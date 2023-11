Coldplay מציגה את להקת הבובות Weirdos בסרטון Biutyful

להקת הבובות ה-Weirdos מצטרפת לכריס מרטין וקולדפליי בקליפ החדש לשיר "Biutyful" מתוך Music of the Spheres משנת 2021.

הסרטון בבימוי של מט וייטקרוס מציג את להקת הבובות שמנסה – ולא מצליחה – להתערות כמוסיקאים בעולם של "בני אדם בלבד". אבל כשהם רואים שלט המפנה "מוזרים" לבר מקומי, הם נכנסים פנימה ומוצאים אחרים שנראים בדיוק כמוהם. שם, הם מתאחדים והופכים ל"להקה הפופולרית ביותר בעולם", מה שמוכיח שגם המוזרים הם "Biutyful".

כריס מרטין הציג לראשונה את להקת הבובות – המורכבת מהזמר אנג'ל מון, המתופף דונק, הגיטריסט ספארקמן והקוסם – ב-The Tonight Show בחודש שעבר, כאשר ביצע את הרצועה עבור ג'ימי פאלון, והסביר כיצד הלהקה מהחלל החיצון נפגשה עם סולן Coldplay.

מרטין: "התמזל מזלנו להשיג כרטיסים לראות אותם בהופעה, רק ניסינו למשוך את תשומת לבם וולבקש האם יום אחד, האם נוכל לעבוד ביחד?'",

ה-Weirdos – שחתמו לאחרונה באטלנטיק רקורדס – הצטרפו ל-Coldplay בסיבוב ההופעות של Music of the Spheres. הוצאת הסרטון באה בעקבות הסרטון "Let Somebody Go" עם סלינה גומז מוקדם יותר השנה.

