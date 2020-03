"צ'ילומבו" של ג'נה אייקו Jhené Aiko מגיע אחרי Trip של 2017, אחד האלבומים הבולטים בסצינת הר-נ-ב העכשווית, אלבום שזכה לשבחי הביקורת. ניוזוויק כינה את "טריפ": "אלבום יפהפה להתמודדות עם צער, מאפש להרפות מן את העבר כדי ללכת קדימה".

ג'נה אייקו, מתבססת על שירים במקצב דאון טמפו בשילוב אורחים ג'נה למדה במשך שנים ריפוי באמצעות קול. ב – Chilombo, היא עושה שימוש בטכניקות האלו בכל רצועה. השיטה התגלתה כריפוי פיזית ונפשית ברמה התאית. ג'נה מכנה את צלילים "מנטרה מודרנית". הג'ם סשנים הראשונים בהם היא שרה בפריסטייל את המילים של כל שיר, התקיימו בהוואי, שם נולדה סבתא רבה של אייקו. הזמרת קיבלה השראה מהיופי והעוצמה של הרי הגעש שבאי, שם ביקרה במהלך השנים.

שלושת הסינגלים שקדמו ליציאת האלבום צברו מעל 500 מיליון השמעות סטרימינג בעולם – "Triggered" אחריו "Non Of Your Concern" והשלישי "P*$$y Fairy OTW".

אייקו שרה בין השאר על אשה בשברון לב שמתחזקת, ב – “Triggered אייקו מתייחסת ליחסים מן העבר: "מנסה לתת לזמן להרוג / את כל הזכרונות שלנו / כל מה שהתכוונת אלי / כל ההיסטוריה"

המוסיקה: ריתם נ' בלוז שמיימי, אמביינט סול. שירה מלנכולית אפרורית, מלודיות רוגעות (smooth melodies) אלבום שנשמע כמו צליל אחד רוב הזמן, אל בהאזנה שניה מגלים את יופיין של המלודיות. האזינו למשל ל – Lightning & Thunder בשיתוף ג'ון לג'נד. בלדת פופ סול לוקחת בשבי הרגשי. ההפקה פשוטה ויש בה מעט גיוון. השירה של ג'נה אייקו סולידית מאוד, אבל יש בה קסם שמעביר אותך בקלות יתרה לאורך 20 רצועות.

(Jhené Aiko – Triggered (freestyle





1. (Lotus (Intro

2. (Triggered (Freestyle

3. None of Your Concern f. Big Sean

4. Speak

5. B.S. f. H.E.R.

6. (PU$$Y Fairy (OTW

7. Happiness Over Everything (H.O.E.) f. Future & Miguel

8. One Way St. f. Ab-Soul

9. (Define Me (Interlude

10. Surrender f. Dr. Chill

11. Tryna Smoke

12. Born Tired

13. LOVE

14. 10K Hours f. Nas

15. (Summer 2020 (Interlude

16. Morning Doves

17. Pray For You

18. Lightning & Thunder f. John Legend

19. Magic Hour

20. Party for Me f. Ty Dolla $ign

