Child In Time – דיפ פרפל

מסוג היצירות שאומרות: עצמו עיניים. השיר הוא מהימים שדיפ פרפל ניתבה עצמה לאפיק רוק קלאסי (פרוג-רוק) פורץ גבולות. אורך היצירה 10 דקות ו-15 שניות. הטקסט של איאן גילאן הוא שיר מחאה נגד ארה"ב במלחמת וייטנאם. המוסיקה האינסטרומנטלית דומיננטית. ג'ון לורד על ההמונד (קלידים) באפקט סאונד יוצא דופן (Spring Reverb) וריצ'י בלקמור בחשמלית מדברת – הטעינו את הקטע בצלילים מחשמלים תרתי משמע.

איאן גילאן, כאן בשיאו כזמר, אמר בראיון כי השיר נוצר באווירה מיוחדת והוא משקף את מצב רוח הנגנים בעת ההקלטה. גילאן גילה כי המוסיקה של השיר מושפעת מהשיר Bombay Calling של להקת It's A Beautiful Day. (האזינו מטה)

ללא ספק – אחד השירים המרטיטים ביותר בתולדות הרוק. אפשר להקשיב ולהקשיב והלתפעם מחדש. לארס אולריך ממטאליקה סיפר כי הוא שמע את השיר בגיל 9, ומאז השתנו חייו.

Sweet child in time/ You'll see the line/ The line that's drawn between/ Good and bad

See the blind man/ Shooting at the world/ Bullets flying / Ohh taking toll

If you've been bad/ Oh Lord I bet you have/ And you've not been hit/ Oh by flying lead

You'd better close your eyes/ Ooohhhh bow your head/ Wait for the ricochet

Oooooo ooooooo ooooooo/ Aaaahh aaaahh aaaahh / Aah I wanna hear you sin