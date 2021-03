התהיות והתעיות שלו מולה. האם היא רוצה לפנות זמן בשבילו? השאלות נשמעות רטוריות. הוא יודע שהיא רוצה הכל. הוא מוכן להרפות. היא מסתכלת אבל אף פעם לא שמה לב, למעשה , אין להם עתיד. כבר מכיר את הראש שלה. "כי אני חזק, נלחם בשבילי כי אני חזק, כל עוד אני חופשי".

מהשיר הזה דופליי (אבירם שוורצברד, סגן אלוף ישראל בקפיצה לרוחק ) יוצא מה-זה חזק. השיר מציג את האנרגיות שמאחורי התובנה: משהו בנו דוחף אותנו לקחת את הצעד שכה פחדנו, זו היציאה למסע פנימי של בחירה.

היציאה מקבלת משב רוח מוזיקלי מסעיר במנגינה, בקצב. דופליי עולה על נתיב ר-נ-ב מלודי להפליא במעבר בין בית לפזמון קליט לאללה. העיבוד לכלי נשיפה מוסיף גוון יפהפה. גם שירת הביחד מתבייתת באלמנט של סול-גוספל. הגרוב הזה מוציא אותך מהמטר מרובע, משדר את העוצמה הפנימית של המבצע והופך אותה לאנרגיה מלהיבה.

DoPlay Let You Go

Verse1:

Going through the motions, looking for your acolytes

A gasoline emotion, I know you're looking to ignite

You're grabbing what you see, and now you're watching me

But I already know your mind

Corus1:

Tell me if you wanna make time for me, or tell me if you wanna go

Loving everything and everyone you see; I know you just want it all

Tell me if you wanna make room for me, or tell me if you wanna grow

Don’t you ever think you have a spell on me, I know I can let you go

Verse2:

You look but never notice, a tunnel vision never finds

The light in the commotion, but knowing that you wouldn’t mind

The future couldn’t be, so no more you and me

See I already know your mind

Corus2:

Tell me if you wanna make time for me, or tell me if you wanna go

Loving everything and everyone you see; I know you just want it all

Tell me if you wanna make room for me, or tell me if you wanna grow

Don’t you ever think you have a spell on me, I know I can let you go

C part:

Cause I'm powerful, long as I got me/ Cause I'm powerful, fighting for me

Cause I'm powerful, long as I'm free/I know, I know

Chorus3:

Tell me if you wanna make time for me, or tell me if you wanna go

Loving everything and everyone you see; I know you just want it all

Tell me if you wanna make room for me, or tell me if you wanna grow

Don’t you ever think you have a spell on me, I know I can let you go

Tell me if you wanna make time for me, or tell me if you wanna go

Loving everything and everyone you see; I know you just want it all

Tell me if you wanna make room for me, or tell me if you wanna grow

Don’t you ever think you have a spell on me, I know I can let you go

