'Easy Sleazy': מיק ג'אגר ודייב גרוהל הוציאו סינגל חדש על החיים בקורונה

שיתוף פעולה מפתיע של מיק ג'אגר, סולן הרולינג סטונס עם סולן פו פייטרס דייב גרוהל הוליד סינגל חדש Easy Sleazy העוסק בין השאר בשעמום שבימי המגפה, גם לימוד ריקודי TikTok ומחסור בבגדים נקיים, כמו גם התמודדות עם תיאוריות קונספירציה. "לקבל חיסון / ביל גייטס נמצא בזרם הדם שלי / זה פיקוח נפש / האדמה שטוחה וקרה / אף פעם לא מתחמם / הארקטי נהפך לרפש".

בשיר, סולן הרולינג סטונס גם מלגלג על הכמות האינסופית של שיחות זום שעברו במהלך המגפה ובשעות הציפיה הבלתי נגמרות מדי בטלוויזיה.

Trying to write a tune you better hook me up to Zoom / See my pouncy books teach myself to cook / Way too "much TV, its lobotomising me, yeah

המחצית השנייה של השיר אופטימית יותר עם מילים כמו: "כולנו חזרנו לגן עדן / כן זה קל. תאמינו לי / זה יהיה זיכרון שאתה מנסה לזכור לשכוח".

"זה שיר שכתבתי על היציאה מהסגר, עם אופטימיות נחוצה מאוד", אמר ג'אגר. "תודה לדייב גרוהל שקפץ על תופים, בס וגיטרה. היה כיף לעבוד איתו”. על פי הדיווחים, הצמד הקליט את השיר במיקומי אולפן שונים.

בשנה שעברה, הרולינג סטונס הפתיעו את עם שיר חדש Living in a Ghost Town, שיר רוק שהתאבל על החיים הסואנים טרום המגיפה. זה היה הסינגל הראשון ששוחרר על ידי הלהקה מאז 2012.

EAZY SLEAZY — Mick Jagger with Dave Grohl