לתומר כץ מ – D Fine Us יש מה לספר לכם על הבאד לאק מזווית הבלוז שלו. תרגום של Blues הוא מצב רוח, לפי המשמעות של I've got The blues i'm blue, כלומר – אני מצוברח. רוב הבלוזים מדברים במרירות על יחסים שבינו ובינה, על טינת הגבר הנעזב או האישה הנזנחת. כאן עושה כץ שימוש בקולו של פאט תומאס, אותו פגש בבבקתה בעיירה במיסיסיפי.

"ירדתי לנהר / ירדתי לנהר / וויסקי קנטקי בראשי/ למטה, למטה לנהר / למטה לנהר / היה לי מזל רע".

יש משהו מיוחד, מודרני, אלטרנטיבי בבלוז של כץ. הקצב המלווה במחיאת כף הוא תשתית לדרמה בקולו ההזוי של תומאס, העיבוד לכלי נשיפה מוסיף עומק ואווירה ג'אזיים יפהפיים. הרפפטיביות של – I got my heart on you משאירה על מסלול בלוז בסיסי המשדר את מצוקת האוהב הנכזב, אבל מה שעושה את השיר הזה לייחודי הוא ההפקה המוזיקלית הסהרורית, שמעניקה לשיר שכבת סאונד עשירה המייצרת אווירת הזיה ביזארית. סוג של קרוסאובר בלוז אקסקלוסיבי שמרחיב גבולות הסגנון בצורה ייחודית.

*** D Fine Us הוציאו שלושה סינגלים – Post Truth Era Blues ששודר ב- כאן 88, השיר Howling at the Moon שכיכב בשני סרטים של Netflix ובאינסטגרם של לאו מסי, וזכה כבר למילוני האזנות בפלטפורמות השונות, והסינגל האחרון, בו התארחו גם נגה ארז וביג טי – The Fox

D Fine Us Bad Luck

Went down to the river/ I went down to the river/ Kentucky whisky on my mind

Down, down to the river/ Down to the river/ Had bad luck

With Kentucky whisky on my mind

I got my heart on you/ I got my eyes/צ I got my heart on you/ I got my eyes

It brought me bad bad luck/ It brought me back/ It brought me bad bad luck

And it had me crying/ And I was crying/ And I was crying so/ Till’ it left my heart and soul.

I got my heart on you/ I got my eyes/ I got my heart on you/ I got my eyes

Should have quit you/ Should have change/ I got my eyes on you/ I got my eyes

But I see you every day/ I got my eyes on you/ I am watching you

You make my heart shout/ You make me dance/ You make my heart steady

I got my eyes on you/ I got my eyes

Down to the river/ Kentucky whisky on my mind/ I went down to the river

But it brought bad luck on my time

