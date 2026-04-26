Calling All Angels נשים שרות

אוספי זמרות נועדו להמחיש את העוצמה של "הקול הנשי" בתעשיית המוזיקה. הם ממדגישים את התרומה הגדולה של זמרות להיסטוריה המוזיקלית.

באוספים כאלה ניתן למצוא קשת רחבה של סגנונות מוזיקליים – מפופ, רוק ו-R&B ועד ג’אז, בלוז ומוזיקה אתנית. האוספים מציגים את היכולת הייחודית של כל זמרת להביא את סגנונה האישי וליצור חוויות מוזיקליות מגוונות ומרתקות.

השירים עוסקים בנושאים כמו העצמה אישית, אהבה, עצמאות ואומץ, מספקים תחושה של חיבור לרגשות וכוחות פנימיים, ומתאימים לרגעים רבים בחיים.

באוסף הזה אפשר לגלות זמרות פחות מוכרות לצד כוכבות ידועות, מה שמאפשר להאזין לקולות ולסגנונות חדשים.

אוסף Calling All Angels מראה גם את ההתפתחות של נשים במוזיקה לאורך השנים, את המעבר מסגנונות מסורתיים יותר למודרניים, ואת הדרך שבה זמרות שונות שברו מוסכמות ושינו את פני התעשייה. אוספים אלה מדגישים את היכולות הייחודיות והביטוי האישי של כל זמרת.

שינייד אוקונור – "Nothing Compares 2 U" הוא שיר שכתב המוזיקאי האמריקאי פרינס עבור להקתו The Family הופיע לראשונה באלבומם היחיד, The Family (1985). מילותיו מבטאות את רגשות הכמיהה שמביע מאהב נטוש. הזמרת והיוצרת האירית שינייד אוקונור הקליטה גרסה לאלבום האולפן השני שלה, I Do Not Want What I Haven't Got משנת 1990.

אנני לנוקס – "Why" הוא סינגל סולו הבכורה של הזמרת והיוצרת הסקוטית אנני לנוקס, שיצא ב-16 במרץ 1992. הוא נלקח מאלבום הבכורה שלה, Diva (1992), והגיע למקום החמישי בבריטניה. ול-34 ב-Billboard Hot 100 בארצות הברית. Stereogum דירג את "Why" במקום הראשון ברשימת 10 השירים הטובים ביותר של אנני לנוקס ב-2015.

טורי איימוס – "China" יצא כסינגל שלישי מתוך אלבום האולפן הראשון שלה Little Earthquakes. בינואר 1992 איימוס אמרה ל"רולינג סטון": "היה בי צד שתמיד נמשך לשירי אהבה קורעי לב".

ג'ולי קרוז – "Falling " הסינגל המוביל והרצועה השנייה מתוך אלבום האולפן הראשון של ג'ולי קרוז Floating into the Night (1989). השיר, שנכתב והולחן על ידי אנג’לו באדאלמנטי ודיוויד לינץ’,שימש כשיר הנושא של סדרת הטלוויזיה Twin Peaks של ABC. המוזיקה של השיר מתאפיינת בסגנון “דרים פופ” חלומי ואווירתי, עם ליווי של סינתיסייזרים וכלי מיתר רכים, והקול המלטף של ג’ולי קרוז. העיבוד יצר אווירה אפלולית, מסתורית ואטמוספרית, שמשקפת את המסתורין והמלנכוליה של Twin Peaks. המילים הפשוטות והחוזרות על עצמן של השיר עוסקות ברגשות של אהבה ואובדן, ומשדרות תחושה של נפילה בלתי נמנעת לתוך משהו בלתי נשלט, בין אם מדובר באהבה או בכאב. יש בכך שילוב של יופי ועדינות עם כאב פנימי, שמתחבר לאווירה הכוללת של הסדרה והמוזיקה שלה. הקול העדין והתחושתי של קרוז משתלב עם המוזיקה ליצירת תחושת חלום או טרנס, שמהווה דוגמה נפלאה לסגנון הייחודי של באדאלמנטי ולינץ.

ג'יין סיברי – "Calling All Angels" השיר ג’יין סיברי, בהשתתפות ק.ד. לאנג, נכלל באלבום When I Was a Boy של סיברי שיצא בשנת 1993. השיר מבקש תמיכה והכוונה מכוחות רוחניים, ומדבר על חיפוש נחמה ותקווה בעולם מורכב ומלא בכאב ואובדן. במילות השיר, סיברי מזמינה מלאכים להדריך ולהקל על הקשיים והמאבקים הפנימיים שאנשים חווים. הנושא המרכזי הוא תחושת חוסר האונים שנובעת מהמציאות המודרנית, כאשר השיר משדר תחושת כיסופים לחמלה, שלווה ותקווה. הפנייה למלאכים מסמלת חיפוש אחר כוחות חיצוניים שיעניקו כוח פנימי להתמודד עם העולם הקשה. השירה המשותפת של ג’יין סיברי וק.ד. לאנג מוסיפה עומק ורגש לשיר. קולן הרך והמרגש של שתיהן משתלב בהרמוניה שיוצרת תחושה של עידון ושבריריות, התואמת את הנושא המיסטי והרגשי של השיר. השיר “Calling All Angels” הפך לאחד השירים המזוהים עם סיברי והוא משמש לעיתים קרובות להבעת נחמה במצבים של עצב או אובדן, בזכות הטקסט הפואטי והמנגינה המנחמת שלו. השיר נכלל בפסקול של הסרט Until the End of the World של ווים ונדרס משנת 1991, גם בסצינת הסיום ובפסקול של הסרט Pay It Forward. הוא מושמע גם על כתוביות הסיום של הסרט The Many Saints of Newark משנת 2021.

ק.די לאנג – So It Shall Be השיר מ Ingénue הוא אלבום הסולו השני של הזמרת הקנדית ק.די לאנג ( k.d. lang) שיצא ב-1992. זהו אלבומה המצליח ביותר של לאנג הן בקנדה מולדתה והן בעולם, ויש לו יותר טעם של קברט מאשר יצירתה המוקדמת יותר שהושפעה מקאנטרי מיוזיק. השיר מציג את יכולתה המיוחדת של לאנג לשלב בין רגש עמוק ומלנכוליה, כאשר היא מתבוננת על החיים ועל מערכות יחסים. השירמהווה דוגמא לרגש הפואטי וההרמוניות המוזיקליות שהיא יוצרת. “So It Shall Be” עוסק בקבלה של החיים, של הנסיבות המשתנות ושל הבלתי נמנע. הוא מהרהר על אובדן, אך עם גוון של השלמה ושקט נפשי. המילים הפשוטות אך עמוקות נוגעות ברעיון של חוסר יכולת לשלוט בכל הדברים, ושל ההכרח לשחרר ולהשלים עם הדברים כפי שהם, אפילו אם הם קשים.סגנון השירה של לאנג בשיר זה הוא עמוק ואינטימי, עם שימוש בקול הנמוך והמרגיע שלה שמוסיף לתחושת ההרהור והרוך שבשיר.

לורי אנדרסון – Strange Angels. זה גם שמח של אלבום האולפן החמישי של לורי אנדרסון אנדרסון ניסתה להתרחק מהתדמית הקודמת שלה כאמנית מיצג לתחום מוזיקלי יותר. למרות שמוזיקה תמיד הייתה חלק מההופעה שלה. אנדרסון שרה יותר באלבום הזה מאשר באלבומים קודמים. כתוצאה מכך, השלמת האלבום הזה התעכבה במשך כמעט שנה כאשר אנדרסון החליטה שהיא צריכה לקחת שיעורי שירה. תוך כדי היא גילתה שהיא סופרן.

טוני צ'יילדס – The Dead Are Dancing שיר יפהפה מהדיסק "The Best of Toni Childs", והומאז' לתפארת האימה באמנות, במוזיקה ובקולנוע.. יש שתהו אם טוני צ'יילדס ביססה את השיר הזה על הסיפור הקצר הקלאסי והמצוין "Ringing the Changes" מאת רוברט אייקמן.

ג'ניפר וורנס – Famous Blue Raincoat וורנס שרה לאונרד כהן. הגרסה של כהן מושרת מנקודת המבט של גבר שדן עם גבר אחר באישה ששניהם ניהלו איתה מערכת יחסים. אמניות רבות הצליחו להפוך את המגדר ולהפוך את השיר לעוד יותר מעורפל. ג'ואן באז, טורי איימוס, לורי מקאליסטר וג'ניפר וורנס הם חלק מהאמנים שכיסו את השיר הזה. ב-1987 הוציא וורנס אלבום שלם משירי כהן בשם Famous Blue Raincoat. וורנס הייתה זמרת הליווי של כהן בתחילת שנות ה-70 ויש לה חלק לתהילה שלו בהופעותיו באמריקה בשנות ה-80, לאחר יציאת אלבומו I'm Your Man מ-1988.

מתילדה סנטינג – Closewatch הזמרת ההולנדית לעולם שרה: אל תנצח ולעולם לא תפסיד. אין הרבה מה לבחור. בין נכון לרע. שום דבר לא אבוד ושום דבר לא מרוויח.

מרי בלאק – Dimming of the Day" השיר נכתב על ידי ריצ'רד תומפסון ובוצע עם אשתו דאז לינדה תומפסון באלבומם Pour Down Like Silver משנת 1975. ניתן למצוא גרסה אקוסטית באלבומו של ריצ'רד תומפסון מ-1996 Acoustic Classics. זמרת הפולק האירית מרי בלאק ביצעה את השיר אלבומה Babes In The Wood משנת 1991.

סוזן וגה – Gypsy השיר מאלבומה השני, Solitude Standing, שיצא בשנת 1987. מציג את סגנונה המיוחד של וגה, המשלב פולק עם נגיעות פופ, יחד עם סיפור אישי ומרגש על אהבה ופרידה. הוא נכתב בהשראת מערכת יחסים של סוזן וגה עם נער שפגשה במחנה קיץ כשהייתה צעירה יותר. השיר מספר על תחושת הקשר והנשמה הנודדת, שמהדהדת בדימוי “צועני” (Gypsy) – תחושת התנועה והמעבר ממקום למקום. זהו סיפור על אהבה ראשונה, פרידה, ועל קבלה של חופש וגורל. השיר מבטא בצורה עדינה ואותנטית את הרגשיות והפגיעות של אהבה צעירה, אך גם את היופי שבה. : המוזיקה של השיר מינימליסטית, מאופיינת בליווי גיטרה אקוסטית שמעניק לשיר אווירה אינטימית ועדינה, המאפשרת למילים להיות במרכז. השירה של וגה רכה ורגישה, והמלודיה מעניקה תחושת זרימה וקלילות. הדינמיקה של השיר משתנה בעדינות בין בתים לפזמונים, דבר שמדגיש את הרגש המובא במילים ומחבר את המאזין לסיפור המסופר.

רובין הלקומב – Electric Storm השיר הוא חלק מאלבום הנושא את אותו השם, שיצא בשנת 1992. הולקומב היא זמרת, פסנתרנית ומלחינה אמריקאית, שמערבת סגנונות כמו פולק, ג’אז, מוזיקה קלאסית ואוונגרד בעבודותיה.

השיר עצמו מתאר תחושות של מתח וחרדה, כמו סערה חשמלית שמתקרבת ואורבת מעבר לפינה. באופן מטאפורי, “Electrical Storm” משקף סערות רגשיות ופנימיות – שינויים בלתי צפויים, תחושות של חוסר ודאות ומצבים בהם יש מתח שממתין להתפרצות. העיבוד המוזיקלי של השיר ייחודי, עם שילוב של גיטרות, פסנתר ועיבודים תזמורתיים עדינים, שמוסיפים לשיר את האווירה הייחודית והמתוחה.

ג'וני מיטשל – Night Ride Home מתוך אלבום באותו השם, שיצא בשנת 1991, שסמן חזרה לסגנון פולק רך ומוזיקה אקוסטית, לאחר שהתנסתה בג’אז, רוק וסגנונות אחרים באלבומים קודמים.

נחשב לאחד משיריה המוערכים ביותר של מיטשל בתקופה המאוחרת של הקריירה שלה. הוא מבטא את יכולתה להמשיך לספר סיפורים ליריים ומוזיקליים בצורה עדינה, מלאת רגש ויופי טבעי. השיר “Night Ride Home” מתאר לילה שקט בו הדוברת נוסעת הביתה עם אהובה, כשהרוח, הירח והאווירה הקסומה של הנסיעה משתקפים במילים. זהו שיר רומנטי ועדין, בו מיטשל מדגישה את התחושות של אינטימיות ושקט נפשי המגיעים ממערכת יחסים יציבה ונוכחות אהבה בחייה. היא משקפת את הסביבה הטבעית: “The wind is in from Africa, last night I couldn’t sleep,” הצלילים והתחושות של הלילה, כולל צרצרים, אור הירח ותחושת חופשיות במרחב. הפשטות של הנוף והדרך מנוגדת לעומק הרגשי של השיר. מוזיקלית, השיר מציג נגיעות של גיטרה אקוסטית עדינה בשילוב עם הקול החם והייחודי של מיטשל. יש כאן תחושה של תנועה שקטה ומתמשכת, שמתאימה לתחושת הנסיעה, עם מבנה אקורדים פשוט אך עשיר.

אדי רידר – What You Do With What You've Got זהו שיר שמעביר מסר חזק על יכולת, תושייה וקבלת העצמי. המילים בשיר מדגישות שהערך האמיתי של אדם לא נמדד לפי מה שיש לו (בין אם מדובר בכישרון, משאבים או תנאים חיצוניים), אלא לפי מה שהוא עושה עם מה שיש לו. השיר מתמקד בחשיבות המאמץ, ההתמדה והשימוש בכלים העומדים לרשותנו, גם אם הם מוגבלים, כדי לחיות חיים מלאים ומשמעותיים.השיר קורא לאנשים לא להתמקד במה שחסר להם, אלא בכוח הפנימי והיכולת שלהם למצות את המיטב מהמצב הקיים. מדובר ברעיון של תושייה ואופטימיות מול קשיים או מגבלות, תוך הבנה שכל אחד יכול לעשות שינוי, אם רק ישתמש בחוכמה ובנחישות במה שיש לו. השיר הפך לסמל של העצמה אישית, עם מנגינה נוגעת ללב וסגנון שירה עדין ואותנטי של אדי רידר, שמעצים את המסר החיובי והאופטימי הזה.

ג'וליה פורדאהם – Love Moves (In Mysterious Way). השיר שיצא באלבום Julia Fordham בשנת 1991, מתאר את המורכבויות והרגשות הנלווים לאהבה, כשהוא מדבר על הכוח שלה, על השפעתה ועל השינויים שהיא יכולה להביא לחיים.מיוחד בלחן מלודי ובקול החם והרגשי של פורדאהם. “Love Moves” נחשב לאחד מהשירים הבולטים של ג’וליה פורדאהם.

.ג'ון ארמטררידינג – The Weakness In Me יצא לאור בשנת 1980, והוא אחד מהשירים המוכרים ביותר שלו. השיר השיר עוסק אהבה, כאב והחולשות האנושיות. ארמטריידינג מבטאת רגשות של תלות רגשית ופגיעות, את הקושי לעמוד בפני האהבה, למרות הכאב שהיא עשויה להביא.