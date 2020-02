יש מי שגורסים כי ג'ורג' הריסון היה המוסקאי הטוב ביותר של הביטלס, אלא שהוא לא קיבל את ההזדמנויות מול פול וג'ון. למוזיקה שלו טוענים, היו יותר עומק ומשמעות מאשר המוסיקה של הנ"ל. השיא היה אלבום All Things Must Pass, ששירים רבים ממנו בוצעו ב"הקונצרט למען ג'ורג'" על ידי כמה מחבריו הטובים של ג'ורג'.

ב- 29 בנובמבר 2002, שנה לאחר פטירתו של ג'ורג 'הריסון, ארגנו אוליביה הריסון ואריק קלפטון מופע מחווה לזכרו. אנחנו ברויאל אלברט הול בלונדון. לבמה עלו זמרים ונגנים שביצעו שירים של הריסון, ומוזיקה שהוא אהב. בין המבצעים – אריק קלפטון, ג'ולס הולנד, ג'ף ליין, פול מקרטני, מונטי פייתון, טום פטי, בילי פרסטון, רבי ואנושקה שנקר, רינגו סטאר, דהני הריסון ועוד. האירוע הניב 2 אלבומים (סי.די) ו-2 תקליטורי וידיאו (DVD). הכילים את הקונצרט המלא, בתוספת ראיונות, חזרות וקטעי רקע מאחורי הקלעים.

ראיתי הרבה מופעים מעולים בוידיאו. בקונצרט המצולם הזה עובר משהו קסום. הטוהר והרוחניות של המוזיקה של ג'ורג מאירה פנימה. אף לא אחד מהמבצעים הכוכבים לא מנסה לגנוב את ההצגה. זו מהות החיבור שלהם לג'ורג'. מדובר בלא פחות מאשר אירוע שתמיד לוקח אותך בשבי הרגשי אותך מחדש.

מה שמוביל לאריק קלפטון, המוסיקאי והגיטריסט ששכתב את היסטוריית הרוק לפחות שלוש פעמים, מוביל את הקונצרט בענווה , במקצועיות, מאציל מההשראה שלו. זוהי אחת המחוות המרתקות והיפות שעו למוזיקאי בכלל ולג'ורג הריסון בפרט. בימוי: דייוויד לילנד

Eric Clapton – While My Guitar Gently Weeps



Billy Preston – My Sweet Lord

Paul Mccartney – Something

Tom Petty And The Heartbreakers – I Need You

Ringo Star – Honey Don't

