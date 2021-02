Crowded House מכריזים על אלבומם החדש הראשון מזה עשור, ‘Dreamers Are Waiting’ ('חולמים מחכים'), שיצא לאור ב -4 ביוני.

באלבום יכלל הסינגל של השנה שעברה, 'Whatever You Want', שסימן את המוזיקה החדשה הראשונה של הלהקה מכל סוג מאז אלבומה 'אינטריגר' ‘Intriguer’ משנת 2010.

בד בבד עם ההודעה משתפת הלהקה את הסינגל השני של האלבום , ‘To The Island’, סלואו פופ פסיכדלי, שממשיך את הכפיפה הכיוון העכשווי המפתיע של החוהקליפ של השיר משדר תחושה מוזרה, כשהוא מציג את חברי הלהקה עושים מסע חוצה-מדינה מחוספס לחדר להקות על אי סודי.מר החדש של הלהקה.

Crowded House – To The Island

Crowded House – Intriguer

