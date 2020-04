הקאבר של נועה תשבי הוא ללהיט הראשון של ביל וויטרס, יוצר וזמר הריתם נ' בלוז והסול, שהלך לעולמו לא מכבר בגיל 81. ווטרס כתב אותו אחרי שצפה בסרט "ימים של יין ושושנים" משנת 1962 בכיכובם של לי רמיק וג'ק למון. הוא הקליט את השיר עם נבחרת נגנים ליגת אנ.בי.איי שכללה את נגני חברת "סטקס" בוקר טי ג'ונס מהאם ג'יז בקלידים, סטפן סטילס – גיטרה, ג'ים קלטנקר – תופים, בובי הול -תופים. השיר זכה בגראמי לשיר R&B הטוב ביותר בשנת 1972.

שיר האכזבה והגעגועים לאהובה מתחיל ב – "Ain't no". בהקשר של שיר זה היו ליוצרי המוסיקה של מוטאון לא מעט שירים כ – "Ain't No Mountain High מספיק" ו- "Ain't No Woman". מוזיקלית, השיר ללא פתיח. זה נחשב לא "מסחרי" מבחינת שדרי הרדיו, שלא יכלו לדבר על רקע פתיחת השיר.

השיר זכה לגרסאות רבות, בין הקאברים הבולטים של השיר – זה של מייקל ג'קסון, בקולו הצעיר כנער. בין הגרסאות הנוספות – פול מקרטני, אייזיק הייס, פרינס, סטינג, טום ג'ונס, הראפ של DMX.

הביצוע של תשבי פושר משהו. חבורת הנגנים שהגיעו להקליט איתה, העיניקה לה רוח גבית מסוימת. אני עדיין מעדיף את הדיאלקט הריתם נ' בלוזי המקורי של השיר. הפרשנות החדשה כמעט אינה מוסיפה ערכים כאלה, שיש לבשר עליהם בראש חוצות.

*** מספר ימים לפני פטירתו של ביל ווית׳רס העלתה נועה תשבי וידאו בו היא שרה את Aint No Sunshine יחד עם בעלה בסלון ביתם בלוס אנג׳לס.

הוידאו תפס את תשומת ליבו של המפיק והיוצר יוסי מזרחי, שבימים כתיקונים חי גם הוא בלוס אנג׳לס, אך נמצא כעת בישראל בעקבות הקורונה.

ומשיק פרויקט – #ISOSESSIONS – מדובר בשידור לייב בן שעתיים, בו המשתתפים מקליטים את עצמם מנגנים ושולחים ליוסי, והוא בתורו מרכיב את מגוון החתיכות הללו לפאזל אחד מוסיקלי שלם. יוסי לקח את הוידאו של נועה ובעלה מהסלון בלוס אנג׳לס, והקליט עליו חברים נוספים ממקומות אחרים בעולם. מספר ימים לאחר מכן, ביל ווית'רס הלך לעולמו.

Ain't no sunshine when she's gone

It's not warm when she's away

Ain't no sunshine when she's gone

And she's always gone too long

Anytime she goes away

Wonder this time where she's gone

Wonder if she's gone to stay

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away

And I know, I know, I know, I know,

I know, I know, I know, I know, I know

I know, I know, I know, I know, I know

I know, I know, I know, I know, I know

I know, I know, I know, I know, I know

I know, I know,

Hey, I oughtta leave young thing alone

But ain't no sunshine when she's gone

Ain't no sunshine when she's gone

Only darkness every day

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away

Anytime she goes away

Anytime she goes away

Anytime she goes away

(Ain't No Sunshine - Noa Tishby & Ross Hinkle (feat. Joseph E-Shine

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: