השיר נצפה בטיק טוק מעל 160 מיליון צפיות. נזקי הקורונה למוח? כנראה הזמן מתאים ל- Young & Bugsey. הסינגל הקודם של זיווג הראפ 'Strike A Pose' גם הוא היה עשוי זהב והעלה את הפרופיל שלהם לרמה של דיבור חוצה עולם.

הסינגל החדש 'אל תמהר' , מוכיחים נתוני הצפיה, הוא הדבר הנכון בדיוק בזמן הנכון. תשאלו את הצמד, הם יגידו – בזמן הלא נכון: בראיונות הם מתבאסים מהוירוס ששיבש/ סיבך להם תוכניות "זה כמו שאנחנו בסרט כרגע. אבל אתה לא יכול לכעוס. כולנו חווים את אותו הדבר. אין למי להפנות את האצבע, זה פשוט קורה. אנחנו לא מתעצבנים מדי בגלל זה".

אל תתווכחו עם הצלחות. הראפ הזה נכנס עכשיו למועדון הביתי, על רקע סגירת המועדונים. הראש עובד על הגימיק שבקצב. ה- Afro-Beat כובש. תוסיפו לזה את מה שהצמד מכנים ה,אחד והיחיד", Headie One, ויש לכם שיר קטן מאוד שעושה רעש גדול מאוד, וממתין לתקליטנים שיסובבו אותו ברגע שיפתחו את המועדונים.

אחרי שהאזנתי אני אומר: לא נורא. שהמועדונים ישארו סגורים בינתיים. אולי זה מה שמגיע לבריטים, בתקופה זו, ולא רק מחמת הנגיף. אין מה למהר עם השיר הזה. הוא יתפוס גם בעוד שנתיים, כי הוא נועד לרגליים, לא לראש.

Don't rush, slow touch

Brown and white, like I go cunch

(Grab and buy, make ’em go bust (Buss

Eye for eye, make ’em lose trust

(White rum, fizzy pop (Pop)

Where you dey go? (go) We dey go up

Catch my vibe (Vibe), let me go off (Off)

Blammed her twice, man it's so tough

דירוג: