה שמיוחד ב־“Homeward Bound” הוא שהוא שוברת את הרומנטיקה של חיי מוזיקאי מצליח. במקום תהילה השיר מדבר על עייפות, ניכור, געגוע לאינטימיות, חיים חסרי שורשים. זה אחד הנושאים שפול סיימון יחזור אליהם שוב ושוב בקריירה שלו.
מבחינה מוזיקלית, השיר יחסית פשוט – גיטרה אקוסטית, מלודיה עדינה, הרמוניות קוליות מושלמות דווקא הפשטות הזאת יוצרת תחושת כנות. הקול של גרפונקל מוסיף שכבת רוך ונוסטלגיה שהופכת את השיר לעוד יותר אנושי.
8. Loves Me Like a Rock (1973)
השיר יצא בשנת 1973 באלבום There Goes Rhymin' Simon והפך לאחד השירים השמחים, המקצביים והייחודיים ביותר בקריירת הסולו שלו. השיר מערב פופ, גוספל, סול. מתחת לאווירה הקלילה מסתתר עיסוק בזהות, מוסר והיחסים בין אדם לעולם שסביבו. זה שיר על כוח רגשי שמגיע מאהבה פשוטה ובסיסית – אהבה שנותנת לאדם תחושת יציבות גם כשהעולם סביבו משתנה.
במרכז השיר עומדת דמות המספר שמסתכלת אחורה על החיים שלה – בעיקר על הילדות ועל האהבה שקיבלה מאמא שלו. הפזמון המפורסם: המספר מתאר את עצמו כילד שגדל להיות אדם שיודע להתמודד עם העולם, עם מוסדות ועם צביעות חברתית.
“My mama loves me, she loves me
She gets down on her knees and hugs me
Like she loves me like a rock”
מתאר אהבה אימהית יציבה, חזקה ובטוחה – “כמו סלע”. זו אהבה מגוננת, בלתי מעורערת, כמעט רוחנית, אבל כמו בהרבה שירים של פול סיימון, יש בו אירוניה והומור.
הביטוי: “like a rock” יכול להישמע פשוט, אבל הוא כמעט מקבל משמעות תנ״כית משהו יציב ואיתן בעולם לא יציב. מצד שני, השיר מלא גם בפרטים יומיומיים – רוחניות בלי הטפה, עומק בלי כבדות, חוכמה בתוך פופ קליטפול סיימון שילב בשיר מקהלת גוספל של קבוצת The Dixie Hummingbirds, והתוצאה מלאה באנרגיה כנסייתית – מחיאות כפיים, קולות רקע חזקים, תחושת חגיגה, מקצב מתגלגל. החיבור בין פולק אינטימי לגוספל דרומי היה די חדשני לפופ של תחילת שנות ה־70.