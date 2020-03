דיסקו של גלוריה גיינור עם "איי וויל סרבייב" (I'll Survive) – עדיין מעורר ומחמם לב. מחזיר לשבעים. הוי, השבעים. הגניחות של Baccara עדיין באות בחשבון. Listen I Can Boogie. זוכרים? איך המבטא הזר הספרדי הזה נשמע?

דונה סאמר מלהיטה עם ה"הוט סטאף" שלה. איפה אנחנו במסיבת דיסקו, שנות השבעים. עזבו הכל, פנו שעה וחצי לאוסף הזה. תנו לווילאג' פיפל לחזור למערכת עם YMCA גם עם In The Navy המשלהבים, גם האו'ג'ייז מגיעים עם Love Train, Labelle עם Lady Marmalade, הג'קסונים עם Blame It On The Boogie, ומה עושה פה האלקטריק לייט אורקסטרה עם Last Train To London. גם זה דיסקו!

נו, ואיך אפשר בלי Daddy Cool של "בוני אם". התלהבתי מחדש מהמשפחה הזו שנקראת "סליי ומשפחת סטון" Sly & The Family Stone עם השיר המפתיע תמיד מחדש – Family Affair. דיסקו עוד הולך?בטח, בטח באולמות השמחה, במסיבות, טרי, רענן, עדיין מתקבל בברכה. לא היפ ולא הופ. לא קלאב דאנס ולא טראנס. לא פופ ולא רוק. יחי הדיסקו!

תקשיבו ל-I Love To Love של טינה צ'ארלס. איפה היא היום? איך היא שרה את זה? But My Baby Just Loves to Dance, מקום ראשון בבריטניה ב-1976. מאז היא עשתה מעט מאוד. טינה תחזור בסוף האוסף עם משלהב נוסף – Dance Little Lady. עוד אחד חם חם בימים ההם ה-One Way Ticket של Eruption, להקה בריטית עם נגנים מהאיים הקאריביים שהופקה ע"י המפיק של בוני אם פרנק פאריאן, וגם נשמעה מאוד דומה לה.

אני שמח תמיד לחזור ל-Boogie Wonderland של "אדמה, רוח ואש" , אחת מלהקות הריתם נ' בלוז הטובות בהסטוריה של המוסיקה השחורה. פאנקי-דיסקו? הנה מגיע ה-Funkytown של Lipps Inc. יציר מוחו של אחד – סטיבן גרינברג ממיניאפוליס, אחד מלהיטי הדיסקו הגדולים בכל הזמנים. הפקה דלוקס. ואיך אפשר אוסף דיסקו בלי ה-Ma Baker של בוני אם? אי אפשר. מייצגת בולטת של הז'אנר. להקת היורו-דיסקו של פרנק פאריאן שאגב לא זכתה להצלחה משמעותית בארה"ב. לאוסף הזה נכנס גם Daddy Cool אבל לא Rivers of Babylon.

. שיר שממשיך לפרוט על נימי הרגש הנוסטלגיים – I'll Meet You At Midnight של סמוקי, להקת פופ מיורקשייר, בריטניה, שאם אינני טועה מזוהה גם עם הלהיט הענק – Living Next Door to Alice. אי אפשר לדלג על בוני טיילר של Holding Out For A Hero, איזה היי-אנרג'י! הצליל האלקטרוני מגיע לדואט של ג'רמיין ג'קסון את פיה זדורה – When The Rain Begins To Fall – להיט דיסקואולטימטיבי, דואט לתפארת הז'אנר. עוד אחד שאי אשר בלעדיו – "את סובבת אותי (כמו תקליט") – You Spin Me Round של הרכב שנקר "חי או מת" Dead Or Alive, הרכב דאנס-פופ בריטי מליברפול בעל זיהוי של אנדרוגינים, שחלפו מן הסצינה כאשר סגנון הניו-רומנטיק כבש את בריטניה. ואחרי שאני מסיים את ה-40, עוד יותר מתחזקת התחושה שהדיסקו יהיה כאן עןד הרבה שנים. על הדיסקו



Forever Disco

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: