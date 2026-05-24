הקטלוג של מייקל ג'קסון ממשיך ליהנות מהפופולריות של הסרט הביוגרפי Michael, כאשר ארבעה מאלבומיו נמצאים השבוע בתוך 40 הגדולים:

The Essential Michael Jackson (מקום 2)

Thriller (מקום 4)

Bad (מקום 8)

Off The Wall (מקום 37)

הידיעה מצביעה על תופעה מוכרת בתעשיית המוזיקה: סרט ביוגרפי גדול על אמן אייקוני יוצר “אפקט גילוי מחדש” שמחזיר את הקטלוג שלו למצעדים גם שנים אחרי מותו של האמן. במקרה של מייקל ג'קסון, האפקט הזה חזק במיוחד.

הסרט יצר עניין מחודש בכל התקופות של ג'קסון. לא מדובר רק בלהיט אחד שחזר לוויראליות, אלא בכמה אלבומים מתקופות שונות:

Off The Wall — תקופת הדיסקו והפאנק המאוחרת של שנות ה־70

— תקופת הדיסקו והפאנק המאוחרת של שנות ה־70 Thriller — שיא הפופ העולמי של שנות ה־80

— שיא הפופ העולמי של שנות ה־80 Bad — המעבר לסאונד אגרסיבי ומודרני יותר

זה מראה שהקהל לא נדלק על שיר אחד שלו , אלא נכנס מחדש לכל הקריירה שלו.

The Essential Michael Jackson במקום 2 מלמד שרבים מהמאזינים החדשים או המזדמנים מחפשים “נקודת כניסה” מהירה לקטלוג. זה טיפוסי אחרי סרט ביוגרפי: קהל ותיק חוזר ללהיטים המוכרים, שירותי סטרימינג דוחפים פלייליסטים ואוספים לקהל שלא צרך מייקל ג'קסון עד היום.

Thriller במקום 4 הוא נתון חריג אפילו ביחס לאמנים אגדיים. האלבום כבר נחשב במשך עשורים לאחד האלבומים החשובים והנמכרים בהיסטוריה, והחזרה שלו לטופ 5 מוכיחה עד כמה המותג “מייקל ג'קסון” עדיין עצום תרבותית.

העלייה בפופולריות סביב הסרט Michael מראה שעצם השיח הציבורי, הטריילרים, הכתבות והמדיה החברתית כבר מייצרים סערת סטרימינג אדירה.

צעירים שלא גדלו בתקופת השיא של ג'קסון נחשפים אליו היום דרך: טיקטוק, ספוטיפיי, יוטיוב, ובעיקר הסרט הביוגרפי המשמש עבורם “שער כניסה” לאמן שהיה פעם מרכז תרבות הפופ העולמית.

הרכישה אלבומי ג'קסון לא רק מספרת על הצלחה במצעדים – היא מדגישה עד כמה מייקל ג'קסון נשאר כוח תרבותי פעיל גם עשרות שנים אחרי שיא הקריירה שלו, ועד כמה סרט ביוגרפי יכול להחיות מחדש קטלוג מוזיקלי שלם.

4 אלבומים של מייקל ג'קסון נמצאים בטופ 10 בעקבות הסרט Michael