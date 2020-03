נחטט יחד עם ג'יימס טיילור באוסף התקליטים המשפחתי, שירים שהוא גדל עליהם בילדותו ובנעוריו. מבחינתו – זוהי רשימת הסטנדרטס של ספר השירים האמריקני הגדול, מותאם לסגנון שירתו הסופט-רוקית.

עבור אמני פופ מדור מסוים, חזרה לספר השירים האמריקני הגדול הפכה כמעט לתופעה הגובלת בקלישאה. חלקם, כמו לינדה רונשטאדט וקרלי סיימון, הגיעו לזה בשלב מוקדם של הקריירה שלהם. גם ענקים כמו בוב דילן ופול מקרטני הציעו את הפרשנויות המחודשות שלהם לסטנדרטי הג'אז כקוריוז של קריירה מאוחרת. כנ"ל רוד סטיוארט – שהקדיש לנושא לא פחות מחמישה אלבומים וכמו המציא את עצמו מחדש באמצעותם.

ג'ייימס טיילור הוא פרק משמעותי של מוסיקה אמריקנית בחמישים השנה האחרונות בז'אנר הפולק סופט רוק. מוכר בהתנהגותו האדיבה וקולו הרך, שאינם יכולים להסתיר תקופות קשות – היו סיפורים של התמכרויות להרואין, מחלות נפש קשות כך שזה אולי מעט מפתיע שהוא עדיין מוציא אלבומים.

בשביל ג'יימס טיילור קאברים אינו עניין חדש. הוא "כיסה" כמעט כל ז'אנר החל מהרוק המוקדם ועד שירי הנשמה של "מוטאון", שלא לדבר על זוג אלבומי חג המולד שנקראו Covers. כאחד הזמרים / כותבי השירים האמריקניים הנערצים ביותר של אמצע המאה העשרים ועד סוף המאה העשרים, נראה כמעט בלתי נמנע שטיילור יגיע בסופו של דבר לאוסף נבחר מהשירים הקלאסיים של ספר השירים האמריקני.

טיילור זוכר חסד במיוחד לשירי מחזות זמר המפורסמים של רודג'רס והמרשטיין, כולל גבירתי הנאווה, אוקלהומה, קרוסלה, Showboat ואחרים. "שמנו לב לאקורדים והמנגינה, אבל התעניינו לעשות משהו חדש, פירשנו מחדש את השירים, זה מה שהניע אותי לעשות את הגרסאות החדשות".

בלדות בטון רגוע – הלחם והחמאה שלו. זוהי גם רוחו של האלבום הזה. טיילור נוגע בקלאסיקה של עידן הג'אז ודמויות אייקוניות כמו בילי הולידיי וגלן מילר – בשירים כ – “Nearness Of You”, הבלוז הקלאסי של “God Bless The Child”, וגם – “My Heart Stood Still” .

טיילור חוזר בדרכו האלגנטית הייחודית לשירים הותיקים, והיא שמעניקה לשירים איזושהי טריות מחודשת. אלבום של אווירה מוזיקלית רגועה המדגישה בצורה מושלמת את שירתו הרכה של טיילור, במיוחד על הביצוע המתוק שלו ל"Moon River". תחושת ההיכרות המחודשת הנעימה מנחה את האלבום כולו.

1. (My Blue Heaven (Walter Donaldson-George A. Whiting

2. (Moon River (Henry Mancini-Johnny Mercer

3. (Teach Me Tonight (Gene De Paul-Sammy Cahn

4. (As Easy As Rolling Off A Log (M.K. Jerome-Jack Scholl

5. (Almost Like Being In Love (Frederick Loewe-Alan Jay Lerner

6. (Sit Down, You’re Rockin’ The Boat (Frank Loesser

7. (The Nearness Of You (Hoagy Carmichael-Ned Washington

8. (You’ve Got To Be Carefully Taught (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II

9. God Bless The Child (Billie Holiday-Arthur Herzog Jr

10. (Pennies From Heaven (Arthur Johnston-Johnny Burke

11. (My Heart Stood Still (Richard Rodgers-Lorenz Hart

12. (Ol’ Man River (Jerome Kern-Oscar Hammerstein II

13. (It’s Only A Paper Moon (Harold Arlen-Yip Hardburg-Billy Rose

14. (The Surrey With The Fringe On Top (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II

